Что нужно знать о конфликте между Индией и Пакистаном? Объясняет Елена Бордиловская

В ночь на 7 мая власти Индии заявили, что атаковали девять объектов Пакистана в рамках "Операции Синдур".

Удары по Пакистану стали ответом Индии на теракт, который состоялся накануне и ответственность за который Индия возлагает на Пакистан. Так, 23 апреля 26 человек погибли в результате вооруженного нападения боевиков на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, что стало самым масштабным нападением на гражданских в регионе за последние годы.

Несмотря на то, что в украинском информационном конфликте Индии и Пакистана подается как "война ядерных держав", до настоящей войны между двумя странами, которые находятся в состоянии перманентного конфликта с момента их возникновения, еще далеко, а ни одна из сторон не предпочитает использовать ядерное оружие в качестве инструмента сдерживания.

В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" Елена Бордиловская из Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, рассказывает о причинах длительного конфликта между Индией и Пакистаном и о том, имеет ли этот конфликт какое-то решение.