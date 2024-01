Полный список компаний, к которым будут применены санкции

До санкционого списку, наказ про оновлення якого 16 травня підписав президент Порошенко, увійшли "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте", "Одноклассники", компанія "Яндекс", ТОВ 1С та інші.

"Українська правда" наводить повний список юридичних компаній, які попали під санкції.

Відкрите акціонерне товариство "308 авіаційний ремонтний завод" (открытое акционерное общество "308 авиационный ремонтный завод"), основний державний реєстраційний номер – 1073702031754, дата реєстрації – 13 липня 2007 р., ідентифікаційний номер платника податків – 3702530967, місцезнаходження юридичної особи – 153035, Російська Федерація, м. Іваново, вул. Лежневська, 118в

Відкрите акціонерне товариство "Державна авіакомпанія "224 льотний загін" (открытое акционерное общество "Государственная авиакомпания "224 летный отряд"), основний державний реєстраційний номер – 1097746281160, дата реєстрації – 8 травня 2009 р., місцезнаходження юридичної особи – 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Матроська Тиша, 10

Відкрите акціонерне товариство Агроінвестиційний комерційний банк (открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк) державний реєстраційний номер: 1023000927520 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 414000, м. Астрахань, пл. Леніна

Відкрите акціонерне товариство "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"), основний державний реєстраційний номер – 1027739001993, ідентифікаційний номер платника податків – 7731084175, місцезнаходження юридичної особи – 121471, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 41

Публічне акціонерне товариство "Аделантбанк" (публичное акционерное общество "Аделантбанк"), основний державний реєстраційний номер – 1027739030110, дата реєстрації – 31 липня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 127051, Російська Федерація, м. Москва, бульв. Петровський, 19/2, будівля 1, місце розташування офісу – 127055, Російська Федерація, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, будівля 1

Публічне акціонерне товариство "Аерофлот – російські авіалінії" (публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"), основний державний реєстраційний номер – 1027700092661, дата реєстрації – 2 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 119002, Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 10

Акціонерне товариство "Ак Барс Аеро" (акционерное общество "Ак Барс Аэро"), основний державний реєстраційний номер – 1021601764557, дата реєстрації – 21 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 420017, Російська Федерація, Республіка Татарстан, Лаішевський район, с. Аеропорт, 12409

Товариство з обмеженою відповідальністю "Атран" (общество с ограниченной ответственностью "Атран"), основний державний реєстраційний номер – 1065009017897, дата реєстрації – 13 липня 2006 р., місцезнаходження юридичної особи – 141400, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, вул. Авіаційна, 8, офіс 201

Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк "БайкалБанк" (открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "БайкалБанк"), основний державний реєстраційний номер – 1020300003460, дата реєстрації – 22 листопада 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 670034, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Банк Москви" (открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", з травня 2016 р. найменування змінено на публічне Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Банк Москви" (открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", з травня 2016 р. Найменування змінено на публічне акціонерне товариство "БМ-Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1027700159497, дата реєстрації – 27 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 107996, Російська Федерації, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3

Комерційний банк "Бізнес для Бізнеса" (коммерческий банк "Бизнес для Бизнеса"), основний державний реєстраційний номер – 1022100008325, дата реєстрації – 9 грудня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 429060, Російська Федерації, Чуваська Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5

Товариство з обмеженою відповідальністю "Борисфен-Авіа" (общество с ограниченной ответственностью "Борисфен-Авиа"), основний державний реєстраційний номер – 1027739323479, дата реєстрації – 7 жовтня 2002 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7719031353, місцезнаходження юридичної особи – 453300, Російська Федерація, м. Москва, вул. Друга Пісчана, 4

Благодійний фонд Святителя Василія Великого (благотворительный фонд Святителя Василия Великого), ідентифікаційний номер платника податків – 5077021210, місцезнаходження юридичної особи – Російська Федерація, Московська область, Серпуховський район, с-ще Спас-Тешилово, 3

Відкрите акціонерне товариство "Вертольоти Росії" (открытое акционерное общество "Вертолеты России"), основний державний реєстраційний номер – 1077746003334, дата реєстрації – 9 січня 2007 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7731559044, місцезнаходження юридичної особи – 121357, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 29, будівля 141

Відкрите акціонерне товариство "Вертолітна сервісна компанія" (открытое акционерное общество "Вертолетная сервисная компания"), основний державний реєстраційний номер – 1037704005041, дата реєстрації – 17 лютого 2003 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7704252960, місцезнаходження юридичної особи – 119034, Російська Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, 40/2, корпус 3

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Верхньоволзький" (открытое акционерное общество Коммерческий банк "Верхневолжский"), основний державний реєстраційний номер – 1027600000185, дата реєстрації – 28 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "ВІМ-АВІА" (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "ВИМ-АВИА"), основний державний реєстраційний номер – 1027713011237, дата реєстрації – 15 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 121087, Російська Федерація, м. Москва, Багратіонівський проїзд, 7, корпус 20в

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіапідприємство "Газпром авіа" (общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Газпром авиа"), основний державний реєстраційний номер – 1025007509768, дата реєстрації – 20 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 142131, Російська Федерація, м. Москва, с-ще Рязановське, аеропорт "Остафьєво"

Акціонерне товариство "Газпром Банк" (акционерное общество "Газпром Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1027700167110, дата реєстрації – 28 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1

Акціонерне товариство "ГЕНБАНК" (акционерное общество "ГЕНБАНК"), основний державний реєстраційний номер – 1137711000074, дата реєстрації – 10 червня 2013 р., місцезнаходження юридичної особи – 115184, Російська Федерація, м. Москва, Озерківська набережна, 12

Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобус" (общество с ограниченной ответственностью "Глобус"), основний державний реєстраційний номер – 1075475006342, дата реєстрації – 26 вересня 2007 р., місцезнаходження юридичної особи – 633104, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об-4, аеропорт "Толмачево"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Джаст Банк" (общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1117711000032, дата реєстрації – 13 липня 2011 р., місцезнаходження юридичної особи – 119180, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Полянка, 54, будівля 1

Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Донавіа" (открытое акционерное общество "Авиакомпания "Донавиа"), основний державний реєстраційний номер – 1026104023439, дата реєстрації – 25 липня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 344009, Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 272

Акціонерне товариство банк "Івестиційний Капітал" (акционерное общество банк "Инвестиционный Капитал"), основний державний реєстраційний номер – 1060200012685, дата реєстрації –27 листопада 2006 р., місцезнаходження юридичної особи – 450077, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Інвестрастбанк" (открытое акционерное общество Коммерческий банк "Инвестрастбанк"), основний державний реєстраційний номер – 1087711000035, дата реєстрації – 25 березня 2008 р., місцезнаходження юридичної особи – 107113, Російська Федерація, м. Москва, вул. Шумкіна, 20, будівля 1

Закрите акціонерне товариство Комерційний банк "Індустріальний ощадний банк" (закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк"), основний державний реєстраційний номер – 1027739339715, дата реєстрації – 8 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 125167, Російська Федерація, м. Москва, пров. Ельдорадівський, 7

Акціонерне товариство "К2 Банк" (акционерное общество "К2 Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1021500000103, дата реєстрації – 20 вересня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 369000, Російська Федерація, Карачаєво-Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а, колишня назва – закрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Владикавказский Комерческий Банк"

Відкрите акціонерне товариство "Казанський вертолітний завод" (открытое акционерное общество "Казанский вертолетный завод"), основний державний реєстраційний номер – 1021603881683, дата реєстрації – 30 жовтня 2002 р., ідентифікаційний номер платника податків – 1656002652, місцезнаходження юридичної особи – 420085, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Тецевська, 14

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Когалимавіа" (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Когалымавиа"), місцезнаходження юридичної особи – 109028, Російська Федерація, м. Москва, пров. Хохловський, 10, будівля 3, юридична адреса – 115533, Російська Федерація, м. Москва, просп. Андропова, 22

Закрите акціонерне товариство "Виробниче об’єднання "Космос" (закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Космос"), основний державний реєстраційний номер – 1027700321880, дата реєстрації – 16 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 119027, Російська Федерація, м. Москва, Боровське шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1

Відкрите акціонерне товариство "Краснодарський краєвий інвестіційний банк" (открытое акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"), основний державний реєстраційний номер – 1022300000029, дата реєстрації – 8 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 350063, Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Миру, 34

Відкрите акціонерне товариство "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство" (открытое акционерное общество "Кумертаусское авиационное производственное предприятие"), основний державний реєстраційний номер – 1080262000609, дата реєстрації – 15 квітня 2008 р., ідентифікаційний номер платника податків – 0262016287, місцезнаходження юридичної особи – 453300, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Кумертау, вул. Новозаринська, 15а

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "МАСТ-Банк" (открытое акционерное общество Коммерческий банк "МАСТ-Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1027739199124, дата реєстрації – 17 вересня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал Капітал Партнерз" (общество с ограниченной ответственностью "Маршал Капитал Партнерз" ("Marshall Capital Partners"), ідентифікаційний номер платника податків – 7722544073, місцезнаходження юридичної особи – Російська Федерація, м. Москва, вул. Третя Кабельна, 2

Закрите акціонерне товариство "Науково-технічний центр експлуатації і ресурсу авіаційної техніки" (закрытое акционерное общество "Научно-технический центр эксплуатации и ресурса авиационной техники"), основний державний реєстраційний номер – 1035005001382, дата реєстрації – 21 січня 2003 р., ідентифікаційний номер платника податків – 5027052453, місцезнаходження юридичної особи – 140011, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Третє поштове відділення, 50а

Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ" (открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ"), ідентифікаційний номер платника податків – 7703191457

Корпорація "Нутрітек" (Корпорация "Нутритек"), Російська Федерація

Відкрите акціонерне товариство "Оренбурзькі авіалінії" (открытое акционерное общество "Оренбургские авиалинии"), основний державний реєстраційний номер – 1115658000754, дата реєстрації – 20 січня 2011 р., місцезнаходження юридичної особи – 466049, Російська Федерація, Оренбурзька область, Оренбурзький район, с. Аеропорт

Закрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Первомайський" (закрытое акционерное общество "Акционерный банк "Первомайский"), основний державний реєстраційний номер – 1022300001063, дата реєстрації – 2 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 350020, Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Красна, 139

Відкрите акціонерне товариство "Перший канал. Всесвітня мережа", (открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть"), ідентифікаційний номер платника податків – 7717039300

Закрите акціонерне товариство "Авіаційна компанія "Політ" (закрытое акционерное общество "Авиационная компания "Полет"), основний державний реєстраційний номер – 1023102365197, дата реєстрації – 11 листопада 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 129090, Російська Федерація, м. Москва, просп. Олімпійський, 16, будівля 1

Акціонерне товариство "Ред Вінгс" (акционерное общество "Ред Вингс" ("Red Wings"), основний державний реєстраційний номер – 1027700281091, дата реєстрації – 4 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 119027, Російська Федерація, м. Москва, Заводське шосе, 19

Федеральний державний бюджетний заклад "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента Російської Федерації (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации), основний державний реєстраційний номер – 1097746322156, дата реєстрації – 1 червня 2009 р., місцезнаходження юридичної особи – 119027, Російська Федерація, м. Москва, вул. 1-ша Рейсова, 2

Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Росія" (открытое акционерное общество "Авиакомпания "Россия"), місцезнаходження юридичної особи – 196210, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Пілотов, 18, корпус 4

Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Росія" (открытое акционерное общество "Акционерный банк "Россия"), основний державний реєстраційний номер – 1027800000084, дата реєстрації – 5 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 191124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, пл. Растреллі, 2а

Відкрите акціонерне товариство "Російський Національний Комерційний Банк" (открытое акционерное общество "Российский Национальный Коммерческий Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1027700381290, дата реєстрації – 31 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 127030, Російська Федерація, м. Москва, вул. Краснопролетарська, 9, будівля 5

Телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), ідентифікаційний номер платника податків – 7714072839

Закрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Рубльов" (закрытое акционерное общество "Коммерческий Банк "Рублев"), основний державний реєстраційний номер – 1027700159233, дата реєстрації – 27 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 105066, Російська Федерація, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2

Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "РусДжет" (открытое акционерное общество "Авиакомпания "РусДжет"), основний державний реєстраційний номер –1057748666360, дата реєстрації – 18 жовтня 2005 р., місцезнаходження юридичної особи – 119027, Російська Федерація, м. Москва, територія аеропорту Внуково, 1, будівля 19, офіс 1

