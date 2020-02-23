Почему подача воды в Крым - это плохое политическое решение?
Тема водопостачання води у Крим знову стала актуальною. По-перше, у Криму заговорили про дефіцит води на півострові – водосховища Криму заповнені на 1/3 і запасів вистачить до літа 2020 року.
По-друге, заява лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що воду у Крим можна постачати у обмін на звільнення Донбасу, викликала обурення в українському суспільстві.
І тому постає питання – чому подача води у Крим є поганим політичним рішенням? Саме про це і піде мова у новому випуску подкасту "Кляті питання".
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст доступний всюди:
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Що у подкасті:
- Що відбувається з водою у Криму зараз?
- Чому у Криму є проблеми з водопостачанням?
- Як будівництво Північно-Кримського каналу змінило Крим?
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Кляті питання
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