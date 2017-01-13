Наградной фронт. Кому Аваков подарил 400 стволов

У міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є одна велика таємниця. Журналістам практично неможливо дізнатися від нього прізвища тих, кого він нагородив відзнакою МВС "вогнепальна зброя".

Починаючи з 2016 року ЗМІ системно цікавляться цим питанням у МВС і Авакова особисто. У відповідь МВС і міністр не менш системно мовчать.

У червні минулого року журналісти "Українських новин" надіслали запит у МВС, де поцікавилися, скільки нардепів нагороджені візнакою.

У відповідь отримали цифру – 88 нардепів, але без прізвищ. У відомстві послались на те, що не мають дозволу від цих осіб на обробку персональних данних.

А вже в липні 2016 року Аваков під час своєї прес-конференції запевняв, що за необхідності повний список може бути опублікований, і сипав цифрами про кількість нагороджених зброєю.

"1200 людей, з них близько 900 людей – це бійці спецпідрозділів, бійці добровольчих батальйонів, тощо. Близько 90 осіб – це депутати Верховної Ради. В основному минулого і нинішнього скликання, які або були на Майдані, або мають відношення до ситуації на фронті", – сказав він.

Втім і того разу обійшлося без прізвищ. На початку вересня 2016 року запит до МВС з питанням про те, хто ж отримав у нагороду вогнепальну зброю, надіслав вже нардеп від фракції "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко. Але отримав відмову з посиланням на норму про вищезгадані персональні дані.

Того ж місяця програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" у своєму сюжеті розповіла про те, що МВС під керівництвом Авакова за 2,5 роки роздарувало більше тисячі одиниць зброї. Мова йшла і про штурмові гвинтівки, і про автомати Калашнікова, і про кулемети.

Дізнаватися прізвища усіх нагороджених Аваковим – і надалі, гра, схожа на квест. Міністр називає одні цифри, в медіа з’являються інші. Складається враження, що Аваков вже і сам не знає, скільки ж зброї він роздав своїм друзям, однопартійцям, представникам владної верхівки і навіть одному олігарху Ігорю Коломойському, який, як відомо, таємно бував у будівлі МВС.

Завдяки джерелам в правоохоронних органах "Українській правді" вдалося отримати 400 прізвищ осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки.

Ми розкажемо про те, як часто Аваков роздавав вогнепальні нагороди, хто є щасливим власником рекордної кількості зброї – шести стволів, і коли саме нардеп Сергій Пашинський отримав свій скандальний "Glock 19".

Спалахи "обдарованості"

"1085 стволів міністр Аваков видав за 2014-2016 роки, це мої прямі повноваження, які я не погоджую ні з ким", – розповідав Аваков в інтерв'ю УП ще у липні 2016 року.

У згаданому інтерв'ю Аваков зізнавався, що "817 (одиниць зброї – УП) видано бійцям і офіцерам Нацгвардії, Нацполіції, МВС, УДО, Міноборони, 78 – волонтерам, 13 – працівникам прокуратури. Окремо ще 25 – працівникам Донецької і Луганської областей". Крім того, депутатам було подаровано 97 "стволів".

Як видно, користувався своїм "нагородним" правом Аваков дуже активно і почав це робити майже одразу.

Призначений 27 лютого 2014 року міністр МВС вже 21 березня виписав перший пістолет "Форт 17-05" депутату-"свободівцю" Олегу Осуховському.

Але "найврожайнішим" у цьому плані було 27 березня 2014 року. Того дня Аваков видав 39 пістолетів. Нагороджено ними було майже всіх функціонерів "Самооборони Майдану".

Серед них, наприклад, пістолетом "Glоск 19" міністр нагородив Олега Махніцького, який на той момент уже встиг стати в. о. генпрокурора, Андрія Левуса, заступника глави СБУ, а нині депутата від фракції "Народного фронту" – пістолетом "Форт 17-05".

На цьому Аваков не зупинився і до кінця березня 2014-го подарував ще 9 пістолетів.

Цього разу нагородну зброю отримали соратники по Майдану, які зайняли високі державні посади.

28 березня свій уже скандальний "Glock 19" отримав тодішній в. о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський, а його тимчасовий заступник Андрій Сенченко – "Glock 17".

Тоді ж свій перший "ствол" від Авакова "Форт 17-05" отримав на той час віце-прем'єр Володимир Гройсман. Такі ж пістолети дістались тодішньому главі НБУ, коменданту Майдану Степану Кубіву та міністрам Остапу Семераку та Павлу Петренку.

31 березня черга отримати свої "Форти 17-05" дійшла і до іншого коменданта Майдану, тоді уже секретаря РНБО Андрія Парубія, та депутата Миколи Княжицького.

Наступний сплеск "нагородної активності" у Авакова станеться в жовтні 2014 року, коли він за місяць подарує 48 одиниць зброї.

Сім пістолетів отримали активісти, серед яких зокрема і відомі брати-мільйонери Олександр та В'ячеслав Константиновські, яким перепало по "Taurus PT 809 compact".

Ще 10 пістолетів Аваков подарував армійським керівникам та бійцям. А от чотирьом офіцерам Управління держохорони подарунки глави МВС були куди серйознішими. Аваков їм презентував штурмові гвинтівки "Форт 224" калібром 5,45x39 мм.

Але найнесподіванішим було те, що таку ж "штурмівку", якою зазвичай користуються бійці різних спецпідрозділів, Аваков подарував і депутату НФ Сергію Пашинському.

Опинись вона під рукою у депутата в ході його нещодавньої сварки зі стріляниною в лісі, історія могла закінчитися куди трагічніше.

На тлі такого подарунка ні презентований тоді Олександру Турчинову пістолет ПСМ-05, ні два "Форта" для депутатів НФ Олени Ледовських, яка є вірною соратницею вже колишнього нардепа і одного із спосонсорів партії НФ Миколи Мартиненка ще з часів перебування в останнього в комсомолі та Валерія Лунченка, ні навіть хвацька "Beretta 92 FS" генпрокурора Віталія Яреми не вражають.

Не кажучи вже про компактний "Форт 9", який дістався главі НБУ Валерії Гонтаревій, компактну "Beretta PX4", подаровану тодішньому главі АП Борису Ложкіну, чи й серйозніший "Taurus РТ 809" Ігорю Гриніву, який тоді був заступником глави АП, а нині є головою фракції БПП.

Також у кінці вересня, до 50-літнього ювілею президента Петра Порошенка глава МВС нагородив його досить вишуканим пістолетом від американської компанії Сabot Gun "Jones 1911".

У січні 2015 року Аваков подарував одразу два пістолети – АПС і "Маузер" – своєму другу депутату Ігорю Котвіцькому, якого звинувачували в тому, що він вивів 40 млн доларів на Панаму.

Чим багаті?

Чим же міністр Аваков нагороджує заслужених українців?

У цьому питанні один із лідерів "Народного фронту" поводиться як справжній патріот.

Із понад 400 одиниць подарованої Аваковим зброї, дані про які є в розпорядженні УП, 245 були виготовлені українським держпідприємством "Форт".

Найчастіше глава МВС дарував пістолети "Форт 17" та його модифікації.

Крім того, міністр подарував ще 25 одиниць пістолета "Форт 9", 6 одиниць "Форт 12", один "Форт 14" та 10 штук "Форт 21".

Але не лише пістолетами багата українська оборонка. І Аваков не міг не поділитись цими здобутками.

За два роки глава МВС подарував 18 одиниць автоматичної зброї виробництва ДП "Форт": 4 штурмові гвинтівки "Форт 221", 12 – "Форт 224", та по одній "Форт 226" та "Форт 228".

Зазвичай таку зброю використовують в ході спецоперацій бійці різних силових підрозділів.

Подаровані три "Форти 221" підполковникам запасу Олександру Бутенку, Руслану Русину і Сергію Супруну ще якось вкладають в офіційну версію про нагородження усіх пов'язаних з захистом нацбезпеки.

