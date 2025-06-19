Гей-мафия, план Даллеса и задний ход в Кремль. Конспирология о ЛГБТ+
Лише одна теорія змови лякає росіян більше, ніж Атакамси. Сьогодні ми пірнемо в конспірологію, де геї – це всесильна мафія, яка контролює Нетфлікс і Кремль, а веселковий прапор є зброєю масового знищення для традиційних цінностей. Все б нічого, але десятиліттями ці теорії змови просочуються і в Україну.
Ми зазирнемо у вікна Овертона, дізнаємось який план курять ті, хто вірять у план Даллеса, і подумаємо, чому конспірологи бояться гей-диктатури, але навіть не думають про лесбі-представницьку демократію. А головне – розберемось у тому, як контроль особисті та зневага до інших перетворюється на політичну зброю, яка руйнує мільйони життів.
Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Red Heat" (1988 р., реж. Волтер Гілл), "Bruce The Almighty" (2003 р., реж. Том Шедьяк), "Люксембург Люксембург" (2022 р., реж. Антоніо Лукіч), та ін.
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масоны против Рептилоидов
Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?
Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?
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