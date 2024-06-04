Що таке ожиріння, як це визначити й чому "їсти на пів відра менше" — не найкраща порада
— Вівторок, 4 червня 2024, 17:21
Наразі навколо зайвої ваги забагато спотворених даних і суджень. Ба більше, часто ожирінням можуть назвати ту вагу та ту статуру, яка не підпадає під визначення цього діагнозу.
А що підпадає? І як з цим бути? Про це ми й поговорили з ендокринологинею Любов'ю Соколовою.
В цьому подкасті ви дізнаєтесь:
- Як визначають ожиріння.
- Генетичні та епігенетичні причини надмірної ваги та чи можна подолати їхній вплив?
- Чому жорсткі обмеження не допоможуть людині схуднути?
- Як інфраструктура впливає на вагу людини?
- Чи дійсно ми повнішаємо з віком?
- Чи існують ліки проти зайвої ваги?
- Якими є гормональні причини ожиріння?
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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