Почему подача воды в Крым - это плохое политическое решение?

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Федор Попадюк
Воскресенье, 23 февраля 2020, 15:36

Тема водопостачання води у Крим знову стала актуальною. По-перше, у Криму заговорили про дефіцит води на півострові – водосховища Криму заповнені на 1/3 і запасів вистачить до літа 2020 року.

По-друге, заява лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що воду у Крим можна постачати у обмін на звільнення Донбасу, викликала обурення в українському суспільстві.

І тому постає питання – чому подача води у Крим є поганим політичним рішенням? Саме про це і піде мова у новому випуску подкасту "Кляті питання".

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Що у подкасті:

  • Що відбувається з водою у Криму зараз?
  • Чому у Криму є проблеми з водопостачанням?
  • Як будівництво Північно-Кримського каналу змінило Крим?

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Темы: Крым
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Кляті питання

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