Удержаться в колее: Садовый в осаде силовиков

Тиждень, який мав бути для Андрія Садового одним з найуспішнішим в кар'єрі міського голови Львова, став одним із найскандальніших і найважчих.

17-го листопада львівський мер урочисто відкрив "один із найбільших інфраструктурних проектів, реалізованих в Україні з часів незалежності" – трамвайну колію на Сихів, найбільший спальний район міста.

Підготовка до цього дня розтягнулася на роки – колію починали споруджувати ще в 2008-му.

Завершення довгоочікуваного проекту було шансом для Садового значно покращити свій імідж успішного управлінця, зіпсований трагедією на сміттєзвалищі та хаотичними мандрами львівських відходів Україною.

Хоча під час своє урочистої промови біля трамвайної колії міський голова намагався усміхатися, свято запуску нового маршруту однозначно було зіпсоване.

Адже увечері центральні телеканали розповідали, здебільшого, не про найдовшу новозбудовану в незалежній Україні трамвайну колію – а про величезні суми відкатав у стінах львівської мерії.

За кілька годин до урочистого відкриття колії СБУ взяла на гарячому при отриманні хабаря начальника управління житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця

"Нам заздрять, роблять перешкоди, але це нас робить сильнішими", – запевнив Андрій Садовий у своїй урочистій промові на Сихові. Проте його реальні позиції як успішного міського голови та потенційного кандидата в президенти помітно слабнуть.

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Привіт з Банкової?

Урочистий для Садового тиждень спочатку зіпсувала місячна норма снігу, що випала протягом доби. Комунальна техніка не встигала вчасно все прибирати, тож в бік мера вкотре посипалися докори, який він "поганий господар".

Тільки-но вдалося розчистити дороги, як, немов сніг на голову, 15-го листопада в Ратуші з'явилося до десятка співробітників Генпрокуратури – з ордером на обшук. Їх цікавили документи щодо продажу в грудні 2015-го року 23-х гектарів комунальної землі приватному підприємству під індустріальний парк.

За версією слідства, спочатку львівська мерія незаконно заволоділа цією землею. А потім продала її приватній фірмі втричі дешевше, ніж ринкова вартість.

У мерії здивувалися, чому справою зацікавився Київ, а не обласна прокуратура. А ще – чому слідчі одразу прийшли з ордером на обшук, а не зі звичайним дозволом на виїмку документів (як це, за словами чиновників мерії, відбувається у 99% випадків при розслідувань кримінальних проваджень).

Третім ударом за тиждень для Садового стало затримання на хабарі його підлеглого. Паралельно представники СБУ проводили обшуки в Ратуші. І не лише в кабінеті Гольця.

Удержаться на пути: Садовый в осаде силовиков

Вишукували якісь папки з паперами й у кабінеті правої руки Садового – його першого заступника Віктора Пушкарьова. Сказали, що, документи вилучали у справі Гольця.

Востаннє така напружена атмосфера в стінах Ратуші із залученням силовиків панувала півроку тому. На початку червня мерію оточили бійці Нацгвардії та військові вантажівки – для охорони порядку під час позачергової сесії міськради, скликаної після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі,.

Тоді Садовий в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що з невиправдано великою кількістю військових та техніки його підставили, зокрема, підставив особисто Петро Порошенко.

Гнітюча телекартинка з туристичної площі Ринок та з Ратуші, чи не вперше змусила Садового замість звиклого образу відкритого та максимально демократичного чиновника постати авторитарним підкилимним управлінцем, що боїться людей.

"Ця вся активність почалася з початку року. Коли "Самопоміч" вийшла з коаліції, почалися з різних сторін атаки. Думаю, вони (атаки – авт.) зараз будуть мати ще більшу силу, бо треба показати, що Львів – це найгірше місто в Україні", – заявив Садовий 17 листопада після серії останніх обшуків у міськраді в ефірі "24 каналу". Останній, до речі, записаний на дружину Садового.

Позитивний імідж Львова для Садового важливий не менше, ніж власний. Адже Львів став його плацдармом у великій політиці, і донині є опорою в політичній кар'єрі.

Зараз у масовій свідомості Львів – це місто інновацій та розвиненої демократії. Імідж успішного міста автоматично формує й імідж його голови як успішного управлінця.

На одинадцятому році керування Львовом цей імідж почав сипатися. Адже Садовий виявився безпорадним у боротьбі зі сміттям.

Проте падіння рейтингів лідера "Самопомочі" відбувається не без сторонньої допомоги.

