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Подкаст "Кляті питання"

Що треба знати про конфлікт між Індією та Пакистаном? Пояснює Олена Борділовська

Федір Попадюк — Субота, 10 травня 2025, 14:40

В ніч на 7 травня влада Індії заявила, що атакувала дев'ять об'єктів Пакистану у рамках "Операції Сіндур".

Удари по Пакистану стали відповіддю Індії на теракт, що відбувся напередодні і відповідальність за який Індія покладає на Пакистан. Так, 23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.

Попри те, що в українському інформаційному конфлікт Індії та Пакистану подається як "війна ядерних держав", до справжньої війни між двома країнами, які знаходяться у стані перманентного конфлікту з моменту їх виникнення, ще далеко, а жодна зі сторін воліє використовувати ядерну зброю як інструмент стримування.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" Олена Борділовська з Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, розповідає про причини тривалого конфлікту між Індією та Пакистаном та про те, чи має цей конфлікт якесь вирішення.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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