Закрите акціонерне товариство "Авіаційна компанія "РусЛайн" (закрытое акционерное общество "Авиационная компания "РусЛайн"), основний державний реєстраційний номер – 1027739314162, дата реєстрації – 3 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 127299, Російська Федерація, м. Москва, вул. Космонавта Волкова, 29

Федеральне унітарне державне підприємство "Науково-виробничий центр газотурбобудування "Салют" (Федеральное унитарное государственное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют"), основний державний реєстраційний номер – 1027739156917, дата реєстрації – 6 вересня 2002 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7719030663, місцезнаходження юридичної особи – 105118, Російська Федерація, Москва, просп. Будьонного, 16

Акціонерне товариство Банк "Сєвєрний морской путь" (акционерное общество Банк "Северный морской путь"), основний державний реєстраційний номер – 1097711000078, дата реєстрації – 16 червня 2009 р., місцезнаходження юридичної особи – 115035, Російська Федерація, Москва, вул. Садовницька, 71, будівля 11

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Сєвєрний Кредит" (открытое акционерное общество "Северный Кредит"), основний державний реєстраційний номер – 1022900001772, дата реєстрації – 28 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 160000, Російська Федерація, м. Вологда, вул. Герцена, 27

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіапідприємство "Сєвєрсталь" (общество с ограниченной ответственностью "Авиапредприятие "Северсталь"), основний державний реєстраційний номер – 1023502289568, дата реєстрації – 12 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 162693, Російська Федерація, Вологодська область, Череповецький район, с. Ботово, аеропорт

Відкрите акціонерне товариство "Російський сільськогосподарський банк" (открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"), основний державний реєстраційний номер – 1027700342890, дата реєстрації – 22 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 19034, Російська Федерація, м. Москва, пров. Гагарінський, 3

Публічне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Сибір" (публичное акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"), основний державний реєстраційний номер – 1025405624430, дата реєстрації – 21 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 633104, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об-4

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Сіріус-Аеро" (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Сириус-Аэро"), основний державний реєстраційний номер – 1027739400402, дата реєстрації – 17 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 125047, Російська Федерація, м. Москва, вул. Чаянова, 22, будівля 4

Закрите акціонерне товариство "Смартбанк" (закрытое акционерное общество "Смартбанк"), основний державний реєстраційний номер – 1025000006459, дата реєстрації – 10 грудня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 127220, Російська Федерація, м. Москва, вул. Писцова, 13а

Відкрите акціонерне товариство Рославльський акціонерний комерційний банк "Смолевич" (открытое акционерное общество Рославльский акционерный коммерческий банк "Смолевич"), основний державний реєстраційний номер – 1026700000051, дата реєстрації – 23 липня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 216500, Російська Федерація, Смоленська область, м. Рославль, вул. Пролетарська, 47

Відкрите акціонерне товариство "Спарк" (открытое акционерное общество "Спарк"), основний державний реєстраційний номер – 1037821027221, дата реєстрації – 24 січня 2003 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7810209170, місцезнаходження юридичної особи – 196210, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Пілотів, 12

Закрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Таатта" (закрытое акционерное общество Акционерный банк "Таатта"), основний державний реєстраційний номер – 1021400000380, дата реєстрації – 4 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 677018, Російська Федерація, Республіка Саха (Якутія), м. Якутськ, вул. Чепалова, 36

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "Тальменка-банк" (общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Тальменка-банк"), основний державний реєстраційний номер – 1022200529537, дата реєстрації – 28 листопада 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 656037, Російська Федерація, Алтайський край, м. Барнаул, просп. Леніна, 156а

Відкрите акціонерне товариство "Московський акціонерний Банк "Темпбанк" (открытое акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"), основний державний реєстраційний номер – 1027739270294, дата реєстрації – 27 вересня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 109044, Російська Федерація, м. Москва, Крутицький вал, 26, будівля 2

Відкрите акціонерне товариство "Авіаційна компанія "Трансаеро" (открытое акционерное общество "Авиационная компания "Трансаэро"), основний державний реєстраційний номер – 1025700775870, дата реєстрації – 30 липня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 191104, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, просп. Літейний, 48а

Відкрите акціонерне товариство "Улан-Уденський авіаційний завод" (открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод"), основний державний реєстраційний номер – 1020300887793, дата реєстрації – 16 липня 2002 р., ідентифікаційний номер платника податків – 0323018510, місцезнаходження юридичної особи – 670009, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Хоринська, 1

Відкрите акціонерне товариство Авіакомпанія "Уральські авіалінії" (открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"), основний державний реєстраційний номер – 1026605388490, дата реєстрації – 1 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 620025, Російська Федерація, Свердловська область, м. Єкатеринбург, пров. Утрєнній, 1г

Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ФІА-Банк" (закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-Банк"), основний державний реєстраційний номер – 1026300001980, дата реєстрації – 27 серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 445037, Російська Федерація, Самарська область, м. Тольятті, Новий проїзд, 8

Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Фінансовий стандарт" (общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Финансовый стандарт"), основний державний реєстраційний номер – 1027739326306, дата реєстрації – 7 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 105066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Нижня Красносельська, 30, місцезнаходження офісу – 129090, Російська Федерація, м. Москва, вул. Троїцька, 7, корпус 4

Некомерційна організація "Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" (некоммерческая организация "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом"), ідентифікаційний номер платника податків – 7704278982, місцезнаходження юридичної особи – Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 55/32, кабінети 308–324

70. Федеральне державне унітарне авіаційне підприємство Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), поштова адреса – 140181, Російська Федерація, Московська область, м. Жуковський-1, а/с 352, юридична адреса – 140180, Російська Федерація, Московська область, м. Жуковський, аеродром "Раменське"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Центр-Юг" (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Центр-Юг"), основний державний реєстраційний номер – 1023101457367, дата реєстрації – 24 грудня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 309070, Російська Федерація, Белгородська область, Яковлєвський район, м. Строїтель, вул. Октябрська, 14 обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Один рік

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича багатогалузева авіакомпанія "Шар інк Лтд" (общество с ограниченной ответственностью "Производственная многоотраслевая авиакомпания "Шар инк Лтд"), основний державний реєстраційний номер – 1037739207824, дата реєстрації – 24 січня 2003 р., місцезнаходження юридичної особи – 117342, Російська Федерація, м. Москва, вул. Бутлерова, 40

Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Якутія" (открытое акционерное общество "Авиакомпания "Якутия"), основний державний реєстраційний номер – 1041402039403, дата реєстрації – 9 червня 2004 р., місцезнаходження юридичної особи – 677014, Російська Федерація, Республіка Саха (Якутія), м. Якутськ, вул. Биковського, 9

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційна транспортна компанія "Ямал" (общество с ограниченной ответственностью "Авиационная транспортная компания "Ямал"), основний державний реєстраційний номер – 1077762942190, дата реєстрації – 26 листопада 2007 р., місцезнаходження юридичної особи – 125047, Російська Федерація, м. Москва, пров. Четвертий Лісний, 4

Козача спільнота "Братина" (казачье сообщество "Братина"), основний державний реєстраційний номер – 1107711000022, дата реєстрації – 20 травня 2013 р., ідентифікаційний номер платника податків – 5032999070, місцезнаходження юридичної особи – 143006, Російська Федерація, Московська область, м. Одінцово, вул. Верхньо- Пролетарська, 1, кв. 42, місцезнаходження офісу – Російська Федерація, м. Москва, вул. Молодогвардійська, 46, корпус 3 (розміщується в одній будівлі разом з військовим козачим товариством "Центральне козаче військо"), засновник та керівник – Зибін Олексій Сергійович

Міжрегіональна громадська організація із сприяння та збереження традицій і культурної спадщини "Віче" (межрегиональная общественная организация содействия сохранению традиций и культурного наследия "Вече"), основний державний реєстраційний номер – 1097799028348, дата реєстрації –26 квітня 2009 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7719288461, місцезнаходження юридичної особи – 105187, Російська Федерація, м. Москва, Ізмайлівське шосе, 71, корпус 4 Г-Д, приміщення VI-ГД, кімната 9, у структуру організації входять регіональні відділення у мм. Москві, Санкт- Петербурзі та Новосибірську, а також представництва в Україні (м. Миколаїв, голова – Богачов Віталій Олександрович), засновник та керівник – Михайлов Дмитро Петрович

Міжнародний союз громадських об’єднань "Всевелике військо донське" (международный союз общественных объединений "Всевеликое войско донское"), місцезнаходження юридичної особи – 346465, Російська Федерація, Ростовська область, Октябрський район, станиця Заплавська, вул. Шосейна, 1, громадське об’єднання козаків, які відмовилися вступати до лав реєстрового козацтва – козацького товариства "Всевелике військо донське", утвореного у 1995 році, засновник та керівник – М. Козіцин

Батальйон "Зоря"

Батальйон "Кальміус"

Козацька національна гвардія (Казачья национальная гвардия)

Громадський рух "Новоросія" (общественное движение "Новороссия")

Батальйон "Оплот"

Бригада "Прізрак" (бригада "Призрак")

Громадський рух "Русский выбор" (общественное движение "Русский выбор"), засновник та керівник – Худяков Олексій

Благодійний фонд імені Святителя Тихона (благотворителный фонд имени Святителя Тихона), основний державний реєстраційний номер – 1117799015509, дата реєстрації – 12 липня 2011 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7723210443, місцезнаходження юридичної особи – 109469, Російська Федерація, м. Москва, бульв. Перевинський, 22, корпус 3, засновник та керівник – Шишкін Сергій Володимирович

Батальйон "Смерть"

Радикальна напіввійськова організація "Соболь" (радикальная полувоенная организация "Соболь"), місцезнаходження юридичної особи – 95053, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 4

Батальйон "Сомалі"

Батальйон "Спарта"

Державне підприємство "Керченський морський порт" перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты", основний державний реєстраційний номер – 1149102012620, ідентифікаційний номер – 9111000450, місцезнаходження –298312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 28

Державне підприємство "Севастопольський МТП" перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севастопольский морской порт", основний державний реєстраційний номер – 1149204004707, ідентифікаційний номер – 9204002475, місцезнаходження – 299011, м. Севастополь, Площа Нахімова, 5

Благодійний фонд Катерини Губаревої (благотворительный фонд Екатерины Губаревой), Російська Федерація, м. Краснодар, основний державний реєстраційний номер – 1146100002751, розрахунковий рахунок – 40703810728050005527, банківський ідентифікаційний код – 040349585, ідентифікаційний номер – 6123017206

Фонд "Своїх не кидаємо" (фонд "Своих не бросаем"), Російська Федерація, м. Москва, розрахунковий рахунок –40703840038001000018, банківський ідентифікаційний код – 044525225, ідентифікаційний номер – 7728402580

Благодійний фонд "Глобальні ініціативи" (благотворительный фонд "Глобальные инициативы"), розрахунковий рахунок – 40703810152090000190, банківський ідентифікаційний номер – 046015602, ідентифікаційний номер – 7725352877

Благодійний фонд "Новомучеників і сповідників Христових" (благотворительный фонд "Новомучеников и исповедников Христовых"), Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, розрахунковий рахунок – 40703810755100000353, банківський ідентифікаційний код – 044030653, ідентифікаційний номер – 7813203553

Товариство з обмеженою відповідальністю "М.С.Л.", код згідно з ЄДРПОУ — 30109292, м. Київ, вул. Шовковична, 50а

Приватне акціонерне товариство "Патріот", код згідно з ЄДРПОУ — 23726159, м. Київ, вул. Струтинського (нова назва вул. Болсуновська), 8

Державне підприємство Міністерства оборони України "Севастопольське авіаційне підприємство" перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие" (приєдналось до холдингу "Акционерное общество "Вертолеты России" – власність російського відкритого акціонерного товариства "Оборонно- промисловий комплекс "Оборонпром", що входить до складу російської державної корпорації "Ростехнологии", Російська Федерація, м. Москва), основний державний реєстраційний номер – 1149204020437, ідентифікаційний номер – 9201006697, м. Севастополь, вул. Льотчиків, 2

Державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 5-й городок, 20б, перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", яке інтегрувалося до відкритого акціонерного товариства "Об’єднана авіабудівельна корпорація", основний державний реєстраційний номер – 1149102102016, ідентифікаційний номер – 9110005671, Російська Федерація, м. Москва, Уланський пров., будівля 22

Акціонерне товариство "Перша вантажна компанія" (акционерное общество "Первая грузовая компания"), основний державний реєстраційний номер – 1077758336985, ідентифікаційний номер – 7708643971, Російська Федерація, м. Москва, вул. Стара Басманна, 12

Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша вантажна компанія в Україні" (общество с ограниченной ответственностью "Первая грузовая компания в Украине" (дочірня компанія відкритого акціонерного товариства "Перша вантажна компанія", Російська Федерація, м. Москва), код згідно з ЄДРПОУ – 35839738, м. Київ, вул. Артема (нова назва – Січових Стрільців), 72а

Державна корпорація із сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростех" (государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"), основний державний реєстраційний номер — 1077799030847, ідентифікаційний номер платника податків — 7704274402, місцезнаходження юридичної особи — 119991, Російська Федерація, м. Москва, Гоголевський бульв., 21 (Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульв. 21)

Акціонерне товариство "Рособоронекспорт" (акционерное общество "Рособоронэкспорт"), основний державний реєстраційний номер — 1117746521452, ідентифікаційний номер платника податків — 7718852163, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 00005061, дата реєстрації — 1 липня 2011 р., місцезнаходження юридичної особи — 107076, Російська Федерація, м. Москва, вул. Строминка, 27 (107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, 27)

Відкрите акціонерне товариство "Уральський шинний завод" (открытое акционерное общество "Уральский шинный завод"), код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 072890940, дата реєстрації — 24 березня 2001 р., місцезнаходження юридичної особи — 620087, Російська Федерація, м. Єкатеринбург, вул. Благодатська, 76 (620087, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Суднові електротехнічні системи" (общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы"), основний державний реєстраційний номер — 1069847070094, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 19210450, місцезнаходження юридичної особи — 196128, Російська Федерація, м. Санкт- Петербург, вул. Благодатна, 6 (196128, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 6)

Закрите акціонерне товариство "Турборус" (закрытое акционерное общество "Турборус"), основний державний реєстраційний номер — 1027601106290, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 12677972, місцезнаходження юридичної особи — 152907, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, просп. Леніна, 179 (152907, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, просп. Ленина, 179)

Акціонерне товариство "Уфимське агрегатне підприємство "Гідравліка" (акционерное общество "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика"), основний державний реєстраційний номер — 1110280031531, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 075098184500, місцезнаходження юридичної особи — 450001, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Володарського, 2 (450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Володарского, 2)

Відкрите акціонерне товариство Казанський завод "Електроприлад" (открытое акционерное общество Казанский завод "Электроприбор"), основний державний реєстраційний номер — 1041621021749, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07506719, місцезнаходження юридичної особи — 420061, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань вул. Миколи Єршова, 20 (420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, 20)

Відкрите акціонерне товариство "Ступинська металургійна компанія" (открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания"), основний державний реєстраційний номер — 1025005917551, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 50193719, місцезнаходження юридичної особи — 142800, Російська Федерація, Московська область, м. Ступіно, вул. Пристанційна, 2 (142800, Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Пристанционная, 2)

Відкрите акціонерне товариство "Науково- виробниче підприємство "Аеросила" (открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Аэросила"), основний державний реєстраційний номер — 1025005917023, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07536212, місцезнаходження юридичної особи — 142804, Російська Федерація, Московська область, м. Ступіно, вул. Жданова, 6 (142804, Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, 6)

Відкрите акціонерне товариство "Омське машинобудівне конструкторське бюро" (открытое акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"), основний державний реєстраційний номер — 1025500733610, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07547411, місцезнаходження юридичної особи — 644116, Російська Федерація, м. Омськ, вул. Герцена, 312 (644116, Российская Федерация, г. Омск, ул. Герцена, 312)

Акціонерне товариство "Аероелектромаш" (акционерное общество "Аэроэлектромаш"), основний державний реєстраційний номер — 1027700055877, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 51229804, місцезнаходження юридичної особи — 127051, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Новодмитрівська, 12, корпус 15 (127051, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 12, корпус 15)

Відкрите акціонерне товариство "КБ Електроприлад" (открытое акционерное общество "КБ Электроприбор"), основний державний реєстраційний номер — 1026403047857, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07549918, місцезнаходження юридичної особи — 410065, Російська Федерація, м. Саратов, 2-й Червоноармійський тупик, 3 (410065, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, 3)

Відкрите акціонерне товариство "Саратовське електроагрегатне виробниче об’єднання" (открытое акционерное общество "Саратовское электроагрегатное производственное объединение"), основний державний реєстраційний номер — 1026403044909, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 34209484, місцезнаходження юридичної особи — 410040, Російська Федерація, м. Саратов, просп. імені 50 років Жовтня, пл. Леніна (410040, Российская Федерация, г. Саратов, просп. имени 50 лет Октября, пл. Ленина)

Акціонерне товариство "Авіаавтоматика" імені В. В. Тарасова (акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В. В. Тарасова", раніше — Курское открытое акционерное общество "Прибор"), основний державний реєстраційний номер — 1024600949867, місцезнаходження юридичної особи — 305040, Російська Федерація, м. Курськ, вул. Запольна, 47 (305040, Российская Федерация, г. Курск, ул. Запольная, 47)

Акціонерне товариство "Електромашинобудівний завод "ЛЕПСЕ" (акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"), основний державний реєстраційний номер — 1024301310703, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07509111, місцезнаходження юридичної особи — 610006, Російська Федерація, м. Кіров, просп. Жовтневий, 24 (610006, Российская Федерация, г. Киров, просп. Октябрьский, 24)

Відкрите акціонерне товариство "Мічуринський завод "Прогрес" (открытое акционерное общество "Мичуринский завод "Прогресс"), основний державний реєстраційний номер — 1026801064025, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07511910, місцезнаходження юридичної особи — 393773, Російська Федерація, Тамбовська область, м. Мічурінськ, Липецьке шосе, 113 (393773, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113)

Відкрите акціонерне товариство "Електроавтомат" (открытое акционерное общество "Электроавтомат"), основний державний реєстраційний номер — 1022101630561, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 24322949, місцезнаходження юридичної особи — 429826, Російська Федерація, Чуваська Республіка, м. Алатир, вул. Б. Хмельницького, 19а (429826, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого, 19а)

Акціонерне товариство Енгельське дослідно- конструкторське бюро "Сигнал" імені О. І. Глухарева (акционерное общество Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" имени А. И. Глухарева), основний державний реєстраційний номер — 1026401988249, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07551861, місцезнаходження юридичної особи — 413119, Російська Федерація, Саратовська область, Енгельський район, робітниче селище Приволжське, 5-й квартал, 14 (413119, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский район, рабочий поселок Приволжский, 5-й квартал, 14)

Акціонерне товариство "Казанське приладобудівне конструкторське бюро" (акционерное общество "Казанское приборостроительное конструкторское бюро"), основний державний реєстраційний номер — 1111690021190, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 13005464, місцезнаходження юридичної особи — 420074, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, Сибірський тракт, 1 (420074, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 1)

Публічне акціонерне товариство "Техприлад" (публичное акционерное общество "Техприбор"), основний державний реєстраційний номер — 1027804916633, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07512813, місцезнаходження юридичної особи — 196084, Російська Федерація, м. Санкт- Петербург, вул. Варшавська, 5а (196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 5а)

Акціонерне товариство "Уфимське науково- виробниче підприємство "Молнія" (акционерное общество "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"), основний державний реєстраційний номер — 1110280031652, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07551513, місцезнаходження юридичної особи — 450076, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Зенцова, 70 (450076, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 70)

Акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Полюс" (акционерное общество "Научно- производственный центр "Полюс"), основний державний реєстраційний номер — 1077017004063, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 05776739, місцезнаходження юридичної особи — 634050, Російська Федерація, м. Томськ, просп. Кірова, 56в (634050, Российская Федерация, г. Томск, просп. Кирова, 56в)

Ростовський вертолітний виробничий комплекс публічне акціонерне товариство "Роствертол" (Ростовский вертолётный производственный комплекс публичное акционерное общество "Роствертол"), основний державний реєстраційний номер — 1026102899228, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07515014, місцезнаходження юридичної особи — 344038, Російська Федерація, м. Ростов-на- Дону,вул. Новаторів, 5 (344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5)

Акціонерне товариство "Уфимське агрегатне виробниче об’єднання" (акционерное общество "Уфимское агрегатное производственное объединение"), основний державний реєстраційний номер — 1110280035040, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07510218, місцезнаходження юридичної особи — 450025, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Аксакова, 97 (450025, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 97)

Відкрите акціонерне товариство "Солікамський завод "Урал" (открытое акционерное общество "Соликамский завод "Урал"), основний державний реєстраційний номер — 1115919002561, місцезнаходження юридичної особи — 618554, Російська Федерація, Пермський край, м. Солікамськ, вул. Енергетиків, 19а (618554, Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергетиков, 19а)

Акціонерне товариство "Виробниче об’єднання "Завод імені Серго" (акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго"), основний державний реєстраційний номер — 1111673003276, місцезнаходження юридичної особи — 422546, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Зеленодольськ, вул. Привокзальна, 4 (422546, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4)

Акціонерне товариство "С.Е.Д.-СПб" (акционерное общество "С.Е.Д.-СПб"), основний державний реєстраційний номер — 1027801542174, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 23079949, місцезнаходження юридичної особи — 194156, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, просп. Енгельса, 27 (194156, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 27)

Закрите акціонерне товариство "Уралелектромаш" (закрытое акционерное общество "Уралэлектромаш"), основний державний реєстраційний номер — 1026600937791, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 00212713, місцезнаходження юридичної особи — 623427, Російська Федерація, Свердловська область, м. Каменськ-Уральський, вул. Карла Маркса, 2 (623427, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 2)

Відкрите акціонерне товариство "Сарапульський електрогенераторний завод" (открытое акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"), основний державний реєстраційний номер — 1021800992190, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07514015, місцезнаходження юридичної особи — 427961, Російська Федерація, Удмуртська Республіка, м. Сарапул, вул. Електрозаводська, 15 (427961, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15)

Акціонерне товариство "Уфимське приладобудівне виробниче об’єднання" (акционерное общество "Уфимское приборостроительное производственное объединение"), основний державний реєстраційний номер — 1120280026130, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07503715, місцезнаходження юридичної особи — 450071, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. 50 років СРСР, 30 (450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30)

Відкрите акціонерне товариство "Електроприлад" (открытое акционерное общество "Электроприбор"), основний державний реєстраційний номер — 1023602241321, код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 07515210, місцезнаходження юридичної особи — 394006, Російська Федерація, м. Вороніж, вул. 20-річчя Жовтня, 59 (394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59)

Відкрите акціонерне товариство "Іжевський механічний завод" (открытое акционерное общество "Ижевский механический завод"), основний державний реєстраційний номер — 1121841007958, ідентифікаційний номер платника податків — 1841030037, дата реєстрації — 17 грудня 2012 р., місцезнаходження юридичної особи — 426063, Російська Федерація, Удмуртська Республіка, м. Іжевськ, вул. Промислова, 8 (426063, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8)

Відкрите акціонерне товариство "Концерн "Іжмаш" (открытое акционерное общество "Ижмаш"), основний державний реєстраційний номер — 1021801434380, ідентифікаційний номер платника податків — 1832024380, дата реєстрації — 17 вересня 1998 р., місцезнаходження юридичної особи — 426006, Російська Федерація, Удмуртська Республіка, м. Іжевськ, проїзд Дерябіна, 3 (426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, 3)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Небанківська кредитна організація "Центр міжнародних розрахунків" (общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Центр международных расчетов"), місцезнаходження юридичної особи — 115088, Російська Федерація, м. Москва, вул. Шарикопідшипниківська, 38/1, ОГРН 1157700005759, БИК 044525828 (115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 38/1)

Закрите акціонерне товариство "Конструкторське бюро "Панорама" (закрытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Панорама"), юридична адреса — 119180, Російська Федерація, м. Москва, вул. Б. Полянка, 28, буд. 1, поштова адреса — 119017, Російська Федерація, м. Москва, пров. Піжевський, 5, офіс 4, ОГРН 1067746583080, ИНН 7706619500, КПП 770601001 (119017, Российская Федерация, г. Москва, пер. Пижевский, 5, оф. 4)

