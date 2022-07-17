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Кляті питання

Почему легализация однополых браков актуальна? Говорим с ЛГБТ+ активисткой Еленой Шевченко

Федор Попадюк — Воскресенье, 17 июля 2022, 16:42

9 липня електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів  на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду главою держави.

Звернення з’явилося на сайті глави держави 3 червня 2022 року.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", – йдеться в описі петиції.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з головою ГО "Інсайт" та ЛГБТ+ активісткою Оленою Шевченко про те, чому легалізація одностатевих шлюбів є на часі, навіщо це потрібно та за яким сценарієм це може піти.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

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