Але для чого таку "штурмівку" 19 лютого 2015 року отримав олігарх Ігор Коломойський, залишається загадкою.

Як і те, для чого штурмові гвинтівки "Форт 224" прем'єру Володимиру Гройсману, екс-прем'єру Арсенію Яценюку чи депутату Сергію Пашинському.

Крім того пістолети-кулемети "Форт 224" отримали з рук Авакова його соратники по НФ міністр юстиції Павло Петренко та депутат Юрій Береза. А секретар РНБО Олександр Турчинов став власником українського відповіднику легендарного ізраїльського Uzi "Форт 226".

Повноцінний, так би мовити, автомат Аваков подарув лише одному своєму раднику і волонтеру Юрію Касьянову. 7 квітня 2015 року йому дістався модернізований автомат Калашнікова (АКМС).

Якщо додати сюди ще й шість одиниць пістолетів-кулеметів MP5 K A4 німецького концерну Heckler&Koch, що були подаровані Аваковим тому ж Володимиру Гройсману, головному "радикалу" Олегу Ляшку та його однопартійцям Олексію Ленському, Сергію Скуратовському і братам Сергію та Дмитру Рибалкам, то можна буде зібрати цілий елітний спецзагін.

Крім уже згаданої зброї особливою пошаною у Авакова користується продукція австрійської компанії Glock. За два роки глава МВС нагородив різними модифікаціями пістолетів цієї фірми 51 людину.

Але найоригінальніший подарунок від Авакова отримав таки Арсеній Яценюк. 20 травня 2015 року глава МВС нагородив свого соратника по партії і тодішнього шефа легендарним 56-П-421 – кулеметом Максима.

Копію наказу про нагородження Яценюка у своєму Facebook публікував журналіст Денис Бігус.

У наказі мова йшла про те, що Яценюк нагороджений "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і гідність".

Трохи пізніше прес-секретарка Яценюка Ольга Лаппо підтвердила факт нагороди і зазначила, що кулемет не є власністю Яценюка і буде повернутий державі "у свій час". Щоправда, не уточнивши, коли "свій час" настане. До речі, Лаппо також отримала від міністра нагородну зброю – пістолет Форт 9.

"Найбільш обдаровані"

"Всім "подобається", що депутати ВР отримали 88 стволів, насправді їх 97. Як правило, це депутати з двох скликань, які так чи інакше мали відношення до подій на Сході або на Майдані. Якщо я знав, що вони там були, гідно виконували певні функції, я їх нагороджував".

Так півроку тому в інтерв'ю УП пояснював Аваков логіку того, як він обирає людей для нагородження їх зброєю.

Проаналізувавши дані про нагородну зброю за 2014-2015 роки можна дещо розширити це пояснення.

Загалом у Авакова є кілька категорій людей, яким він дарував бойові пістолети і автомати.

По-перше, що зрозуміло, це працівники і керівники силових відомств.

Наприклад, голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко має від Авакова три подарованих пістолети, міністр оборони Степан Полторак був нагороджений револьвером ALFA model 3541, екс-генпрокурор Олег Махніцький отримав пістолет "Glock 19", а Віталій Ярема – "Beretta 92 FS" та "JERICHO 941 FBL".

По-друге, в нагородні списки Авакова регулярно потрапляли майже всі ключові керівники держави.

Пістолет до ювілею отримав президент Порошенко, чотири "стволи" заслужив від Авакова колишній прем'єр Арсеній Яценюк. Чинний глава уряду Володимир Гройсман так само має від глави МВС арсенал із чотирьох одиниць: три із них він отримав на посаді віце-прем'єра а один як спікер Верховної Ради.

Пістолет, який до ювілею отримав президент Петро Порошенко

Колегам міністрам Аваков зброї теж не шкодував.

Крім уже згаданих, "стволи" від нього отримали екс-глави Мінекології Андрій Мохник, Мінінфраструктури Максим Бурбак, міністр Кабміну Остап Семерак, Мінмолодьспорту Дмитро Булатов, МОЗу Олег Мусій і навіть Мінфіну Наталя Яресько.

