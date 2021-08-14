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Подкаст "Кляті питання"

Вуличні протести задавили, але протестні настрої залишились: Рік після початку протестів в Білорусі

Федір Попадюк — Субота, 14 серпня 2021, 19:16

Рік тому, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбулись президентські вибори, результати яких змусили вийти сотні тисяч людей по всій країні на найбільші в історії сучасної Білорусі опозиційні акції.

Білоруси не погодились з результатами, згідно з якими Олександр Лукашенко отримав 80% голосів виборців.

Як і масштаб протестів, так і жорстокість дій влади, виявились неочікуваними як для самих білорусів, так і для усього світу.

За цей рік офіційний Мінськ подолав шлях від авторитарної влади, з якою, втім, допустимо вести переговори, до нерукоподаваної диктатури, яка становить загрозу як для власних громадян, так і для сусідніх країн.

Про те, як змінилась Білорусь за рік, ми говоримо з білоруським соціологом Генадієм Коршуновим – кандидатом соціологічних наук, доцентом, науковим співробітником Європейського гуманітарного університету.

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Подкаст "Кляті питання"

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