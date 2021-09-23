Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Кляті питання

Блогеры и этические вопросы: Как выразить свое мнение и не облажаться

Федор Попадюк — Четверг, 23 сентября 2021, 13:16

Є велика кількість етичних питань, з якими стикається блогер. На що можна піти, щоб отримати додаткові перегляди та лайки? Чи треба якось переконувати людей, які прийшли писати щось образливе у коментарях, чи краще їх забанити? Як висловлювати непопулярну думку, щоб нікого не образити? І як поводитись, якщо все ж когось образив?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", який був записаний у Харкові перед глядачами, ми поговоримо про етичні питання, які постають перед блогерками та блогерами щодня. Як у сучасному світі висловити свою думку та не облажатися, будемо розбиратись разом з тревел-блогеркою Яною Метьолкіною та письменницею і феміністкою Ольгою Котрус.

Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

powered by lun.ua

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Блогеры и этические вопросы: Как выразить свое мнение и не облажаться
23 сентября 2021, 13:16 — Федор Попадюк
Новые карантинные правила, госбюджет 2022, зарплата судей и изменения в е-декларировании
19 сентября 2021, 15:56
Ползучая аннексия: Как Украина начала терять Черноморский флот и Крым
19 сентября 2021, 06:33 — Федор Попадюк, Роман Романюк
Каким правительство видит бюджет на 2022 год? Говорим с журналистом Ярославом Винокуровым
18 сентября 2021, 13:57 — Федор Попадюк, Ярослав Винокуров
"Современный блоггер, как работа": Говорим с блогерами Андреем Med GOblin'ом и Тарасом Билкой
16 сентября 2021, 15:10
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
64 эпизода
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
35 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
44 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов