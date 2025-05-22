Протоколи ненависті: як зародились і живуть в Україні антиєврейські теорії змови

Ця теорія змови – одна з найстаріших і точно найбільш кривава. Мільйони смертей та десятки мільйонів зруйнованих життів – все це результати антиєврейської конспірології.

Чому саме євреї стали ідеальними "антигероями" для любителів теорій змов? Як дешева російська підробка стала фундаментом для Голокосту? І яка конспірологія про євреїв досьогодні побутує в нашому інфопросторі?

Ми зануримось на тисячі років в історію, пройдемо слідами "Сіонських мудреців" і справою Бейліса, дізнаємось про Новий Ізраїль, Хабад і Хозарію і, звісно, розберемось як всі ці фантазії впливають на Україну прямо зараз.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Monty Python's Life of Brian" (1979 р., реж. Террі Джонс), Tom Lehrer – "National Brotherhood Week" (1967 р.), "Comedy Central Roast Of Roseanne" (2012 р.) та ін.