Уличные протесты задавили, но протестные настроения остались: Год после начала протестов в Беларуси
Год назад, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, результаты которых заставили выйти сотни тысяч людей по всей стране на крупнейшие в истории современной Беларуси оппозиционные акции.
Беларусы не согласились с результатами, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей.
Как и масштаб протестов, так и жестокость действий власти, оказались неожиданными как для самих беларусов, так и для всего мира.
За этот год официальный Минск прошел путь от авторитарной власти, с которой, впрочем, допустимо вести переговоры, к нерукоподаваемой диктатуре, представляющей угрозу как для собственных граждан, так и для соседних стран.
О том, как изменилась Беларусь за год, мы говорим с беларусским социологом Геннадием Коршуновым – кандидатом социологических наук, доцентом, научным сотрудником Европейского гуманитарного университета.
Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК
Больше эпизодов подкаста "Кляті питання":
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах