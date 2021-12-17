Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Температура - нормальна!

Кето дієта та інтервальне голодування? Чи так корисні модні тренди в харчуванні. Бесіда з дієтологом

Наталія Бушковська — П'ятниця, 17 грудня 2021, 15:44

Кето дієта та інтервальне голодування.

Ну хто не чув про такі підходи до харчування, які ніби то обіцяють нам покращення здоров'я, схуднення тощо.

Проте не всі модні нутриціологи кажуть, що Кето-дієта в першу чергу – лікувальна дієта, яка була розроблена для дітей з епілепсією. 

А бум інтервального голодування почався після того, як японський науковець отримав Нобелівську премію за вивчення процесів аутофагії (процес перетравлення клітиною власних органел). От тільки вивчав він цей процес не на людях. А на… дріжджах!

Отож, щоб не нашкодити собі, прослухайте нашу бесіду з лікарем-дієтологом Катериною Толстіковою.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Як працює кето та інтервальна дієти?
  • Кому протипоказані такі підходи в харчуванні?
  • Як вони можуть нашкодити?
  • На що звернути увагу, якщо вам хочеться спробувати такі програми харчування?

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

powered by lun.ua

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Кето дієта та інтервальне голодування? Чи так корисні модні тренди в харчуванні. Бесіда з дієтологом
17 грудня 2021, 15:44 — Наталія Бушковська
Зеленський обіцяє подвійне громадянство, а нардепи пропонують пустити неповнолітніх на вибори
13 грудня 2021, 17:05 — Федір Попадюк
Перекидання Росією військ схоже на інформаційну операцію, щоб підняти градус напруги
12 грудня 2021, 01:39 — Федір Попадюк, Сергій Сидоренко
Війна між КСУ та Зеленським триває, а для киян дещо може змінитися
6 грудня 2021, 15:22
Співвласник бару "Хвильовий" про напад на заклад: Це конфлікт з бандитами, які подають його як ідеологічний
5 грудня 2021, 01:30 — Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
76 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
39 епізодів
#укрдерждовгобуд
4 епізоди
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
56 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів