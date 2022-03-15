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Кляті питання

Алина Фролова: Любой компромисс с РФ будет означать, что мы получим новую войну, но чуть позже

Федор Попадюк — Вторник, 15 марта 2022, 14:21

20 днів тому Росія відкрито та нахабно напала на Україну, сховавши військову агресію брехливим виразом "спеціальна військова операція". 20 днів Росія руйнує наші міста та вбиває мирних людей.

Оголосивши, що і українців як нації і України як держави не існує, Путін фактично оголосив війну на знищення. Однак, оголосивши цю війну, Путін прорахувався, переоцінивши сили власної армії та недооцінивши супротив українців.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з заступницею голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліною Фроловою.

У епізоді ми обговорюємо те, чому сценарій повномасштабного вторгнення здавався малоймовірним, які помилки при підготовці до війни зробила Росія, чому "непереможна російська армія" є усього лише міфом, як ворог змінює свою стратегію та чому Україна не може піти на замороження війни.  

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Кляті питання

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