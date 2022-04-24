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Подкаст "Кляті питання"

Зараз нам потрібно дуже багато зброї. Говоримо про два місяці війни з Росією з Євгеном Будерацьким

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Неділя, 24 квітня 2022, 07:00

24 лютого українців розбудили вибухи російських ракет, після яких почалося російське вторгнення в Україну. Західні розвідки обіцяли що Україна протримається максимум три доби, але українці чинять опір вже два місяці, дивуючи весь світ своєю мужністю та сміливістю. 

Росія, яка планувала пройтись маршем до столиці та взяти Київ за кілька днів, недооцінивши міць української армії та опір українців, зазнала поразки на ключовому для себе напрямку і змушена була відмовитись від своєї мети взяти українську столицю.

Незважаючи на це, Росія не відмовилась від своїх планів окупувати стільки території України, скільки вистачить сил. Залишити Київську, Чернігівську та Сумську області, Росія сконцентрувалась на підготовці до битви за Донбас та на спробі створення нових псевдореспублік на території південних областей.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким говоримо про два місяці війни, битву за Донбас та про те, що нам треба для швидкої перемоги.  

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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