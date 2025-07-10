Сатаністи в Макдональдсі та педофіли в Конгресі: як теорії змови з’їли Америку
Трамп як месія, глибинна держава, сатаністи-педофіли в уряді та біолабораторії в Україні. А ще антимасонська партія, Папа Римський, байден-клон і трохи Зеленського на зеленому фоні. І все це – вагома частина політичного життя країни свободи.
Ми звикли думати думати, що США – це Голівуд, демократія, допомога Україні та трішки трампівського божевілля. Але що, як те, що ми називаємо божевіллям, є елементом політичної культури та американського політичного світогляду? Божевілля, яке вже штурмувало Капітолій – а сьогодні штурмує наші соцмережі та наші голови.
Цей подкаст про те, як шиза стала американським мейнстримом і чи можна з цим щось вдіяти.
Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Фучжоу" (1994 р., реж. Михайло Іллєнко), "The Matrix" (1999 р., реж. Ларрі та Енді Вачовскі), "Doctor Who: The Power Of Three" (2012 р., реж. Дуглас Маккінон), "Ace Ventura: Pet Detective" (1994 р., реж. Том Шедьяк), "Mad Men: The Hobo Code" (2007 р., реж. Кріс Провенцано), "A Few Good Men" (1992 р., реж. Роб Райнер), Степан Гіга "Цей сон", Klavdia Petrivna "Я тобі брехала".
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
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