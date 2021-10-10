Увольнение Разумкова – это последний шаг к разрыву со "старым" Зеленским
6 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
"Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів, більше не є членом нашої команди і відповідно не може представляти нашу партію на такій високій посаді", - такими словами голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко публічно відчитав Разумкова у Раді перед голосуванням за його відставку.
За відставку Разумкова проголосували 284 депутати – 215 "слуг", 20 нардепів "Батьківщини", 18 нардепів партії "Довіра", 19 нардепів "За майбутнє", частина "Голосу" (6 нардепів) та 6 позафракційних.
Як Разумков потрапив у "Слугу народу"? Яким спікером він був? Через що виник конфлікт з Зеленським та яке політичне майбутнє його чекає? Про все говоримо з журналістом "Української правди" Романом Романюком.
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК
Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?
Більше епізодів подкасту "Кляті питання":
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах