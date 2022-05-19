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Температура - нормальна!

Батьківство в умовах війни: як зрозуміти, що все робиш правильно. Розмова з психотерапевткою

Наталія Бушковська — Четвер, 19 травня 2022, 15:29

"Мама дізнається про смерть друга родини, а дитина підходить і питає: "Мам, мам, а можна морозиво"?, розповідає спостереження з життя жінок в Центрі біженців в Іспанії психотерапевтка Тася Осадча.

Ви можете виїхати в безпечне місце, але війна не покидає нас. Наші діти перелякано реагують на звук літака, ми погано спимо та занадто легко дратуємось.

Наш пригнічений емоційний стан зчитує дитина, а тати, які залишились в Україні, бояться, що діти їх просто забудуть. Ми поговорили з Тасею Осадчою про те, як дати цьому всьому раду.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Наскільки великі шанси, що наші діти знову стануть поколінням "недолюблених дітей"? Спойлер не такі вже і великі.
  • Що робити, якщо немає сил на дуркування та звичну рутину?
  • Я дозволяю занадто багато. Це може нашкодити дитині?
  • Я боюсь заплакати перед дитиною. Чи настільки це погано? 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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Батьківство в умовах війни: як зрозуміти, що все робиш правильно. Розмова з психотерапевткою
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