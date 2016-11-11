Президент Украины Дональд Трамп

Украинцы так переживают по поводу Дональда Трампа, словно это не они раз за разом голосуют за него на выборах.

Просто у украинцев свой "дональд трамп" – в кавычках и с маленькой буквы.

Ну и отечественный Трамп обычно предлагает не снижать налоги, как это делает американский, а повышать их для богатых – как предлагала Хиллари Клинтон.

Но это лишь нюансы, связанные с "целевой аудиторией" американского прототипа и украинских аналогов.

А в целом никаких разночтений нет.

Трамп победил благодаря тому, что оседлал волну антиистеблишментовых настроений. Благодаря тому, что шел во власть как кандидат от "рядовых американцев".

Амплуа человека, способного становиться преемником на волне критики предшественников, – что в этом может быть неожиданного для Украины, каждый следующий президент которой всегда был в оппозиции к предыдущему?

Опять же – простые решения сложных вопросов.

Дональд Трамп хочет стену на границе с Мексикой, высылать нелегалов, вернуть производство в США. Никаких полутонов и компромиссов – рубим с плеча, изворачиваясь от щепок.

Его украинские версии требуют разорвать Минские соглашения, победить коррупцию массовыми расстрелами, "забрать и поделить".

"Дональд Трамп" – человек для тех, кто устал от сложности современной повестки и хочет ее – повестки – упрощения.

Вернуть Америку американцам. Отказаться от мессианства для других в пользу мессианства для самих себя. Забыть о глобальном в пользу локального.

Нам сложно примерять это на себя лишь потому, что Украина и так объект чужой внешней политики, а не субъект собственной. Но ведь наша страна тоже мало что хочет знать о том, что происходит за пределами своих границ.

География отечественных СМИ редко выходит за рамки Польши и России: мы сосредоточены на себе и за глобальной повесткой следим ровно в той степени, в которой она касается нас самих. Что мы знаем о Каспийском регионе? Ближнем Востоке? Центральной Азии? Латинской Америке? Вот и американский обыватель тоже хочет ничего об этом не знать.

А уж эксцентрикой американского президента могут возмущаться жители лишь той страны, политики которой не ходят по парламенту с вилами. И тут еще большой вопрос в точке отсчета.

Потому что одно дело, если смешной человек с нелепыми манерами – это ответ на засилье белых воротничков в истеблишменте. И совсем другое – если вилы и клоуничанье являются нормой, а "белые воротнички" – забавной девиацией.

Чересчур яркий для США Трамп вполне мог бы оказаться слишком заурядным для Украины.

45-й американский президент США – это история про то, что мир меняется быстрее, чем меняются люди. И что в какой-то момент они устают жить в режиме "бежать со всех ног, лишь чтобы оставаться на месте".

Весь ХХ век был периодом борьбы левых либералов с традиционными элитами.

Первые хотели будущего, вторые мечтали о консервации.

Мистер Твистер в цилиндре с сигарой и молоденькой красавицей в обнимку – олицетворенный запрос на неполиткорректность и гендерное неравноправие.

Главным антиподом которого был мир равных возможностей, позитивная дискриминация и полное отсутствие коллективных идентичностей.

Но в какой-то момент весь этот повзрослевший вудсток сам стал истеблишментом, влился в него, превратился в новую норму, вытеснив на обочину старую. И теперь уже в роли "возмутителей" и "бунтарей" оказались все те, кого в двадцатом веке было принято изображать главной "закулисой".

Именно они теперь – то самое меньшинство, противостоящее засилью рафинированного большинства.

Неполиткорректность оказывается в тренде ровно по той же причине, по которой несколько десятилетий назад в тренде оказалась ее противоположность. Потому что это битва между "нормой" и "новым". И если в роли "нового" оказывается "старое" – что в этом неожиданного?

Мы ведь тоже порой оказываемся в эпицентре битвы "светлого прошлого" с "темным будущем". Мы ведь тоже порой боимся странного и непонятного.

Завтрашний день приближается к нам со скоростью 60 минут в час, но нет никакой уверенности, что время работает на нас. В такие моменты хочется снова сбежать в воспоминания – понятные, привычные и ностальгически мифологизированные. Нашей ли стране об этом не знать?

А потому Дональд Трамп – это идеальный украинский президент. Именно его тень маячит за спиной любых украинских досрочных выборов.

Проблема лишь в том, что у американского прототипа есть красные флажки: политические институты, Конгресс и Сенат, независимый суд, а также собственная партия, с которой тоже придется договариваться. А экспрессию отечественных франшиз не будет сдерживать ничто.

God Bless America!

Павел Казарин, для УП