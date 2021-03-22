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Кляті питання

Мы пошли не туда в момент приватизации жилья в 1992 году: Святослав Павлюк о проблемах ЖКХ

Понедельник, 22 марта 2021, 16:15
Фото: Суспільне

"Ми маємо ситуацію, де співвласники будинків не усвідомлюють себе співвласниками будинків. Мешканці п’ятого поверху не усвідомлюють своєї відповідальності за підвал, а мешканці першого поверху не розуміють, чому вони мають відповідати за дах і за ліфт.

І проблема розуміння своєї власності та відповідальності, вона є фундаментом того, що призводить до поганого утримання житла", - каже виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо зі Святославом Павлюком про проблеми житлово-комунального господарства, які існують сьогодні в Україні.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

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Чому ми несемо відповідальність не тільки за наші квартири, але й за будинки у яких ці квартири знаходяться? Чим ОСББ кращий за ЖЕК? На яких послугах будинки можуть економити? Чому дотації тарифів ЖКГ роблять тільки гірше? Як трудова міграція впливає на стан ваших будинків та якість комунальних послуг?

Про все це ми говоримо у подкасті "Кляті питання".  

Більше епізодів подкасту: 

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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