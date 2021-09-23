Блогери та етичні питання: Як висловити свою думку і не облажатися
Є велика кількість етичних питань, з якими стикається блогер. На що можна піти, щоб отримати додаткові перегляди та лайки? Чи треба якось переконувати людей, які прийшли писати щось образливе у коментарях, чи краще їх забанити? Як висловлювати непопулярну думку, щоб нікого не образити? І як поводитись, якщо все ж когось образив?
У новому епізоді подкасту "Кляті питання", який був записаний у Харкові перед глядачами, ми поговоримо про етичні питання, які постають перед блогерками та блогерами щодня. Як у сучасному світі висловити свою думку та не облажатися, будемо розбиратись разом з тревел-блогеркою Яною Метьолкіною та письменницею і феміністкою Ольгою Котрус.
Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.
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Подкаст "Кляті питання"
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