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Масоны против Рептилоидов

Сатанисты в Макдональдсе и педофилы в Конгрессе: как теории заговора съели Америку

Сашко Кульчицкий — Четверг, 10 июля 2025, 18:16

Трамп як месія, глибинна держава, сатаністи-педофіли в уряді та біолабораторії в Україні. А ще антимасонська партія, Папа Римський, байден-клон і трохи Зеленського на зеленому фоні. І все це – вагома частина політичного життя країни свободи.

Ми звикли думати думати, що США – це Голівуд, демократія, допомога Україні та трішки трампівського божевілля. Але що, як те, що ми називаємо божевіллям, є елементом політичної культури та американського політичного світогляду? Божевілля, яке вже штурмувало Капітолій – а сьогодні штурмує наші соцмережі та наші голови.

Цей подкаст про те, як шиза стала американським мейнстримом і чи можна з цим щось вдіяти.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ). Також у подкасті використані фрагменти творів: "Фучжоу" (1994 р., реж. Михайло Іллєнко), "The Matrix" (1999 р., реж. Ларрі та Енді Вачовскі), "Doctor Who: The Power Of Three" (2012 р., реж. Дуглас Маккінон), "Ace Ventura: Pet Detective" (1994 р., реж. Том Шедьяк), "Mad Men: The Hobo Code" (2007 р., реж. Кріс Провенцано), "A Few Good Men" (1992 р., реж. Роб Райнер), Степан Гіга "Цей сон", Klavdia Petrivna "Я тобі брехала".

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

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Масоны против Рептилоидов

Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?

Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?

Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.

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