Публічне акціонерне товариство "КАМАЗ" (публичное акционерное общество "КАМАЗ"), місцезнаходження юридичної особи — 423827, Російська Федерація, м. Набережні Челни, пров. Автозаводський, 2, ОГРН 1021602013971, ИНН 1650032058 (423827, Российская Федерация, г. Набережные Челны, пер. Автозаводской, 2)

Закрите акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання "Спецнєфтєгаз" (закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Спецнефтегаз"), місцезнаходження юридичної особи — 142717, Російська Федерація, Московська область, Ленінський район, с. Развилка, буд. 9, ОГРН 1026200861631, ИНН 6204003145, КПП 500301001 (142717, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, с. Развилка, дом 9)

Федеральна державна бюджетна установа "Національний дослідний центр "Курчатовський інститут" (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), місцезнаходження юридичної особи — Російська Федерація, м. Москва, вул. Академіка Курчатова, 1, ОГРН 1027739576006, ИНН 7734111035, КПП 773401001, (Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Курчатова, 1)

Закрите акціонерне товариство "Діаконт" (закрытое акционерное общество "Диаконт"), місцезнаходження юридичної особи — Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Петродворець, Ропшинське шосе, 4, ОГРН 1037841000075, ИНН 7819013502, КПП 781901001 (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петродворец, Ропшинское шоссе, 4)

Дослідне конструкторське бюро "Гідропрес" (опытное конструкторское бюро "Гидропресс"), місцезнаходження юридичної особи — Російська Федерація, м. Подільськ, вул. Орджонікідзе, 21, ОГРН 1025601719681, ИНН 5611003815 (Российская Федерация, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 21)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Тулпар" (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Тулпар"), основний державний реєстраційний номер — 1021603480073, ідентифікаційний номер платника податку — 1657007981, місцезнаходження юридичної особи — 420011, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Гарифа Ахунова, 2 (420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гарифа Ахунова, 2)

Акціонерне товариство "Авіакомпанія "Уктус" (акционерное общество "Авиакомпания "Уктус"), основний державний реєстраційний номер — 1069674087031, ідентифікаційний номер платника податку — 6674202389, місцезнаходження юридичної особи — 620010, Російська Федерація, Свердловська область, м. Єкатеринбург, аеропорт "Уктус" (620010, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, аэропорт "Уктус")

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Ікар" (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Икар"), основний державний реєстраційний номер — 1024900625639, ідентифікаційний номер платника податку — 4901005298, місцезнаходження юридичної особи — 663021, Російська Федерація, м. Красноярськ, аеропорт, будівля 101 (663021, Российская Федерация, Красноярский край, территория аэропорта Красноярск, строение 101)

Акціонерне товариство "Авіакомпанія "Алроса" (акционерное общество "Авиакомпания "Алроса"), основний державний реєстраційний номер — 1047806033626, ідентифікаційний номер платника податку — 7805004321, місцезнаходження юридичної особи — 678170, Російська Федерація, Республіка Саха, Якутія, м. Мирний, вул. Аеропорт, офіс 24 (678179, Российская Федерация, Республика Саха, Якутия, г. Мирный, ул. Аэропорт, офис 24)

Акціонерне товариство "Джет Ейр Групп" (акционерное общество "Джет Эйр Групп"), основний державний реєстраційний номер — 1067746374464, ідентифікаційний номер платника податку — 7708593209, місцезнаходження юридичної особи — 141426, Російська Федерація, Московська область, Хімкінський район, аеропорт (141426, Российская Федерация, Московская область, Химкинский район, аэропорт)

Закрите акціонерне товариство авіакомпанія "Сокол" (закрытое акционерное общество авиакомпания "Сокол"), основний державний реєстраційний номер — 1022301614048, ідентифікаційний номер платника податку — 2310037773, місцезнаходження юридичної особи — 350000, Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Комунарів, 155 (350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 155)

Державне підприємство "Зовнішньоекономічне об’єднання "Промсировинаімпорт" (Государственное предприятие "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт"), 121099, РФ, м. Москва, бульв. Новінський, буд. 13, кім. 4, ІНН 7704140399, КПП 770401001, ОГРН 1027700499903, ОКПО 01860331

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об’єднання ВЕЛЕС" (Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВЕЛЕС") 344025, РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Черевічкіна, будівля 106/2, ОКПО 89225051

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансоптімал-Ростов" (Общество с ограниченной ответственностью "Трансоптимал-Ростов", Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. 13-а лінія, 93, володіє судном "Amur 2506" (ІМО 8721325

Федеральна бюджетна установа "Адміністрація Волго-Балтійського басейну внутрішніх водних шляхів" (Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского басейна внутренних водных путей"), Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Велика Морська, 37, володіє судном "Volgo Balt 106" (ІМО 8230077)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Середньо-Волжська судохідна компанія" (Общество с ограниченной ответственностью "Средне-Волжская судоходная компания"), Російська Федерація, м. Москва, Ленінський проспект, 19, володіє судном "Volgoneft-147" (ІМО 8892007)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Судохідне агентство "Ноrр-shipping" (Общество с ограниченной ответственностью "Судоходное агентство "Ноrр-shipping"), Російська Федерація, м. Астрахань, вул. Дзержинського, 36, володіє судном "Arman-1" (ІМО 8872590)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Судохідна компанія "Ладога" (Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Ладога"), Російська Федерація, м. Астрахань, вул. Бабаєвського, 35, корп. 1, кв. 74, володіє судном "Solidat" (IMO 7614599)

Товариство з обмеженою відповідальністю "В.Ф. Танкер-Інвест" (Общество с ограниченной ответственностью "В.Ф. Танкер-Инвест"), Російська Федерація, м. Нижній Новгород, вул. Гордеєвська, 5-а, володіє судном "Vf tanker-1" (IMO 9645009)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Газпром флот" (Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"), Російська Федерація, м. Москва, вул. Наметкіна, 12-а, володіє судном "Topaz" (IMO 8520953)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспетрочарт" (Общество с ограниченной ответственностью "Транспетрочарт"), Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 197341, Колом’яжський проспект, 33, к. 2, володіє судном "Mukhalatka" (ІМО 9676230)

Закрите акціонерне товариство "Булгарконсерв" (Закрытое акционерное общество "Булгарконсерв"), м. Москва, вул. Дорожня, 60 б, ОГРН 1027700366385, ИНН 7737118303, ОКПО 56531427, ФСФР 27855-Н, ОКАТО 29401924001, генеральний директор – Вятров Йордан Мілков

Федеральне державне унітарне підприємство "Росморпорт" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"), м. Москва, вул. Сущевська, 19, ОГРН 1037702023831, ИНН 7702352454, КПП 770701001

Публічне акціонерне товариство "Авіакомпанія "ЮТейр" (Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТейр"), 628012, РФ, Ханти- Мансійський автономний округ, м. Ханти- Мансійськ, Аеропорт; директор А.Мартіросов, ОГРН 1028600508991, ИНН 7204002873, КПП860101001

Акціонерне товариство "ЮВТ-Аеро" (Акционерное общество "ЮВТ-Аэро"), 420087, РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Родіни, 20; директор П.Трубаєв, ОГРН 1151689000803, ИНН 1645030506, КПП 164501001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєрний вітер" (Общество с ограниченной ответственностью "Северный ветер"), 115035, РФ, м. Москва, вул. Садовницька, 14; генеральний директор Шевцов І., ОГРН 1087746305250, ИНН 7733646084, КПП770501001

Закрите акціонерне товариство "Авіакомпанія Ангара" (Закрытое акционерное общество "Авиакомпания Ангара"), 664009, РФ, м. Іркутськ, вул. Ширямова, 9, директор А.Юртаєв, ОГРН 1053811073579, ИНН 3811089799, КПП 381101001

Відкрите акціонерне товариство "Іжавіа" (Открытое акционерное общество "Ижавиа"), РФ, Республіка Удмуртія, м. Іжевськ, Аеропорт; генеральний директор О.Городилов, ОГРН: 1041800002848, ИНН: 1808204247, КПП: 180801001, ОКПО: 01130845

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Пластік" (Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Пластик"), РФ м. Курськ, вул. Магістральна, 17, ОГРН 1054639157264, ИНН 4632058620, КПП 463201001, ОКПО 74409822

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гудд Дрілл" (Общество с ограниченной ответственностью "Гууд Дрилл)", Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. М. Горького, буд. 217/60, оф. 12В, ИНН 6163157136

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ремс Ексім" (Общество с ограниченной ответственностью "Рэмс-Эксим"), Російська Федерація, Ростовська обл., м. Шахти, вул. Іонова, буд. 182, оф. 2, ИНН 6155065234

Товариство з обмеженою відповідальністю "Русзовнішторг" (Общество с ограниченной ответственностью "Русвнешторг"), Російська Федерація, Московська обл., м. Пушкіно, вул. Тургенєва, буд. 5, прим. 26, кім. 1, ИНН 5038088780

Товариство з обмеженою відповідальністю "Термінал-Плюс" (Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-Плюс"), Російська Федерація, Ростовська обл., с. Матвєєв-Курган, вул. Московська, 105, ИНН 7717651680

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармоптторг" (Общество с ограниченной ответственностью "Фармоптторг", Російська Федерація, Белгородська обл., м. Белгород, вул. Чумічова, буд. 129, оф. 9, ИНН 7710505802

Закрите акціонерне товариство "Мікас" (Закрытое акционерное общество "Микас"), Російська Федерація, Московська обл., м. Коломна, Окський проспект, буд. 44А, ИНН 7723186896

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еко- Лайн" (Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Лайн"), Російська Федерація, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Чехова, 101, ИНН 6154092771

Товариство з обмеженою відповідальністю "Літон" (Общество с ограниченной ответственностью "Литон"), Російська Федерація, Іванівська обл., с. Ново-Таліци, вул. Шкільна, 23, ИНН 3711024100

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донпоставка" (Общество с ограниченной ответственностью "Донпоставка"), Російська Федерація, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Ремесельна, 15/3, оф.10А, ИНН 6154138803

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПроМаркет" (Общество с ограниченной ответственностью "ПроМаркет", Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Просторна, 11, оф. 4, ИНН 2312171622

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМ- ГШО-СЕРВІС" (Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ГШО-СЕРВИС", Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Кірова, б 131/119, оф. 321, ИНН 2308214094

Відкрите акціонерне товариство "Каменськволокно", (Открытое акционерное общество "Каменскволокно", Російська Федерація, м. Каменськ-Шахтинський, вул. Сапригіна, буд. 1, ИНН 6147019153

Товариство з обмеженою відповідальністю "Воронежпромметіз" (Общество с ограниченной ответственностью "Воронежпромметиз"), Російська Федерація, м. Воронеж, вул. Заводська, 1, ИНН 3665038271

Товариство з обмеженою відповідальністю "Шебекінський картон" (Общество с ограниченной ответственностью "Шебекинский Картон"), Російська Федерація, Белгородська обл., м. Шебекіно, Нежегольське шосе, 2, ИНН 3120011786

Публічне акціонерне товариство "Ростоввторпереробка" (Публичное акционерное общество "Ростоввторпереработка"), Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, пров. Елеваторний, 1, ИНН 6162033410

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кубанська картонажна фабрика" (Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская картонажная фабрика"), Російська Федерація, Краснодарський край, м. Кропоткін, вул. Чапаєва, 2, ИНН 2364011203

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтертехніка Юг" (Общество с ограниченной ответственностью "Интертехника Юг"), Російська Федерація, Ростовська обл., с. Матвєєв-Курган, вул. Промислова, 1, ИНН 6119009107

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промкомплектпласт" (Общество с ограниченной ответственностью "Промкомплектпласт"), Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, проспект Будьоновський, 80, оф. 713 ИНН 6165121199

Товариство з обмеженою відповідальністю "Даймекс-Сітранс" (Общество с ограниченной ответственностью "Даймекс-Ситранс"), Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Берегова, 30, ИНН 6167128834

Товариство з обмеженою відповідальністю "Іржтранс" (Общество с ограниченной ответственностью "Иржтранс"), Російська Федерація, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, пров. Соколова, 53/182, ОКПО 38429349

Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганський клапан" (Общество с ограниченной ответственностью "Луганский клапан"), Російська Федерація, Ростовська обл., м. Міллерово, вул. Фрунзе,3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пром-Делівері" (Общество с ограниченной ответственностью "Пром-Деливери"), РФ, Ростовська область, м. Таганрог, вул. Олександрівська, буд. 71/ пров. Красний, буд. 15, літер А2, ЗКПО 27160281, ІНПП 6154137542, КПП 615401001, ОГРН 1156154001024

Товариство з обмеженою відповідальністю "Донсеввугілля" (Общество с ограниченной ответственностью "Донсевуголь"), АР Крим, м. Севастополь, вул. Кулакова, буд. 26-А, ЗКПО 00374812, ІНПП 9204547052, КПП 920401001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прохада-ЗМ" (Общество с ограниченной ответственностью "Прохада-ЗМ" АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, буд. 2, ЗКПО 00766251, ІНПП 9102054160, КПП 910201001, ОГРН 1149102112345

Товариство з обмеженою відповідальністю "Південно-Східна Паливна Компанія" (Общество с ограниченной ответственностью "Юго-Восточная Топливная Компания" РФ, м. Казань, вул. Солдатська, б. 8, каб. 15, директор - Самухін Євген Сергійович ИНН 1645016710, ОКПО 13994048

Публічне акціонерне товариство "Акціонерна нафтова компанія "Башнєфть" (Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"), ИНН/КПП 0274051582/027501001, місце реєстрації: РФ, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. К. Маркса, 30, корп. 1, місце знаходження: РФ, м. Москва, 1-ша Тверська- Ямська, б. 5, керівник – Шишкін Андрій Миколайович

Товариство з обмеженою відповідальністю "Біном Д" (Общество с ограниченной ответственностью "Бином Д"), РФ, Ростовська обл., м. Таганрог, пров. Гоголівський, 6,/вул. Октябрська, 19 ЗКПО 95029348, ІНПП 6154101560, КПП 615401001, ОГРН 1066154090947

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вугільний альянс" (Общество с ограниченной ответственностью "Угольный альянс"), РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Соціалістична, 74, оф. 301-7 ЗКПО 27179984, ІНПП 6164030238, КПП 616401001, ОГРН 1156196043299

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнестранслогістик" (Общество с ограниченной ответственностью "Бизнестранслогистик"), РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Тельмана, 177 ЗКПО 24228765,ІНПП 61671258572, КПП 616301001, ОГРН 1146195006759

Товариство з обмеженою відповідальністю "Порт Мітчел-Темрюк" (Общество с ограниченной ответственностью "Порт Митчел-Темрюк"), РФ, Краснодарський край, м. Темрюк, порт "Темрюк", ОКПО 85405856

Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліт Імпекс" (Общество с ограниченной ответственностью "Монолит Импэкс"), РФ, м. Таганрог, пров. Каркасний, б. 9, кв. 28, ИНН 615413616, КПП 615401001, ОГРН 1146154006107, ОКПО 12107246

Відкрите акціонерне товариство "Ростовтоппром" (Открытое акционерное общество "Ростовтоппром"), РФ, м. Ростов-на-Дону, пров. Ворошиловський, б. 12/85, ОКПО 02998066, ИНН 6163004764, КПП 616301001, ОГРН 1026103158300

Батайський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Батайский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., м. Батайськ, вул. Енгельса, б. 359, ОКПО 02997049

Міллеровський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Миллеровский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., м. Міллерово, вул. Радянська, б. 52, ОКПО 02997078

Морозовський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Морозовский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., м. Морозовськ, вул. Ворошилова, д. 274, ОКПО 02997121

Шахтинський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Шахтинский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., м. Шахти, в ул. Карла Маркса, б. 49, ОКПО 02995719

Орловський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Орловский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., смт Орловське, пров. Радянський, б. 83-А, ОКПО 02995642

Пролетарський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Пролетарский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., м. Пролетарськ, шосе Промислове, б. 25, ОКПО 02995607

Тацинський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Тацинский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., Тацинський район, станція Тацинська, вул. Східна, б. 1, ОКПО 05283988

Тарасовський міськтопсбут філія АТ "Ростовтоппром" (Тарасовский гортопсбыт филиал АО "Ростовтоппром"), РФ, Ростовська обл., смт Тарасівське, вул. Стадіонна, б. 1, ОКПО 02995694

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс поставок" (Общество с ограниченной ответственностью "Сервис поставок"), РФ, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Олександрівська, б. 71/пров. Червоний, б. 15, корп. А-2, ИНН 6154137599, КПП 615401001, ОГРН 1156154001057

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорметресурс" (Общество с ограниченной ответственностью "Черметресурс"), РФ, Московська обл., м. Раменське, вул. Радянська, б. 2, оф. 504, ОКПО 3120572, ИНН 5040085313, ОГРН 1085040005137

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Східний Донбас" (Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Восточный Донбасс"), РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Шаумяна, б. 26/41, оф. 3, ИНН 6164105758, КПП 61401001, ОГРН 1156196076057, ОКПО 27222527

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВуглеПостач" (Общество с ограниченной ответственностью "УглеСнаб"), РФ, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, б. 56б, літер І, кімната 6, 6а, 7, ОКПО 27153737

Товариство з обмеженою відповідальністю Гірничо-збагачувальна фабрика "Углерод" (Общество с ограниченной ответственностью Горно- обогатительная фабрика "Углерод"), РФ, Ростовська обл., Каменський район, хутір Світлий, вул. Лиховська, 1, ИНН 6114011470, ОГРН 1126191001397,ОКПО 38424056

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дональянс" (Общество с ограниченной ответственностью "Дональянс"), РФ, Ростовська обл., м. Новошахтинськ, вул. Вокзальна, б. 16, ИНН 6166034622, ОКПО 33342164, КПП 615101001, ОГРН 1026104025970

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕН Інвест" (Общество с ограниченной ответственностью "ГЕН Инвест"), АР Крим, м. Керч, вул. Танкістів, б. 2, ИНН 9102171957, КПП 911101001, ОГРН 115912060534, ОКПО 00893185

Відкрите акціонерне товариство "Муромець" (Открытое акционерное общество "Муромец"), РФ, м. Муром, вул. Ленинградська, 7, ОГРН 1023302156778, ИНН 3334001351, КПП 333401001, ОКПО 54634296

Акціонерне товариство "Торгова компанія "МЕГАПОЛІС" (Акционерное общество "Торговая компания "МЕГАПОЛИС), РФ, Московська обл., Ленінський р-н, с. Булатніково, Сімферопольське шосе, 3, ОГРН 1045000923967, ИНН 5003052454, КПП 500301001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Залізничпостач" (Общество с ограниченной ответственностью "Желдорснаб") РФ, Ростовська обл.м. Шахти, пров. Шосейний, б. 1, ОКПО 95029868, ИНН 6125024294, КПП 615501001, ОГРН 1066125001964

Відкрите акціонерне товариство "Ростовський порт" (Открытое акционерное общество "Ростовский порт"), РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Береговая, б. 30, ИНН 6167014330, КПП 616701001, ОКПО 03145689

Муніципальне унітарне підприємство міста Сочі "Сочітеплоенерго" (Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Сочитеплоэнерго"), РФ, Краснодарський край, м. Сочі, вул. Юних Ленінців, б. 23, ОКПО 05053202

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВагонДорМаш" (Общество с ограниченной ответственностью "ВагонДорМаш"), РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Закрутиніна, б. 67-В/2-Б, офіс 303, ОКПО 97798884, ИНН 6167088998, КПП 616301001, ОГРН 1066167035362

Філія ПАТ "ОГК-2" - Новочерскаська ГРЕС (Филиал ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС), РФ, Ростовська обл., м. Новочеркаськ, ш. Багаєвське, б. 10, ОКПО 104811

Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив+" (Общество с ограниченной ответственностью "Актив+"), РФ, Ростовська обл., м. Гуково, вул. Бетона, б. 36, ОКПО 89219010

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кедр" (Общество с ограниченной ответственностью "Кедр"), РФ, м. Ростов-на-Дону, пров. Братський, б. 37, корп. Б, офіс 6, ОКПО 27156351

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технології – КЛ" (Общество с ограниченной ответственностью " Технологии – КЛ" Окупована територія Луганської області, м. Красний Луч. вул. Кислородна, буд. 4

Товариство з обмеженою відповідальністю "Руснфтовидобування" (Общество с ограниченной ответственностью "Русснефтедобыча"), РФ, м. Москва, бульв. Тверской, б. 18, кв. 1, ИНН 7703814729, ОКПО 33697482

Акціонерне товариство "Корпорація "Фазотрон- Науково-дослідницький інститут радіобудування" (Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон- Научно-исследовательский институт радиостроения" (скорочено – АО "Корпорация "Фазатрон-НИИР"), РФ, м. Москва, пров. Електричний, 1, ОГРН 1027700069902, ИНН 7710037914, КПП 770301001, ОКПО №11478130

Товариство з обмеженою відповідальністю "СК- Транс" (Общество с ограниченной ответственностью "СК-Транс" Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Московская, буд. 65А ОКПО 37127304, ІПН 2311143171

Відкрите акціонерне товариство "Інститут прикладної фізики" (Открытое акционерное общество "Институт прикладной физики"), державний реєстраційний номер: 1025403638831, адреса: 630117, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Новосибірськ, вул. Арбузова, 1/1, генеральний директор Чернов Павло Борисович

Товариство з обмеженою відповідальністю "МайБел" (Общество с ограниченной ответственностью "МайБел"), РФ, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, пр-кт. Михайла Нагібіна, буд. 41, корпус А, ОГРН 1066166041688, ИНН 6166058542

Закрите акціонерне товариство "Юг Русі" (Закрытое акционерное общество "Юг Руси"), РФ, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, площа Толстого, буд. 8, ОГРН 1026104140831, ИНН 6167054653

Відкрите акціонерне товариство "Астон продукти харчування та харчові інгрідієнти" (Открытое акционерное общество "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", РФ, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, вул. 1 Лугова, буд. 3 Б, ОГРН 1096194001683, ИНН 6162015019, КПП 6162010001

Товариство з обмеженою відповідальністю ПКФ "Порт Корвет" (Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Порт" Корвет"), РФ, Ростовська область, г. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 104 Ж, ОГРН 1136164000884, ИНН 6164311750, КПП 6164010001

Відкрите акціонерне товариство "Авіаційний комплекс ім. С.В.Ільюшина" (Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"), РФ, м. Москва, Ленінградський проспект, 45-г, ІНН 7714027882, ОКПО 07545613, генеральний директор Вельможин С.В.

