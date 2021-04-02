В середу 17 березня на засіданні Єврокомісії обговорювався план введення так званих зелених паспортів, які мають допомогти Європі організувати безпечне пересування між країнами Євросоюзу.

Електронний зелений паспорт має гарантувати, що людина або була провакцинована проти COVID-19, або має негативний результат тесту, або одужала.

Про зелені паспорти, щеплення та мандрівки в умовах пандемії ми говорили з адвокаткою з медичного права ЮФ "Ілляшев та партнери", Аллою Цимановською.

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Вже після запису подкасту, 28 березня Єврокомісар Т'єрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив у неділю майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

Що це означає?

Чи зможемо ми мандрувати, якщо з равликовими темпами щеплення так і не отримаємо свою дозу вакцину (спойлер – так).

Також ми поговорили про:

умови для мандрівок, які діють наразі;

чи правда, що повертатись в Україну можна лише з негативним тестом?

чому МОЗ звільнив виробників вакцин від відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення?

які країни вже відкривають свої кордони;

про яку страховку варто подумати, якщо ви мандруєте в ці буремні час.

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