Всіх їх нагороджено різними моделями пістолетів "Форт". А екс-глава Міненерго Юрій Продан отримав "Glock 17".

Олександр Турчинов отримував по одному пістолету від Авакова на кожній зі своїх посад після Майдану: і як в.о. президента, і як спікер ВР, і як секретар РНБО.

Глави АП та їхні заступники так само нагороджувались зброєю. Крім уже згаданої зброї для Пашинського, Сенченка, Бориса Ложкіна, отримали пістолети і його колишні заступники Ігор Гринів – "Taurus РТ 809 Е", а Геннадій Зубко – "Glock 17".

"Beretta PX4", подарована тодішньому главі АП Борису Ложкіну

Свої "стволи" від глави МВС дісталися і головам Нацбанку: Степану Кубіву Форт 17-05", Валерії Гонтаревій – "Форт 9".

Керівнику державного "Ощадбанку", давньому соратнику Яценюка Андрію Пишному Аваков вручив аж два пістолети "Форт 17" і "Glock 26".

Проте найбільш "заслуженим" виявився нинішній депутат-"фронтовик", а колись радник Авакова Ігор Котвіцький, за яким закріпилося прізвисько гаманця міністра. Глава МВС подарував одному із спонсорів "Народного фронту" шість одиниць зброї.

Один з шести пістолетів, яким нагороджено Котвицького

Три "стволи" – "Форт 21.03", "Форт 9" та "Glock 17" – Котвіцький отримав у 2014 році у якості радника Авакова, ще три – АПС, Маузер та Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt – уже будучи депутатом.

"Рекордсмени" нагородних списків Авакова

КОТВІЦЬКИЙ Ігор Олександрович Радник глави МВС, народний депутат "Форт 9"

"Форт 21.03"

АПС

Маузер

"Glock 17"

Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович Прем’єр-міністр України "Glock 19"

"Форт 224"

"JERICHO 941 FBL"

56-П-421 (кулемет Максима) ГРОЙСМАН Володимир Борисович Віце-прем'єр; голова ВРУ "Форт 17-05"

"Форт-224"

"JERICHO 941 FBL"

МР5 КА4 НАЗАРЕНКО Віктор Олександрович Голова Держприкордонслужби "Glock-19"

CZ-75 SP-01 Shadow

ПМ ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович в.о. президента, голова ВРУ, секретар РНБО ALFА

ПСМ-05

"Форт 226" ЯРЕМА Віталій Григорович Генеральний Прокурор України "JERICHO 941 FBL" "Beretta 92 FS" ЮЛДАШЕВ Сергій Олексійович Прокурор міста Києва "Taurus РТ 24/7 G2" "Smith& Wesson" SW 1911 ГУЗЬ В'ячеслав Валерійович Начальник ГУ Державної міграційної служби в Харківській області "Taurus PT24/7 G2" "Glock 19" ДАВТЯН Олександр Саркісович Депутат Харківської обласної ради "Форт 17" "Glock 17" ДІДЖИК Віталій Миколайович, капітан Головний спеціаліст УДО "Форт 17" "Фотр 224" КАСЬЯНОВ Юрій Володимирович Радник глави МВС, засновник БФ "Армія СОС" "Форт 17" АКМС ЛЯШКО Олег Валерійович Народний депутат MP5 K A4 Colt M 1911 МОЧАНОВ Олексій Юрійович журналіст "Форт 17" "Sig Sauer P 226" ПАЦКАН Валерій Васильович Народний депутат "Форт 17" "Glock 19" ПАШИНСЬКИЙ Сергій Володимирович в.о. Глави АП, народний депутат "Glock 19" "Форт 224" ПЕТРЕНКО Павло Дмитрович Міністр юстиції "Форт 17-05" "Форт-224" ПИШНИЙ Андрій Григорович Голова правління "Ощадбанку" "Форт 17" "Glock 26" РОМАНЮК Роман Сергійович Народний депутат "Glock 17" "Beretta РХ4 Compact" РОСТОМЯН Вачаган Оникович віце-президент Спілки вірмен України "Форт 17" "Glоск 19" СЕЛЮК Віталій Михайлович Експерт УДО "Форт 17" "Форт 224" ШВИДЕНКО Євгеній Юрійович Заступник начальника відділу УДО "Форт 17" "Форт 224"

Взагалі народні депутати стоять окремою групою в нагородних листах Авакова.

