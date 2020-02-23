Чому постачання води у Крим – це погане політичне рішення?

Тема водопостачання води у Крим знову стала актуальною. По-перше, у Криму заговорили про дефіцит води на півострові – водосховища Криму заповнені на 1/3 і запасів вистачить до літа 2020 року.

По-друге, заява лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що воду у Крим можна постачати у обмін на звільнення Донбасу, викликала обурення в українському суспільстві.

І тому постає питання – чому подача води у Крим є поганим політичним рішенням? Саме про це і піде мова у новому випуску подкасту "Кляті питання".

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Що у подкасті:

Що відбувається з водою у Криму зараз?

Чому у Криму є проблеми з водопостачанням?

Як будівництво Північно-Кримського каналу змінило Крим?