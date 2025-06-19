Гей-мафія, план Даллеса і задній хід до Кремля. Конспірологія про ЛГБТ+
Лише одна теорія змови лякає росіян більше, ніж Атакамси. Сьогодні ми пірнемо в конспірологію, де геї – це всесильна мафія, яка контролює Нетфлікс і Кремль, а веселковий прапор є зброєю масового знищення для традиційних цінностей. Все б нічого, але десятиліттями ці теорії змови просочуються і в Україну.
Ми зазирнемо у вікна Овертона, дізнаємось який план курять ті, хто вірять у план Даллеса, і подумаємо, чому конспірологи бояться гей-диктатури, але навіть не думають про лесбі-представницьку демократію. А головне – розберемось у тому, як контроль особисті та зневага до інших перетворюється на політичну зброю, яка руйнує мільйони життів.
Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Red Heat" (1988 р., реж. Волтер Гілл), "Bruce The Almighty" (2003 р., реж. Том Шедьяк), "Люксембург Люксембург" (2022 р., реж. Антоніо Лукіч), та ін.
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
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