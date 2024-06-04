Що таке ожиріння, як це визначити й чому "їсти на пів відра менше" — не найкраща порада

Наразі навколо зайвої ваги забагато спотворених даних і суджень. Ба більше, часто ожирінням можуть назвати ту вагу та ту статуру, яка не підпадає під визначення цього діагнозу.

А що підпадає? І як з цим бути? Про це ми й поговорили з ендокринологинею Любов'ю Соколовою.

В цьому подкасті ви дізнаєтесь: