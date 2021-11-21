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Подкаст "Кляті питання"

"Я не хочу жити на Марсі": Як зміни клімату впливають на Україну та скільки часу є у людства

Федір Попадюк — Неділя, 21 листопада 2021, 12:11

Щоб не розповідали кліматичні скептики про "природні періоди потепління та похолодання", але факт залишається фактом:  температура на планеті зростає через діяльність людства, і зараз вона вже більше 1 градусу від доіндустріального рівня, який рахують з 1880-х років.

Якщо людство не скоротить викиди парникових газів, за розрахунками ООН, середня температура може зрости на 2,7°C до кінця століття.

Головний виклик для людства зараз – не допустити зростання температури на понад 1,5 градуса. Цьому була присвячена 26 кліматична конференція ООН, COP26, яка розпочалася у Глазго 31жовтня, і на якій два тижні 120 світових лідерів обговорювали глобальне потепління і дії для боротьби з ним.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з координаторкою програми "Зміна клімату та енергетична політика" Фонду ім. Гайнріха Бьолля Оксаною Алієвою ми говоримо про те, чому у глобальному потеплінні винно людство, які його наслідки ми можемо відчути на собі вже зараз, та що має зробити людство для того, щоб впоратися з ним.  

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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