Як підготуватись до війська фізично і не нашкодити собі
— Вівторок, 28 травня 2024, 17:03
Ви готуєтесь до війська, але вам страшно... бо Ви й на 5 поверх з задишкою підіймаєтесь.
Ви дівчина, але вам сказали, що Вам в армії не місце, бо "Ви ж і підтягнутись нормально не можете".
Питання фізичної підготовки до армії дійсно багатьох хвилює. І тут головне не боятись, а розуміти — як почати. Про це ми поговорили з тренеркою з оздоровчого фітнесу Алісою Пивоварчик.
В цьому подкасті ви дізнаєтесь:
- Яке головне правило для тих, хто страждав на гіподинамію і вирішив це змінити;
- Чому військові далеко не завжди мають фізичну активність?
- Про те, чому психологічна підготовка не менш важлива, ніж фізична.
- Як бути із фізичною підготовкою до війська, якщо Ви – жінка.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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