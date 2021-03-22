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Подкаст "Кляті питання"

Ми пішли не туди в момент приватизації житла у 1992 році: Святослав Павлюк про проблеми ЖКГ

Понеділок, 22 березня 2021, 16:15
Фото: Суспільне

"Ми маємо ситуацію, де співвласники будинків не усвідомлюють себе співвласниками будинків. Мешканці п’ятого поверху не усвідомлюють своєї відповідальності за підвал, а мешканці першого поверху не розуміють, чому вони мають відповідати за дах і за ліфт.

І проблема розуміння своєї власності та відповідальності, вона є фундаментом того, що призводить до поганого утримання житла", - каже виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо зі Святославом Павлюком про проблеми житлово-комунального господарства, які існують сьогодні в Україні.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

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Чому ми несемо відповідальність не тільки за наші квартири, але й за будинки у яких ці квартири знаходяться? Чим ОСББ кращий за ЖЕК? На яких послугах будинки можуть економити? Чому дотації тарифів ЖКГ роблять тільки гірше? Як трудова міграція впливає на стан ваших будинків та якість комунальних послуг?

Про все це ми говоримо у подкасті "Кляті питання".  

Більше епізодів подкасту: 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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