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Масоны против Рептилоидов

Протоколы ненависти: как зародились и живут в Украине антиеврейские теории заговора

Сашко Кульчицкий — Четверг, 22 мая 2025, 16:05

Ця теорія змови – одна з найстаріших і точно найбільш кривава. Мільйони смертей та десятки мільйонів зруйнованих життів – все це результати антиєврейської конспірології.

Чому саме євреї стали ідеальними "антигероями" для любителів теорій змов? Як дешева російська підробка стала фундаментом для Голокосту? І яка конспірологія про євреїв досьогодні побутує в нашому інфопросторі?

Ми зануримось на тисячі років в історію, пройдемо слідами "Сіонських мудреців" і справою Бейліса, дізнаємось про Новий Ізраїль, Хабад і Хозарію і, звісно, розберемось як всі ці фантазії впливають на Україну прямо зараз.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Monty Python's Life of Brian" (1979 р., реж. Террі Джонс), Tom Lehrer – "National Brotherhood Week" (1967 р.), "Comedy Central Roast Of Roseanne" (2012 р.) та ін.

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Масоны против Рептилоидов

Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?

Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?

Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.

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Протоколы ненависти: как зародились и живут в Украине антиеврейские теории заговора
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