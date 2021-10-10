Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Звільнення Разумкова – це останній крок до розриву зі "старим" Зеленським

Федір Попадюк, Роман Романюк — Неділя, 10 жовтня 2021, 14:53

6 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

"Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів, більше не є членом нашої команди і відповідно не може представляти нашу партію на такій високій посаді", - такими словами голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко публічно відчитав Разумкова у Раді перед голосуванням за його відставку.  

За відставку Разумкова проголосували 284 депутати – 215 "слуг", 20 нардепів "Батьківщини", 18 нардепів партії "Довіра", 19 нардепів "За майбутнє", частина "Голосу" (6 нардепів) та 6 позафракційних.

Як Разумков потрапив у "Слугу народу"? Яким спікером він був? Через що виник конфлікт з Зеленським та яке політичне майбутнє його чекає? Про все говоримо з журналістом "Української правди" Романом Романюком.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

powered by lun.ua

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Коли ми попрощаємось з одноразовим пластиком, платні дороги та розвиток громадянського суспільства
4 жовтня 2021, 14:17
Опалювальний сезон 2021-2022: Що буде з цінами на тепло, газ та електроенергію?
3 жовтня 2021, 15:28 — Федір Попадюк, Микола Топалов
Еволюція лексики: чому ми так більше не говоримо?
30 вересня 2021, 15:20 — Федір Попадюк
Регіональний розвиток і протистояння олігархату
28 вересня 2021, 17:19
Блогери та етичні питання: Як висловити свою думку і не облажатися
23 вересня 2021, 13:16 — Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
67 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
35 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
46 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів