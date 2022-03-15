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Подкаст "Кляті питання"

Аліна Фролова: Будь-який компроміс з РФ означитиме, що ми отримаємо нову війну, але трохи згодом

Федір Попадюк — Вівторок, 15 березня 2022, 13:21

20 днів тому Росія відкрито та нахабно напала на Україну, сховавши військову агресію брехливим виразом "спеціальна військова операція". 20 днів Росія руйнує наші міста та вбиває мирних людей.

Оголосивши, що і українців як нації і України як держави не існує, Путін фактично оголосив війну на знищення. Однак, оголосивши цю війну, Путін прорахувався, переоцінивши сили власної армії та недооцінивши супротив українців.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з заступницею голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліною Фроловою.

У епізоді ми обговорюємо те, чому сценарій повномасштабного вторгнення здавався малоймовірним, які помилки при підготовці до війни зробила Росія, чому "непереможна російська армія" є усього лише міфом, як ворог змінює свою стратегію та чому Україна не може піти на замороження війни.  

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
73 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
10 епізодів
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11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
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7 епізодів