Як писала УП, докладається до зниження популярності Садового й Адміністрація президента. Улітку-2016 джерела УП стверджували, що "шоу" під Ратушою 9 червня сприяли з Банкової – щоб поквитатися за невиконану обіцянку забезпечити голоси частини фракції "Самопоміч" за судову реформу.

Спецоперація з багатьма невідомими

Листопадову появу в Ратуші представників Генпрокуратури, а потім і СБУ – обидва органи зі сфери впливу президента – сприймають у мерії як черговий "привіт" з Банкової.

Особливо насторожує такий точний збіг у датах – підлеглого Садового на хабарі "спалили" саме в той день, який давно анонсувався як урочистий з нагоди запуску трамвая.

Тим паче, як заявили у військовій прокуратурі, за чиновником Юрієм Гольцем спецслужби стежили десять місяців. Але із затриманням не поспішали.

Так, у вересні вже було зафіксовано отримання Гольцем хабаря: підприємець, який співпрацював з СБУ, відніс начальнику управління житлового господарства десять тисяч гривень – перша частина "відкату" за наданий його будівельній фірмі підряд на капремонт двох будинків.

Другу частину хабаря з міченими вісімдесятьма тисячами гривень підприємець поніс вранці 17-го листопада.

Цікавим є той факт, що Голець двома тижнями раніше міг сісти за грати. Адже 31 жовтня львівська обласна прокуратура висунула підозру в справі по Грибовицькому сміттєзвалищу – як керівнику профільного управління, йому інкримінують службову недбалість. За це "світить" від трьох до п'яти років позбавлення волі.

У підпорядкування Гольця входило комунальне підприємство "Збиранка", яке керувало полігоном твердих відходів. Чиновник за сім років на чолі управління чомусь не проконтролював систематичне порушення технологій складування сміття – що, як встановило слідство, і спричинило обвал.

Більше того, громадський активіст Ігор Муравський стверджує, що саме Голець керував нелегальним сортувальним бізнесом на Грибовицькому сміттєзвалищі.

За даними активістів, Голець керував нелегальним сортувальним бізнесом в Грибовичах

У політичному середовищі Львова висувають навіть версію, що чиновника не закрили в ізолятор у справі по сміттєзвалищі, щоб він довів інші свої оборудки до кінця. І тоді "брати гарячим" з кращою доказовою базою.

Так, саме обласна прокуратура після висунення підозри ініціювала в суді доволі лояльний запобіжний захід для Гольця – особисті зобов'язання. Крім того, чиновника не відстороняли від виконання обов'язків начальника управління ЛМР. То ж він міг і далі розпоряджатися комунальними грішми.

У результаті, вищезгаданому власнику будівельної фірми врешті були перекинуті мільйонні суми з міського бюджету на капремонт двох будинків.

Тепер в СБУ та прокуратурі, зокрема й на основі цих платіжок, планують розширити коло підозрюваних у практиці "відкатів" у ЛМР,

"Є службові особи, які брали участь у підготовці, підписанні документів, перерахуванні коштів. Зараз перевіряється інформація про їх можливу причетність до протиправної діяльності начальника управління", – заявив після затримання Гольця перший заступник військового прокурора Західного регіону України Євген Білоусов.

Взаємообмін люб'язностями

Очевидно, що чиновник рівня начальника управління, над яким ще є цілий департамент, не міг самостійно розпоряджатися "відкатами" від відданих підрядів.

Питання: чи здасть Голець поплічників? Поки що він говіркий.

"До чого все-таки прогресивне місто Львів! Начальник управління житлового господарства міськради люб'язно пояснює, що раніше за підряди треба було платити долю в 10% від вартості робіт. Але в ці кризові часи – 7%. А от за вивіз сміття взагалі – 5%!", – іронічно прозвітував на своїй facebook-сторінці про розкриті схеми у львівській ратуші генпрокурор Юрій Луценко.

Сам львівський голова наразі займає витриману позицію щодо свого підлеглого і його хабаря – не захищає і не звинувачує його. Мовляв, хай слідство і суд доводять.

Натомість той факт, що Садовий після трагедії в Грибовичах ще півроку тримав на посаді людину, яка роками фактично "дахувала" нелегальне сортування сміття на звалищі й закривала очі на порушення технологій його сортування – не додає балів міському голові.

Навіть після взяття на хабарі, Садовий не насмілився звільнити Гольця, з яким разом працював понад сім років – лише відсторонив його від роботи, щоб "у випадку чого" оперативно повернути чоловіка в робочий процес.

Наразі Садовий неохоче коментує саму неоднозначну постать Юрія Гольця. Одразу переводить розмову.

