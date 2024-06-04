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Температура - нормальна!

Що таке ожиріння, як це визначити й чому "їсти на пів відра менше" — не найкраща порада

Наталія Бушковська — Вівторок, 4 червня 2024, 17:21

Наразі навколо зайвої ваги забагато спотворених даних і суджень. Ба більше, часто ожирінням можуть назвати ту вагу та ту статуру, яка не підпадає під визначення цього діагнозу.

А що підпадає? І як з цим бути? Про це ми й поговорили з ендокринологинею Любов'ю Соколовою.

В цьому подкасті ви дізнаєтесь: 

  • Як визначають ожиріння.
  • Генетичні та епігенетичні причини надмірної ваги та чи можна подолати їхній вплив?
  • Чому жорсткі обмеження не допоможуть людині схуднути?
  • Як інфраструктура впливає на вагу людини?
  • Чи дійсно ми повнішаємо з віком?
  • Чи існують ліки проти зайвої ваги?
  • Якими є гормональні причини ожиріння?
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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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