Список їх настільки великий, що простий перерахунок всіх прізвищ займе чимало часу. Вичерпний їх перелік читачі зможуть знайти у таблиці нижче.

Слід лише відзначити, що Аваков не скупився з вогнепальними подарунками лише "для своїх", тобто членів НФ, а знайшов чим потішити депутатів абсолютно різних груп і фракцій. Від "Свободи" до членів групи "Воля народу", серед яких трагічно загиблий Ігор Єремеєв чи його партнер по групі "Континіум" Степан Івахів, яким від Авакова дістались "Taurus РТ 111 PRO" та "Glock 17" відповідно.

Та що там депутати – навіть для їхніх помічників у глави МВС знайшовся десяток "стволів". Так, разом із депутатом від НФ Сергієм Фаєрмарком Аваков нагородив пістолетом Макарова і його водія-охоронця Геннадія Мироненка.

Часом Аваков своїми наказами про нагородження зброєю з пророчою точністю визначав долю політиків. Як наприклад, у ситуаціях з Юрієм Березою, Андрієм Білецьким чи Іриною Єфремовою.

На початку 2014 року Аваков подарував їм зброю як комбатам чи чиновникам, а уже восени вони стали депутатами від "Народного фронту" і досі входять в неформальну групу Авакова у цій фракції.

Або ж історія з колишнім журналістом Артемом Шевченко, якого Аваков спершу нагородив "Фортом 12", а за деякий час Шевченко став речником МВС.

Чи, скажімо, екс-директор Поліграфкомбінату "Україна" Максим Степанов, який несподівано для багатьох очолив Одеську ОДА, ще у серпні 2015-го отримував від Авакова "Glock 19".

Крім депутатів і міністрів, глава МВС нагороджував суддів, прокурорів та навіть місцевих чиновників.

Саме так свою зброю від Авакова отримали глава КМДА Віталій Кличко та його тодішні заступники Павло Рябікін і Ігор Ніконов, олігархи-глави ОДА Ігор Коломойський та Сергій Тарута, та тодішній заступник Коломойського, а нині мер Дніпра Борис Філатов.

Окремо слід згадати увагу Авакова до активістів, волонтерів, громадських діячів і бізнесменів. З понад 400 одиниць подарованої міністром зброї близько 60 були вручені саме цим людям.

А от журналістів глава МВС нагороджував мало.

По два пістолети Аваков вручив журналісту Олексію Мочанову ("Sig Sauer P 226" та "Форт 17") та дружині глави Мінінформу Юрія Стеця Яні Конотоп ("Форт 12Р" та "Glock 17"), яка працює на президентському "5 каналі". Оператор цього ж каналу Андрій Єршов так само отримав "Форт 12Р".

Уже екс-гендиректору НТКУ Зурабу Аласанії дістав від Арсена Авакова один пістолет "Форт 17". Так само один знак уваги від міністра отримала і шеф-редактор видання "Левый берег" Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), якій перепав "Форт 9Р".

НАГОРОДНА ЗБРОЯ, ВИДАНА МІНІСТРОМ АРСЕНОМ АВАКОВИМ (дані за 2014-2015 роки)

Ми розуміємо, що список тих, хто отримав в зброю від Авакова в якості нагороди набагато довший.

Журналісти досі не мають повних даних за 2016 рік, але це лише справа часу. Тож буде простіше, аби міністр сам публікував списки нагороджених ним людей.

Тим паче, як він заявляв сам, "нагородну зброю я вручав і буду вручати".

Роман Романюк, Марія Жартовська УП