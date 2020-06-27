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Температура - нормальна!

Алкоголь та мозок: що відбувається з нами, коли ми трошки перебрали?

Наталія Бушковська — Субота, 27 червня 2020, 15:16

Карантин завершиться, а звичка пити в обід – залишиться. Цей жарт був дуже популярним у соціальних мережах. Певно, бо містив неабияку частку правди.

Ми дійсно стали частіше випивати на карантині. В США продажі алкоголю збільшились на 55% після початку коронавірусної кризи. Згідно з даними видання Bloomberg продажі пива та вина збільшились на 32% та 47% відповідно.

Ми п'ємо, щоб зменшити стрес та тривожність. Але чим це нам загрожує? Чи дійсно алкоголь знижує стрес та розслабляє? Чому деякі після нього танцюють на столі та чи можна швидше позбутися сп'яніння?

На ці та багато інших питань в нашому новому подкасті відповідає кандидат біологічних наук, нейрофізіолог Віктор Комаренко.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чи допомагає алкоголь розслабитись та вгамувати тривожність?
  • Чи дійсно різні види алкоголю по різному впливають на наш мозок?
  • Наскільки руйнівною є сила алкоголю на наш мозок та когнітивні здібності?
  • Як алкоголь впливає на наш самоконтроль?
  • Що саме формує алкогольну залежність?
  • Чи по-різному алкоголь впливає на чоловіків та жінок? 

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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