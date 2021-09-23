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Подкаст "Кляті питання"

Блогери та етичні питання: Як висловити свою думку і не облажатися

Федір Попадюк — Четвер, 23 вересня 2021, 13:16

Є велика кількість етичних питань, з якими стикається блогер. На що можна піти, щоб отримати додаткові перегляди та лайки? Чи треба якось переконувати людей, які прийшли писати щось образливе у коментарях, чи краще їх забанити? Як висловлювати непопулярну думку, щоб нікого не образити? І як поводитись, якщо все ж когось образив?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", який був записаний у Харкові перед глядачами, ми поговоримо про етичні питання, які постають перед блогерками та блогерами щодня. Як у сучасному світі висловити свою думку та не облажатися, будемо розбиратись разом з тревел-блогеркою Яною Метьолкіною та письменницею і феміністкою Ольгою Котрус.

Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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