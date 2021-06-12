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Вас досі намагаються переконати, що куріння – це класно. Говоримо про приховані маркетингові стратегії тютюнових компаній

Наталія Бушковська — Субота, 12 червня 2021, 16:40

Пачка цигарок, яку можна купити в багатьох розвинутих країнах – це не те, що хочеться елегантно витягти з сумочки чи кишені. Вона темна, а на ній часто зображена чесна, хоч жахлива картинка того, до чого може призвести куріння.

Трубка в горлі людини, хворої на рак трахеї, дитина з кисневою маскою, спотворена пухлиною губа чи язик. Такі пакування – частина стратегії по боротьбі з курінням.

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Не всі люди починають курити, бо їм це подобається. Багато хто робить це, тому що це й досі виглядає для них красиво та статусно. Наприклад, так досі є в Україні.

Які приховані стратегії використовують виробники тютюнових виробів, щоб переконати нас, що курити – це класно? Як їх розпізнати, та як з цим боротися? 

Про це, а також про  залежність від куріння ми поговорили з виконавчою директоркою ГО "Життя" Лілією Олефір та експерта з відмови від куріння Отто Стойка. 

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Україна після карантину
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У тіні
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