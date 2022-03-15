Аліна Фролова: Будь-який компроміс з РФ означитиме, що ми отримаємо нову війну, але трохи згодом

20 днів тому Росія відкрито та нахабно напала на Україну, сховавши військову агресію брехливим виразом "спеціальна військова операція". 20 днів Росія руйнує наші міста та вбиває мирних людей.

Оголосивши, що і українців як нації і України як держави не існує, Путін фактично оголосив війну на знищення. Однак, оголосивши цю війну, Путін прорахувався, переоцінивши сили власної армії та недооцінивши супротив українців.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з заступницею голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліною Фроловою.

У епізоді ми обговорюємо те, чому сценарій повномасштабного вторгнення здавався малоймовірним, які помилки при підготовці до війни зробила Росія, чому "непереможна російська армія" є усього лише міфом, як ворог змінює свою стратегію та чому Україна не може піти на замороження війни.

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