Об’єднана компанія "Русал" (Объединенная компания "Русал"), 109240, м. Москва, вул. Николоямська, 13, будівля 1, ИНН 7709329253, ОГРН 1027700467332, КПП 770901001, ОКПО 54976909

"Джадсон Трейдінг Лімітед" ("Judson Trading Limited"), Кіпр, Нікосія, 1101, Tagmatarchou Pouliou, 23, оф 4-5, реєстраційний номер 1486301

"Рок Ренч Пропертіз C.A." ("Rock Ranch Properties S.A." ) Microjacket №802413, document №2382881 of Plaza 2000 Building, 10th Floor, 50th Street, м. Панама, Республіка Панама

"Паверфул Чойс Тех ЛТД" ("Powerful Choice Tech Ltd"), Registration 1778832 Fkara Building, 24 De Castro Street,Wickhams Сау I, м. Род-Таун, острів Тортола, Британські Віргінські Острови

"Глобал Геймс ЛТД" ("Global Games Ltd"), Company number 109.414 with the register office at suite 102, Ground floor, Blake building, Comer&hutson street, м. Беліз, Беліз

"Новастар Груп ЛТД" ("Novastar Group Ltd"), Company number 122.245 with the register office at suite 102, Ground floor, Blake building, Comer&hutson street, м.Беліз, Беліз

"Гордон Солюшн ЛТД" ("Gordon Solution Ltd"), Company number 1773511, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, м. Род-Таун, острів Тортола, Британські Віргінські Острови

"Державне унітарне підприємство Республіки Крим "Кримські генеруючі системи" ("Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские генерирующие системи"), State Unitary Enterprise of the Repabiik of Crimea "Crimean Generating Systems" код та дата внесення до ЕГРЮЛ РФ - 1149102022222 від 21.07.2014, ИНН/КПП 9102015115/910201001, Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 69 "В"

Пубічне акціонерне товариство "Обєднана авіабудівельна корпорація" (Публичное акцтонерное общество "Объединённая авиастроительная корпорация"), Російська Федерація, м. Москва, Уланський пер., буд. 22, ІНН 7708619320, ОКПО 98253307, ОГРН 1067759884598)

Відкрите акціонерне товариство "Донской табак" (Открытое акционерное общество "Донской абак"), РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. 1-я Лугова, 17, ОГРН 1026103160962, ИНН 6163012571, КПП 616301001, код ОКПО 342870, керівник Романов Сергій Олексійович

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл- 1520" (Общество с ограниченной ответственностью "Рейл-1520"), Російська Федерація, м. Москва, вул. Новокузнецька, 7/11, буд. 1 код ОКПО 09899864, ИНН 7705991508, КПП 770501001, ОГРН 1127746548192

Закрите акціонерне товариство "Нєфтєранссервіс" (Закрытое акционерное общество "Нефтетранссервис"), м. Москва, вул. Вітебська, 9, буд. 3, ИНН 7731537410, КПП 773101001, ОГРН 1067746129660, ОКПО 93315475)

Tовариство з обмеженою відповідальністю "ЮГЕКОРЕСУРС" (Общество с ограниченной ответственностью "ЮГЭКОРЕСУРС"), 299040, м. Севастополь, вул. маршала Геловані, буд. 32. ОГРН 1149204052920; ИНН 9204024285; КПП 920401001

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮЖМОРСЕРВІС" (Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖМОРСЕРВИС"), 299014, м. Севастополь, вул. Правди, буд. 10/8, офис 37. ОГРН 1149204014849; ИНН 9201005076; КПП 920101001

Товариство з обмежувальною відповідальністю Суднохідне агентство "Транс-флот" (Общество с ограниченной ответственностью "Судоходное агентство "Транс-флот"), 155412, Івановська обл., м. Заволжськ, вул. Миру, 15 ОГРН 1073703000975; ИНН 3703039938; КПП 370301001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Титанові інвестиції" (Общество с ограниченной ответственностью "Титановые инвестиции"), 107140, м. Москва,вул. Красносельська нижня, буд. 5, будівля 4. ОГРН: 1147746689265; ИНН: 7709956455; КПП: 770801001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Волга Крюінг" (Общество с ограниченной ответственностью "Волга Крюинг"), 603163,м. Нижній Новгород, Набережна Гребного каналу, 6, приміщення 36. ОГРН 1135260005814; ИНН 5260355861; КПП 526001001

Акціонерне товариство "Чорноморський транзит" (Акционерное общество "Черноморский транзит"), 353900,м. Новоросійськ, вул. Судостальська, буд. 38. ОГРН 1132315000256; ИНН 2315178217; КПП 231501001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Консалтинг" (Общество с ограниченной ответственностью "Инвест- Консалтинг"), 353900,м. Новоросійськ, вул. Судостальська, буд. 38. ОГРН 1112315004823; ИНН 2315166878; КПП 231501001

Кримська регіональна громадська організація по наданню допомоги військовослужбовцям, їх сім’ям і особам постраждалим в зоні АТО "Братство Новоросії" (Крымская региональная общественная организация по оказанию помощи военнослужащим, их семьям и лицам, пострадавшим в зоне АТО "Братство Новороссии"), ДРН 1149102055893, ІПН 9108003589, АР Крим, м. Феодосія, вул. Курортна, 28, керівник Купріянов Костянтин Васильович)

Товариство з обмеженою відповідальністю "СГ-Транс" (Общество с ограниченной ответственностью "СГ-Транс"), РФ, м. Москва, Комсомольський проспект, 42, будівля 3, ИНН 7740000100, ОГРН 1047740000021, ОКПО 4695625)

Закрите акціонерне товариство "Промтрансінвест" (Закрытое акционерное общество "Промтрансинвест"), РФ, м. Москва, вул. Барська, 6, будівля, 5, ИНН 7730714748, ОГРН 5147746250405, КПП 773001001)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортні автоматизовані інформаційні системи - ТАІС" (Общество с огрниченой ответственостью "Транспортные автоматизированные информационные системы – ТАИС"), РФ, ОГРН 1157746489450, ИНН 7714341802, КПП 771401001, м. Москва, Ленінградський проспект, буд. 36, кв. 39, директор – Готгельф Геннадій Павлович)

Платіжна організація міжнародної платіжної системи "Колибри" (стара назва – "Блиц"), якою управляє публічне акціонерне товариство "Сбербанк России" (публичное акционерное общество "Сбербанк России"), основний державний реєстраційний номер: 10277001322195, дата реєстрації: 16.08.2002, 117997, Російська Федерація, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 19

Товариство з обмеженою відповідальністю Розрахункова небанківська кредитна організація "Платежный центр" (Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный центр"), основний державний реєстраційний номер: 1025400002968 дата реєстрації: 24.10.2002 , 630102, Російська Федерація, м. Новосибірськ, вул. Кірова, буд. 86

Платіжна організація міжнародної платіжної системи "ЮНИСТРИМ", якою управляє Акціонерне товариство комерційний банк "ЮНИСТРИМ" (акционерное общество коммерческий банк "ЮНИСТРИМ"), основний державний реєстраційний номер: 1067711004437 дата реєстрації: 31.05.2006, 127083, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верхня Маслівка буд. 20, будівля 2

Небанківська кредитна організація акціонерне товариство "ЛИДЕР" (небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"), основний державний реєстраційний номер: 1027739445337 дата реєстрації: 23.10.2002, 127015, Російська Федерація, м. Москва, вул. Бутирська буд. 77

Платіжна організація міжнародної платіжної системи "ANELIK", якою управляє Комерційний Банк "Анелик РУ" (Товариство з обмеженою відповідальністю) (коммерческий банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной отвественностью) основний державний реєстраційний номер: 1037711007773 дата реєстрації: 05.09.2003, 125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19, будівля 1

Платіжна організація міжнародної платіжної системи "BLIZKO", якою управляє Міжрегіональний комерційний банк розвитку зв’язку і інформатики (публічне акціонерне товариство) (скорочене найменування – ПАТ АКБ "Связь-Банк", генеральна ліцензія на здійснення банківських операцій: № 1470, дата внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб – 27.08.2002, 105066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, буд. 31/7, корп. 2

Закрите акціонерне товариство "Трансмашхолдинг" (закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"), ОГРН: 1027739893246, ИНН: 7723199790, дата реєстрації: 26.12.2002, 115054, РФ, м. Москва, Озерковська наб., буд. 54, 1

Комерційно-сервісне товариство з обмеженою відповідальністю "Хангеріан сіліконс" (The company "Hungarian silicones") Угорщина, 1089, м. Будапешт, вул. Шаркань, буд 7-9, пов.5, оф.3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремнійполімер", ЄДРПОУ 37495734, Київська область, м. Бровари, вул. Залізнична, буд. 14

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Лакмар" ЄДРПОУ 35975867, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 165, кв. 46

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корона-2000", ЄДРПОУ 33444644, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд 37-А

Товариство з обмеженою відповідальністю "Банкоматіка" (Общество с ограниченной ответственостью "Банкоматика", ОГРН 1057747092590, дата реєстрації 25.05.2005, ІПН 7707550322, КПП 770801001, індекс 107140, м. Москва, провулок 1-й Червоносільський, буд. 3, приміщення 1, кімн. 78, керівник Аймалова Ольга Олегівна, ІПН 773713434828)

Акціонерне товариство "Сбєрбанк Лізінг" (Акционерное общество "Сбербанк Лизинг"), РФ, м. Одинцово Московської області, вул. Молодіжна, 21, ИНН 7707009586, КПП 503201001, ОГРН 1027739000728, ОКПО 29890641

Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Група ГАЗ" (Limited Liability Company "GAZ Group", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ"), 603004, м. Нижній Новгород, проспект Леніна, 88, ИНН 7730522644, КПП 525601001, ОГРН 1057746718193, ОКПО 77289459

Товариство з обмеженою відповідальністю "Руські автобуси – Група ГАЗ" (общество с ограниченной ответственностью "Русские автобусы - Группа ГАЗ"), 143050, Московська обл., Одинцовський район, с. Малі Вяземи, 1, ИНН 7714241290, КПП 503201001, ОГРН 1027700368410, ОКПО 58151347

Товариство з обмеженою відповідальністю "Павловський автобусний завод" (общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод"), 606108, Нижегородська область, м. Павлово, вул. Суворова, 1, ИНН 5252015220

Акціонерне товариство "Лабораторія Касперського" (акционерное общество "Лаборатория Касперского") адреса: 125212, Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське шосе, 39а, стр. 3, Бізнес-Центр "Олімпія парк"

Товаристо з обмеженою відповідальністю "Лабораторія Касперського Україна", м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф.312, ЄДРПОУ 37027604

Товаристо з обмеженою відповідальністю "Доктор Веб" (Общество с ограниченой ответственностью "Доктор Веб") адреса: 125124, Російська Федерація, м. Москва, вул. Ямського поля, 2, корпус 12а

Товаристо з обмеженою відповідальністю "Центр технічної підтримки "Доктор Веб" (ЄДРПОУ 33602079, зареєстроване за адресою: м. Кив, вул. Пирогова, 4/26, мансарда, літера А).

Товаристо з обмеженою відповідальністю "Яндекс" (Общество с ограниченой ответственностью "Яндекс"), адреса: 111033, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16 та вул. Самокатная, д.1 стр.21.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Яндекс.Україна", адреса: 04070, м.Київ, вул. П.Сагайдачного /Ігорівська, 10/5, ЄДРПОУ 33942824

Закрите акціонерне товариство "Галактика Центр" (Закрытое акционерное общество "Галактика Центр") (ИНН 7716634723, м. Москва, Кочновський проїзд, 4, корп. 3)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація Галактика Київ", ЄДРПОУ 31662246, 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Летограф ІТ Консалтинг І Послуги" (Общество с ограниченой ответственностью "Летограф ИТ Консалтинг И Услуги") (ИНН 7719642810, 105568, Російська Федерація, м. Москва, пр.-т. Б. Купавенський, 12)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Летограф Іт Консалтинг І Послуги Україна" (ЄДРПОУ 35977864, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 30а)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай-Теко Проекти" (Общество с ограниченой ответственностью "Ай-Теко Проекты") (ИНН 7703768198 125009, м. Москва, вул. Б. Никитська, 24/1, будівля 5).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай-Теко Україна" (ЄДРПОУ 37506599, зареєстроване за адресою: м. Київ, Соломянська площа, буд. 2, оф. 403).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтлайн Груп" (Общество с ограниченой ответственностью "Софтлайн Груп") (ИНН 7706218989, м. Москва, Дербеневська Набережна, буд. 7, будівля 8).

Товариство з обмеженою відповідальністю Софтлайн Груп "Україна" (ЄДРПОУ 38987207 м. Київ, вул. Горького, буд. З3в).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корус Консалтинг СНГ" (Общество с ограниченой ответственностью "Корус Консалтинг СНГ") (ИНН 7801392271, м. Санк-Петербург, пр-кт Б. Сампсоновський, буд. 68н).

Товариство з обмеженою відповідальністю "ABBYY" (Общество с ограниченой ответственностью "ABBYY") (ИИН 1188914410 м. Москва, Бізнес Центр "Відрадний", буд. 2Б, 4 пов.)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Абі Україна ЛТД" (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31, ЄДРПОУ 31111574).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Документ Менеджмент" (Общество с ограниченой ответственностью "Документ Менеджмент") (ИНН 7701835459, м. Москва, вул. Київська, буд. 7).

Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "ЕДД" (ЄДРПОУ 37078685 м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 137)

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТК Консалтинг" (ЄДРПОУ 37144417 м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптима-Україна" (ЄДРПОУ 32524990 м. Київ, вул. Боженканка, буд. 86 Н)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Астерос Україна" (ЄДРПОУ 14276326, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17Д)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ефективні рішення Суми", ЄДРПОУ 37654974, м. Суми, вул. Реміснича, 35-2

ТОВ "Інталєв Україна" (ЄДРПОУ 32980523, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд 17-21)

ДП (дочірнє підприємство) "Єврософтпром" (ЄДРПОУ 31813873, 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 16/8)

ТОВ (товариство з обмежуваною відповідальністю) "Софткорн" (ЄДРПОУ 33549927, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 16/8).

ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) (представництво в Україні) "Скайлайн Софтвер" (ЄДРПОУ 30725121, м. Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 8)

ДП (дочірнє підприємство) "Енвіжн – Холдинг" (ЄДРПОУ 25412078, м. Харків, вул. Космічна, 21-А).

ПрАТ (приватне акціонерне товариство) "Енвіжн - Україна" (ЄДРПОУ 19494134, м. Харків, вул. Космічна, 21-А)

ПрАТ (приватне акціонерне товариство "Енвіжн – Активи", (ЄДРПОУ 19115651, Харківська обл., місто Харків, вул. Космічна, буд. 21-А)

АТ "Енвіжн Груп" ИНН 7703282175, м. Москва, вул. Новослобідська, 29 будівля 2)

ТОВ "Сапран Україна" (ЄДРОУ 34481362, м. Київ, вул. Хорива, 39-41)

ЗАТ "Сапран Груп" (ИНН 7725637086, м. Москва, провулок Дебреневський, 1-5)

ТОВ "Мастердата Україна" (ЄДРПОУ 35871959, м. Київ, вул. Драгоманова, 1а оф. 2)

ТОВ "Мастердата" (ИНН 7704585662, м. Москва, вул. Дубинська, 53 будівля 5).

ТОВ "Монт УА" (ЄДРПОУ 38615674, 04037 м. Київ, вул. Сирецька, 5, корпус 3)

ТОВ "Монт" (ИНН 7703313144, зареєстрована за адресою: Російська Федерація, м. Москва, 123557, вул. Пресненський Вал, 14).

ТОВ "Аскон - КР" (ЄДРПОУ 34584648, м. Київ, проспект Перемоги, 123)

АТ "Аскон" (ИНН 7809009923, м. Санкт-Петербург, вул. Одоєвського, 5 літ. А)

ТОВ "ГІСІНФО" (ЄДРПОУ 35762938, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 32).

ТОВ НВП "Енертех" (ЄДРПОУ 32438839, зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Ювілейний, 28а)

ТОВ "Политерм" (ИНН 7825488511, м. Санкт-Петербург, вул. Воронежська, 33а офіс 16

ДЕРЖАВНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "КЕРЧЕНСЬКА ПАРОМНА ПЕРЕПРАВА" Ідентифікаційний код юридичної особи :14333981 98307, Автономна Республіка Крим, місто Керч, вул. Целімберна, будинок 16; перереєстроване відповідно до російського законодавства: філія Державного унітарного підприємства Республіки Крим "Кримські морські порти" "Керченська паромна переправа" (ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ" "КЕРЧЕНСКАЯ ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА"), ОДРН 1149102012620 98307, Автономна Республіка Крим, місто Керч, вул. Целімберна, будинок 16

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" Ідентифікаційний код юридичної особи : 01125554 98312, Автономна Республіка Крим, місто Керч

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" Ідентифікаційний код юридичної особи : 01125577 98100, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, вул. Горького, будинок 11

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА КАПІТАНА КЕРЧЕНСЬКОГО МОРСЬКОГО РИБНОГО ПОРТУ" Ідентифікаційний код юридичної особи : 33385610 98320, Автономна Республіка Крим, місто Керч, вул. Свердлова, будинок 49 перереєстроване відповідно до російського законодавства: філія Державного унітарного підприємства Республіки Крим "Кримські морські порти" "Керченський торговельний порт" (ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ" "КЕРЧЕНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"), ОДРН 1149102012620 98320, Автономна Республіка Крим, місто Керч, вул. Свердлова, будинок 49

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" Ідентифікаційний код юридичної особи : 01125591

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" Ідентифікаційний код юридичної особи : 01125548 99011, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Площа Нахімова, будинок 3

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" Ідентифікаційний код юридичної особи : 01125583 97416, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, площа Моряків, будинок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ "КАМИШ-БУРУН" Ідентифікаційний код юридичної особи : 30411181 98310, Автономна Республіка Крим, місто Керч, вул. Орджонікідзе, будинок 1, корпус В

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЧОРНОМОРЕЦЬ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308457 99011, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Велика Морська, будинок 1;

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО "СУДОКОМПОЗИТ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14310554 98100, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, вул. Куйбишева, будинок 14

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ОПТИЧНИЙ ЗАВОД" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14310649 98100, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, вул. Московська, будинок 11

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФІОЛЕНТ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309586 95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Київська, будинок 34/2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "МОРЕ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 38861766 98176, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт. Приморський, вул. Десантників, будинок 1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКЛОПЛАСТИК" Ідентифікаційний код юридичної особи: 25146165 98176, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, смт. Приморський, вул. Десантників, будинок 1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 01130621 95491, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, селище міського типу Аерофлотське, площа Аеропорту, будинок 15

КРИМСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛ-АВІА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 01130615 95024, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Аерофлотська, будинок 5

САНАТОРІЙ "ПРИКОРДОННИК" (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1487) ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 14321630 98655, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Лівадія, Севастопольське шосе, будинок 4

Федеральне державне унітарне підприємство "Кримська залізниця" (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА") ОДРН 1159102022738 Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вулиця Павленко, 8

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ВЕРТОЛІТ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 16502206 98176, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, селище міського типу Приморський

КРИМСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВ (КРИМСЬКИЙ АВТОДОР) Ідентифікаційний код юридичної особи: 31059489 95022, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Кечкеметська, будинок 184/1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Ідентифікаційний код юридичної особи: 07587058 97416, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, АВІАРЕМЗАВОД

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ДП "САП")

ДЕРЖАВНЕ ЛЬОТНО - ВИПРОБУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЗЛІТ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14311198 98112, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, вул. Калініна, будинок 33

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИМСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 04725964 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. ім. Газети "Кримська Правда", будинок 61

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 02569661 99008, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. 6-та Бастіонна, будинок 32

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ОМЕГА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307802 99053, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, будинок 29

Державне підприємство "Севастопольський виноробний завод" 99009, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Портова, 8 Ідентифікаційний код юридичної особи: 05431414

Державне підприємство "Сімферопольський виноробний завод" Ідентифікаційний код юридичної особи: 05414657 95492, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Московське шосе, 9

Інститут сільського господарства Криму НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 24863958 95453, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 150

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр Ідентифікаційний код юридичної особи: 00494551 98648, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Нікіта;

Національний інститут винограду і вина "Магарач" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00334830 98600, Автономна Республіка Крим м. Ялта, вул. Кірова, 31

Державне підприємство "Дослідне господарство "Чорноморське" Інституту сільського господарства Криму НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 00854067 96531, Автономна Республіка Крим, Сакський район, село Сизівка, вул Тітова, будинок 46

Головне управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами Ідентифікаційний код юридичної особи: 24025140 98612, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Московська, 33а, у тому числі: - державна резиденція № 3 "Мала Сосновка. Шатро" (смт Масандра, Сімферопольське шосе, 19) - резиденція "Дубрава-2" (мисливський будинок) (98500, АР Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, 42) - державні резиденції № 6, 8 "Мухалатка" (м. Ялта, с. Олива, смт Форос) - державні дачі № 9, 10 "Мухалатка" (м. Ялта, с. Олива, смт Форос) - державна резиденція № 11 "Зоря" (м. Ялта, смт Форос) дачі № 5, 7 (м. Ялта, смт Гаспра, Алупкинське шосе, 23) - державна резиденція "Юсуповський палацо- парковий садибний комплекс" (м. Ялта, смт Кореїз, вул. Парковий узвіз, район будинку № 26, вул. Джерельна, район будинку № 27),

Кримський природний заповідник Ідентифікаційний код юридичної особи: 00993679 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, 42,

Державне підприємство "Севастопольський геодезичний центр" Ідентифікаційний код юридичної особи: 05704303

Державне підприємство "Кримське управління геодезії, картографії та геоінформаційних систем" Ідентифікаційний код юридичної особи: 04867687 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Суходольна, будинок 169/105А

ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯЛТИНСЬКЕ" УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 13793462 97536, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, село Укромне, вул. Путилінська, будинок 18

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИМСЬКИЙ РИБОРОЗПЛІДНИК" Ідентифікаційний код юридичної особи: 33318680 96025, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, село Новорибацьке, вул. Перемоги, будинок 12-А

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД" Ідентифікаційний код юридичної особи: 05446858 97520, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, село Первомайське, вул. Д'яченка, будинок 5

РАДГОСП-ЗАВОД "ПЕРЕДГІР'Я" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00413067 97643, Автономна Республіка Крим, Білогірський район, село Криничне, вул. Первомайська, будинок 32

ДЕРЖАВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМКОМБІНАТ "ВИНОГРАДНИЙ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412926 97551, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, село Кольчугине, вул. Чехова, будинок 1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА "ПРИБРЕЖНА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00413015 96447, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район, село Медведеве, вул. Нова, будинок 26

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "НОВИЙ СВІТ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412665 98032, Автономна Республіка Крим, місто Судак, селище міського типу Новий Світ, вул. Шаляпіна , будинок 1

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАСАНДРА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00411890 98600, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Масандра, вул. Миру, будинок 6

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІВАДІЯ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412760 98655, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Лівадія, вул. Виноградна, будинок 2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІВАДІЯ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412760 98655, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Лівадія, вул. Виноградна, будинок 2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРИДА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412754 98540, Автономна Республіка Крим, місто Алушта, село Кипарисне

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГУРЗУФ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412843 98640, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Гурзуф, вул. Приветна, будинок 4

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКЕ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412837 98033, Автономна Республіка Крим, місто Судак, село Морське, вул. Карла Маркса, будинок 35

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУДАК" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412820 98000, Автономна Республіка Крим, місто Судак, вул. Алуштинська, будинок 15

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВІТНЕ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412725 98521, Автономна Республіка Крим, місто Алушта, село Привітне, вул. Леніна, будинок 2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЛОРІЧЕНСЬКЕ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412719 98520, Автономна Республіка Крим, місто Алушта, село Малоріченське, вул. Садова, будинок 1 А

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛУШТА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 00412694 98500, Автономна Республіка Крим, місто Алушта пров. Іванова, будинок 3

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ ТЕХНІКУМ Ідентифікаційний код юридичної особи: 05399774 95022, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, просп. Перемоги, будинок 211

КЕРЧЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ідентифікаційний код юридичної особи: 34571906 98309, Автономна Республіка Крим, місто Керч, вул. Орджонікідзе, будинок 82

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ "ФОРОС" (ДП "САНАТОРІЙ "ФОРОС") Ідентифікаційний код юридичної особи: 20670777

Спеціалізований Алуштинський санаторій "Ветеран" Ідентифікаційний код юридичної особи: 05507614 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська, буд. 68.

