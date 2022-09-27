Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Ваш зір занадто цінний, щоб вірити дезінформації про здоров'я очей. Розмова з офтальмологом

Наталія Бушковська — Вівторок, 27 вересня 2022, 17:45

Наскільки якість нашого життя залежить від якості нашого зору, розумієш, тільки коли зір починає псуватись.

Попри розвиток медицини та науки, на побутовому рівні, ми й досі віримо в міфи щодо здоров'я наших очей. Деякі з цих міфів можуть серйозно нашкодити. 

Наприклад, деякі люди і досі вважають, що не варто одягати дітям окуляри, нібито це лише погіршить їхній зір.

Лікарка-офтальмолог Леся Лисиця каже, що це не тільки не відповідає дійсності, але й навпаки призводить до погіршення зору, а ще є причиною того, що діти гірше вчаться в школі, почуваються менш впевнено, а іноді навіть не розуміють повною мірою, як виглядає обличчя матері.

Підписуйтесь на подкаст "Температура – нормальна!" у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | НВ.Подкасти 

В цьому подкасті ми також обговорили таке:

  • чому морква та чорниця - це корисно, але не лікує вашу короткозорість;
  • чому найкраща гімнастика для очей - прогулянка в парку?
  • чому книжка та гаджет за певних умов можуть бути однаково шкідливими для ваших очей?
  • як часто діти потребують огляду офтальмолога?
  • чи потрібна вам лазерна корекція зору і наскільки безпечна ця процедура?
  • чи високий рівень міопії означає, що жінка не може народити дитину фізіологічно? (спойлер - ні);
  • як фотографування дітей зі спалахом допоможе діагностувати онкологічне захворювання очей. 

Слухайте також інші епізоди подкасту "Температура – нормальна": 

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів