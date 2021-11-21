"Я не хочу жить на Марсе": Как изменения климата влияют на Украину и сколько времени есть у человечества
Щоб не розповідали кліматичні скептики про "природні періоди потепління та похолодання", але факт залишається фактом: температура на планеті зростає через діяльність людства, і зараз вона вже більше 1 градусу від доіндустріального рівня, який рахують з 1880-х років.
Якщо людство не скоротить викиди парникових газів, за розрахунками ООН, середня температура може зрости на 2,7°C до кінця століття.
Головний виклик для людства зараз – не допустити зростання температури на понад 1,5 градуса. Цьому була присвячена 26 кліматична конференція ООН, COP26, яка розпочалася у Глазго 31жовтня, і на якій два тижні 120 світових лідерів обговорювали глобальне потепління і дії для боротьби з ним.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з координаторкою програми "Зміна клімату та енергетична політика" Фонду ім. Гайнріха Бьолля Оксаною Алієвою ми говоримо про те, чому у глобальному потеплінні винно людство, які його наслідки ми можемо відчути на собі вже зараз, та що має зробити людство для того, щоб впоратися з ним.
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Кляті питання
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