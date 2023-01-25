Небулайзер або інгаляція? Подкаст про те, чому вони вам скоріш за все не потрібні

Фото маленької дівчинки, яка приїхала на АЗС, щоб зарядити свій небулайзер – просто розриває серце.

Хворі діти мають бути вдома, в теплі, а не на автозаправці серед скупчення людей.

Проте цей випадок може бути приводом також і поговорити про те, що в Україні часто зловживають використанням інгаляцій та небулайзерів.

І виписують їх не тільки, коли це неефективно, але й коли це може зашкодити.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

В яких випадках доцільно використовувати небулайзер?

Які ліки можна використовувати для небулайзера (спойлер, їх дуже мало);

В яких випадках небулайзер не потрібен;

Що в жодному разі не можна використовувати як ліки для інгаляцій.

Про це і не лише ми поговорили з педіаторкою Лідією Бабич.