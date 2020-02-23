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Подкаст "Кляті питання"

Чому постачання води у Крим – це погане політичне рішення?

Федір Попадюк — Неділя, 23 лютого 2020, 14:36

Тема водопостачання води у Крим знову стала актуальною. По-перше, у Криму заговорили про дефіцит води на півострові – водосховища Криму заповнені на 1/3 і запасів вистачить до літа 2020 року.

По-друге, заява лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що воду у Крим можна постачати у обмін на звільнення Донбасу, викликала обурення в українському суспільстві.

І тому постає питання – чому подача води у Крим є поганим політичним рішенням? Саме про це і піде мова у новому випуску подкасту "Кляті питання".

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Що у подкасті:

  • Що відбувається з водою у Криму зараз?
  • Чому у Криму є проблеми з водопостачанням?
  • Як будівництво Північно-Кримського каналу змінило Крим?

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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