"Я хочу, щоб у нас боротьба з корупцією була не у фейсбуці із прес-релізами, а щоб це була реальна боротьба з корупцією, щоб були вироки суддів, щоб ті вироки були проведені й люди відбували покарання в тюрмі (...) Тому що я знаю багато випадків, коли арештовують, ведуть слідчі дії, в медіа то все показують, а потім справа розсипається", – додав Садовий, натякаючи, що затримання Гольця – то було шоу для інформаційного ефекту

Так само очільник мерії не вірить у перспективу справи по земельній ділянці на 23 гектари під індустріальний парк. Під договором купівлі-продажу цієї землі стоїть його особистий підпис.

"У вересні 2015 року Львівською міськрадою одному із суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 мільйонів гривень. Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 мільйони гривень, що на 88 мільйонів менше її оцінки", – пояснив претензії та візит з обшуком на своїй сторінці facebook генпрокурор Луценко.

Проте, схоже, з гучними висновками у соцмережах про корупційну складову у вартості землі Луценко поспішив, не розібравшись в термінах.

Як пояснили УП в юридичному управлінні львівської міськради земельні експерти, нормативно-грошова оцінка, яку згадує генпрокурор, розраховується виключно для визначення ціни ділянки під оренду. Ця вартість обраховується автоматично, введенням в комп'ютерну програму адреси та площі землі. А вже для продажу землі – проводиться експертна оцінка. І при визначені вартості враховуються всі можливі фактори.

Зазвичай, нормативно-грошова оцінка значно перевищує експертну.

"У цивілізований країні світу, якби такий допис зробила вища посадова особа, вона б вже була б звільнена з роботи", – відреагував Садовий в ефірі "24 каналу" на допис Луценка.

За словами Садового, такі дії силовиків "вбивають будь-яке бажання інвесторів приходити в Україну".

"У цивілізованому світі, якщо інвестор будує виробництво – він має мати у власності землю. Ми пішли назустріч – хочете купіть, нам це вигідніше, бо гроші отримаємо вже до бюджету. Плюс – три тисячі робочих місць, які вони пообіцяли зробити", –пояснив Садовий, чому в цьому випадку треба було продати комунальну землю недорого.

Водночас, депутат попереднього скликання Львівської міськради Яромир Самагалький зі "Свободи", представники якої не голосували за продаж цієї ділянки, вбачає в діях міськради і міського голови ознаки афери.

"Землю під індустріальний парк треба надавати у користування безоплатно або в оренду за одну гривню. Продавати – це афера. Якщо земля в інвестора в користуванні, то він змушений дотримуватися її цільового призначення. А якщо вона у власності, то може забудувати житлом", — коментує УП Самагальський.

Мар'яна П'єцух

Наразі на цій ділянці людські городи. Власниками паїв є майже триста мешканців сусіднього села Рясне-Руське. Селяни вже заблокували перші спроби провести до ділянки комунікації, які міська рада прокладає за комунальні кошти – хоча земля уже приватна.

Як виявилося, ці 23 гектари нині є спірними. Через те, що досі не визначені межі міста і села, Львів і Рясне-Руське уже більше десяти років не може поділити "нейтральні" території.

Однак львівська міська рада, не чекаючи такого поділу, цю землю продала.

Тож для селян було повною несподіванкою дізнатися, що на їхніх городах тепер буде індустріальний парк.

Люди обіцяють перекривати дороги при наступних спробах щось будувати на їхніх городах, виділених їм ще у 80-х. Проте досі ніхто з власників паїв нікуди офіційно не скаржився.

У сільраді Рясне-Руське "УП" запевнили, що не вони є ініціаторами звернення в Генпрокуратуру щодо спірної ділянки.

Тож, що саме спровокувало раптову увагу до цієї ділянки самого генпрокурора, співрозмовники УП в львівській Ратуші сказати не можуть. Радять шукати політичний підтекст.

Тим часом Садовий вперто робить вигляд, що його взагалі не обходить оця вся політична метушня довкола, адже у нього є важливіше – трамвай і колія на Сихів.

"Коли пішов трамвай і ми приїхали на Сихів, і там вийшло декілька сотень мешканців і оплесками нас всіх вітали, працівників, які теж приїхали, будівельників – таке враження, знаєте, що цей трамвай переїхав усі ці проблеми. І їде собі далі…" – в традиційно-пафосній формі резюмував Садовий.

Правда, не все аж так оптимістично: буквально наступного ранку новенький сихівський трамвай уже встиг отримати вм'ятину – не поділили перехрестя з легковиком.

Мар'яна П'єцух, УП