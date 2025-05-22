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Масони проти Рептилоїдів

Протоколи ненависті: як зародились і живуть в Україні антиєврейські теорії змови

Сашко Кульчицький — Четвер, 22 травня 2025, 16:05

Ця теорія змови – одна з найстаріших і точно найбільш кривава. Мільйони смертей та десятки мільйонів зруйнованих життів – все це результати антиєврейської конспірології.

Чому саме євреї стали ідеальними "антигероями" для любителів теорій змов? Як дешева російська підробка стала фундаментом для Голокосту? І яка конспірологія про євреїв досьогодні побутує в нашому інфопросторі?

Ми зануримось на тисячі років в історію, пройдемо слідами "Сіонських мудреців" і справою Бейліса, дізнаємось про Новий Ізраїль, Хабад і Хозарію і, звісно, розберемось як всі ці фантазії впливають на Україну прямо зараз.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Monty Python's Life of Brian" (1979 р., реж. Террі Джонс), Tom Lehrer – "National Brotherhood Week" (1967 р.), "Comedy Central Roast Of Roseanne" (2012 р.) та ін.

Слухайте подкаст «Масони проти Рептилоїдів» на зручній платформі:
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Масони проти Рептилоїдів

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.

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