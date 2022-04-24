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Кляті питання

Сейчас нам нужно очень много оружия. Говорим про два месяца войны с Россией с Евгением Будератским

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Воскресенье, 24 апреля 2022, 07:00

24 лютого українців розбудили вибухи російських ракет, після яких почалося російське вторгнення в Україну. Західні розвідки обіцяли що Україна протримається максимум три доби, але українці чинять опір вже два місяці, дивуючи весь світ своєю мужністю та сміливістю. 

Росія, яка планувала пройтись маршем до столиці та взяти Київ за кілька днів, недооцінивши міць української армії та опір українців, зазнала поразки на ключовому для себе напрямку і змушена була відмовитись від своєї мети взяти українську столицю.

Незважаючи на це, Росія не відмовилась від своїх планів окупувати стільки території України, скільки вистачить сил. Залишити Київську, Чернігівську та Сумську області, Росія сконцентрувалась на підготовці до битви за Донбас та на спробі створення нових псевдореспублік на території південних областей.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким говоримо про два місяці війни, битву за Донбас та про те, що нам треба для швидкої перемоги.  

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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