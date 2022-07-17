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Подкаст "Кляті питання"

Чому легалізація одностатевих шлюбів на часі? Говоримо з ЛГБТ+ активісткою Оленою Шевченко

Федір Попадюк — Неділя, 17 липня 2022, 16:42

9 липня електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів  на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду главою держави.

Звернення з’явилося на сайті глави держави 3 червня 2022 року.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", – йдеться в описі петиції.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з головою ГО "Інсайт" та ЛГБТ+ активісткою Оленою Шевченко про те, чому легалізація одностатевих шлюбів є на часі, навіщо це потрібно та за яким сценарієм це може піти.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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