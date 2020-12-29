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Моя дитина захворіла на коронавірус. Чи варто мені хвилюватися?

Наталія Бушковська — Вівторок, 29 грудня 2020, 05:00

Досить швидко з моменту появи у світі нового захворювання COVID-19 стало зрозуміло: діти не в зоні ризику. Це не може не радувати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діти віком до 18 років складають приблизно 8,5% всіх зафіксованих випадків. 

Якщо брати статистику по Україні, то станом, наприклад, на 22 грудня в Україні зафіксовано 8513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 415. 

Проте це не означає, що дитина гарантовано перенесе коронавірус легко.

Діти теж можуть важко хворіти, потребувати госпіталізації та навіть реанімаційних заходів. Тому батькам вкрай важливо знати, як зрозуміти, що хвороба проходить нетипово та з ускладненнями, як правильно повідомити про це лікарю, та як зробити так, щоб малюк якнайлегше переніс коронавірусну хворобу.

Про це ми поговорили з педіатром клініки R+ Тетяною Куліковою.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+

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З подкасту ви дізнаєтесь:

  • Що таке мультисистемний запальний синдром, чим він небезпечний та як вчасно виявити.
  • Які симптоми у дитини потребують негайного виклику лікаря або навіть швидкої допомоги.
  • Як правильно розповідати про симптоми, які вас лякають, диспетчеру швидкої допомоги.
  • Як правильно збивати температуру.
  • Чому анальгін неприпустимий для зниження температури та заборонений в багатьох країнах світу для дітей.
    Що таке "ковідні пальці" та чому вони виникають через декілька тижнів після одужання від коронавірусу.
  • Як вберегти бабусь та дідусів, які живуть вами або хоча б знизити їхні ризики захворіти.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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