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ПРИБЕРЕЖНИЙ" ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 23311659 96500, Автономна Республіка Крим, місто Саки, вул. Морська , будинок 6

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРІЙ "ПІВДЕННИЙ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 19004029 98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Форос

Державне підприємство "Санаторій "Зорі України" Ідентифікаційний код юридичної особи: 03505605 98682, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз-2

Державне підприємство "Санаторій "Алуштинський" Ідентифікаційний код юридичної особи: 32322874 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Жовтнева, 16

Державне підприємство "Санаторій "Гурзуфський" Ідентифікаційний код юридичної особи: 32450385 98640, Автономна Республіка Крим, смт Гурзуф, вул. Ленінградська. 10

Державне підприємство "Пансіонат "Горний" Ідентифікаційний код юридичної особи: 33009948 98522, Автономна Республіка Крим, місто Алушта, село Рибаче, вул. Новоселів, будинок 3

САНАТОРІЙ "НИЖНЯ ОРЕАНДА" УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 26171756 98658, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Ореанда

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ "СОНЯЧНИЙ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 01995835 98676, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, місто Алупка, вул. Фрунзе, будинок 19

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ "ЮНІСТЬ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 01995717 98680, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Сімеїз, вул. Радянська, будинок 39

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ "ПІОНЕР" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 01995806 98680, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Сімеїз, вул. Паустовського, будинок 2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "САКСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. М.І. ПИРОГОВА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 07659890 96500, Автономна Республіка Крим, місто Саки, вул. Курортна, будинок 2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНАТОРНО- КУРОРТНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ФЕМІДА" ( САНАТОРІЙ "ФЕМІДА" ) Ідентифікаційний код юридичної особи: 32679507 97412, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, вул. Фрунзе, будинок 28

САНАТОРІЙ "ЧОРНОМОР'Є" СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 20000019 98655, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Лівадія, вул. Виноградна, будинок 12

ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ "АЛУПКІНСЬКИЙ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 08396546 98676, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, місто Алупка, вул. Амет-Хана Султана, будинок 31

САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС "ДЮЛЬБЕР" УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 19004302 98671, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Кореїз, вул. Алупкінське шосе, будинок 19

Федеральна державна бюджетна установа "Феодосійський військовий санаторій" Міноборони РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕОДОСИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОДРН 1057810144952

Федеральна державна бюджетна установа "Військовий санаторій "Крим" Міністерства оборони Російської Федерації ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ "КРЫМ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОДРН 1022601984503 Автономна Республіка Крим, м. Алушта, смт. Партеніт, вул. Санаторна, будинок 1

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ "РАТНИК" Ідентифікаційний код юридичної особи: 25576215 98671, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Кореїз, Кореїзьке шосе, будинок

ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "СМАРАГДОВИЙ" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14320339 97404, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, вул. Пушкіна, будинок 49

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "БУРЕВІСНИК" Ідентифікаційний код юридичної особи: 23312765 97411, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вулиця П. Морозова будинок 7-13/54-56 перереєстроване відповідно до російського законодавства: Федеральна казенна установа охорони здоров’я "Санаторій "Буревісник" МВС РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "БУРЕВЕСТНИК" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОДРН 1149102033630 Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вулиця П.Морозова будинок 7-13/54-56

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "СОКІЛ" МВС УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 14320346 98000, Автономна Республіка Крим, місто Судак, вул. Приморська, буд. 23

МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "АЛУПКА" Ідентифікаційний код юридичної особи: 23312133 Автономна Республіка Крим, місто Ялта, місто Алупка, вул. Ялтинська, будинок 19

ОБ'ЄДНАНИЙ САНАТОРІЙ "ЄВПАТОРІЯ" СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 20000031 97407, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, вул. Московська, будинок 19

ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ПАРУС" СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код юридичної особи: 20001119 96500, Автономна Республіка Крим, місто Саки, вул. Морська, будинок 6

Акціонерне товариство "ТВ Центр" (Акционерное общество "ТВ Центр"), ОГРН 1027739048281, ИНН 7717091519 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Татарська Б., 33, корпус

Закрите акціонерне товариство "РОСБІЗНЕСКОНСАЛТИНГ" (Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ") ОГРН 1027700316159, ИНН 7737008974 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Профспілкова, 78, буд. 1

Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" ) ОГРН 1027700310076, ИНН 7714072839 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Ямського поля 5-Я, 19-21

Відкрите акціонерне товариство "НТВ-ПЛЮС" (Открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС") ОГРН 1027700156703, ИНН 7703121379 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Набережна Червоноперекопська, 12, буд. 6

Відкрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА" (Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" ОГРН1097746338403 ИНН 7717653542 Юридична адреса: РФ, м.Москва, проспект Миру, 126

Акціонерне товариство "ТНТ-ТЕЛЕМЕРЕЖА" (Акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ") ОГРН 1027700130149, ИНН 7703171771 юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Трифонівська, 57-А

Акціонерне товариство "МОСКВА МЕДІА" (Акционерное общество "МОСКВА МЕДИА"), ОГРН 1037739325755, ИНН 7705194654 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Правди, 24, буд. 2

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІВОСТРІВ КРИМ" (Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛУОСТРОВ КРЫМ") ОГРН 1159102023520, ИНН 9102157889 Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 77/4

Товариство з обмеженою відповідальністю "РК МЕДІА" (Общество с ограниченной ответственностью "РК МЕДИА") ОГРН 1057749619146, ИНН 705707994 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Люсинівська, 11/12, корпус 1

Автономна некомерційна організація Інформаційний центр радіомовлення, мистецтва і культури "ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ" (Автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ") ОГРН 1127799026134, ИНН 718748268 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Черкизівська Б. 17, корпус 2

Відкрите акціонерне товариство "Цифрове телебачення" (Открытое акционерное общество "Цифровое телевидение") ОГРН 5077746353196, ИНН 7701711750 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Ф. Енгельса, 31/35

Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня") ОГРН 5137746242937, ИНН 7704853840 Юридична адреса: РФ, м.Москва, бульвар Зубовський, 4, буд. 1, 2, 3

Закрите акціонерне товариство "Національна медіа група" (Закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа") ОГРН 1087746152207, ИНН 7704676655 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Набережна Пречистенська, 13, буд. 1

Відкрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Петербург" (Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Петербург") ОГРН 1027809171906, ИНН 7825404448

Товариство з обмеженою відповідальністю "Акцепт", телевізійний канал "Рен ТВ" (Общество с ограниченной ответственностью "Акцепт" телевизионный канал Рен ТВ) ОГРН 1027700418811, ИНН 7704241848 Юридичнаадреса: РФ, м. Москва, бульвар Зубовський, 17, буд. 1

Автономна некомерційна організація "Редакція телеканалу Ради Федерації" (Автономная некоммерческая организация "Редакция телеканала Совета Федерации) ОГРН 1127799022438, ИНН 7707491148 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Дмитрівка Б., 26

Автономна некомерційна організація "Суспільне телебачення Росії" (Автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России") ОГРН 1127799018368, ИНН 7717163097 Юридична адреса: РФ, м. Москва, вул. Академіка Корольова, 19

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медіа Контент" (Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент") ОГРН 1117746576056, ИНН 7743824265 Юридична адреса: РФ, м.Москва, Проїзд Бумажний, 14, буд. 2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промедіа" (Общество с ограниченной ответственностью "Промедиа") ОГРН 1149102048105, ИНН 102028594 юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 19, кв. 132.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЙВ" (Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЙВ") ОГРН 1149102010595, ИНН 102007851 Юридична адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 60-річчя Жовтня, 21, кв. 127

Товариство з обмеженою відповідальністю "Наше Радіо" (Общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио") ОГРН 1027700191243, ИНН 710068609 Юридична адреса: РФ, м.Москва, вул. Народного ополчення, 39, корпус 2

"Diakont s.r.l." ("Діаконт с.р.л.") Юридична адреса: Montespertoli (FI) VIA Pomita, 222 CAP 50025; поштова адреса: VIA Achille Grandi n.10-12, 52100 Arezzo, Italy)

Акціонерне товариство "Концерн Сузір'я" (Акционерное общество "Концерн Созвездие"), ИНН 366127502 Юридична адреса: РФ, м. Воронеж, вул. Плехановська, 14

Відкрите акціонерне товариство НВП "Протек" (Открытое акционерное общество научно- внедренческое предприятие "Протек"), ИНН 3665017521, ОГРН 10236015550

Товариство з обмежувальною відповідальністю "Спеціальний технологічний центр" (Общество с ограниченной ответственностью "Специальный технологический центр"), ИНН 7802170553, ОГРН 1037804018614 Юридична адреса: РФ, м. Санкт-Петербург, вул. Гжатська, буд. 21, літера Б, офіс 53

Федеральне державне унітарне підприємство "Брянський електромеханічний завод" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Брянский электромеханический завод"), ИНН 3255517577, ОГРН 1113256022824 Юридична адреса: РФ, м. Брянськ, вул. Вокзальна, 136

Акціонерне товариство "Федеральна вантажна компанія" (АО "Федеральная грузовая компания") Юридична адреса: РФ, м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, 44, ОГРН 1106659010600, ИНН 6559209750, КПП 997650001, ОКПО 68398528

Відкрите акціонерне товариство "Туймазитехуглерод" (ОАО "Туймазытехуглерод"), юридична адреса: РФ, Республіка Башкортостан, м. Туймази, вул. Чапаєва, 81, ИНН 0269007820, КПП 026901001, ОКПО 00149570

ТОВ "Мэйл.РУ ГРУП" (ООО "Мэйл.РУ ГРУП"), м. Москва, пр-кт Ленінградський, б.39, стр.79, ИНН 7714789489, ОГРН 1097746572813

ТОВ "Вконтакте" (ООО "Вконтакте"), м. Санкт- Петербург, вул. Херсонська, 12-14, літер А, пом. 1-Н, ИНН: 7842349892 , ОГРН: 1079847035179

ТОВ "В Контакті" м. Київ, вул. Червоноарміська, 5, оф. 32, код ЄДРПОУ 38004331

ТОВ "Мейл.РУ Україна" м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 36001370

Товариство з обмеженою відповідальністю "Петроліум Капитал" (Общество с ограниченной ответственостью "Петролуим Капитал"), РФ, м. Москва, вул. Реутівська, 2/1, ИНН 7720828560, ОГРН 5147746224687, КПП 772001001

Товариство з обмеженою відповідальністю "Русбан" (Общество с ограниченной ответственостью "Русбан"), РФ, м. Краснодар, вул. Ростовське шосе, буд. 4, оф. 10, ИНН 2311176787, КПП 231101001, ОГРН 1142311011710, ОКПО 26407839

Товариство з обмеженою відповідальністю "Руський антрацит" (Общество с ограниченной ответственостью "Русский антрацит"), РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Станіславського, буд. 241/54, оф. 6,7, ОГРН 1156196037425, ИНН 6163139592, КПП 616301001

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД Антрацит" (Общество с ограниченной ответственостью "ТД Антрацит"), РФ, Ростовська обл.. м. Шахти, пр. Перемоги Революції, буд. 85, оф. № 27, ИНН 6155063124, КПП 615501001, ОГРН 1126182000867, ОКПО 38410723

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ексимінвест" (Общество с ограниченной ответственостью "Эксиминвест"), РФ, м. Ростов-на- Дону, вул. Соціалістична, буд. 74, оф. 302а, ИНН 6164101217, КПП 616401001, ОГРН 1156196060690, ОКПО 27202631

Акціонерне товариство фірма "Агрокомплекс ім. М.І. Ткачева " (Акционерное общество фирма"Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва"), РФ, Краснодарський край, смт. Виселки, вул. Степова, 1, ИНН 2328000083, КПП 232801001, ОКПО 03553136, ОГРН 1022303554635

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Східний Донбас" (Общество с ограниченной ответственостью производственно-коммерческая фирма "Восточный Донбас"), РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Шаумяна, буд. 26/41, оф. 3, ОГРН 1156196076057, ИНН 6164105758, КПП 616401001

Відкрите акціонерне товариство "Авіадвигун" (Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"), РФ, м. Пермь, Комсомольський проспект, 93, ИНН 5904000620, КПП 59040100

Товариство з обмеженою відповідальністю "1С" (общество с ограниченой ответственностью "1С"), ИНН 7709860400, м. Москва, ул. Покровская, д. 14/2, пом. 6

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "1С Мультимедіа Україна", ЄДРПОУ 33144586, 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Теллур-Пром", ЄДРПОУ 24280116, 01032, м. Київ, вул. Т. Шевченка, буд. 33б

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Санлайн" ЄДРПОУ 35933502, 49000, м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 3, кв. 38

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "1с-Телур Модуль", ЄДРПОУ 35854845, 79011, м. Львів, вул. І. Франка, буд. 113, кв. 5

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Альфа-Ком Софт", ЄДРПОУ 36110832, 65020, м. Одеса, вул. Дігтярна, буд. 8, кв. 1

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "1С-Рарус Софт Україна" ЄДРПОУ 38771945, 61045, м. Харків, вул. О. Яроша, буд. 9а

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Перший біт", ЄДРПОУ 39477371, 03189, м.Київ, вул. Ак.Вільямса, буд.6-Д, офіс 43

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Парус" (общество с ограниченой ответственностью "Корпорация "Парус") ОКПО 93495023, м. Москва, вул. Ярославська, б. 14, корп. 4, оф. 330

Товариство з обмеженою відповідальністю "Парус- Спецпроект" (представництво в Україні) ЄДРПОУ 30860922, 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 47г

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-2" ЄДРПОУ 31238956, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Бюджет" ЄДРПОУ 32305115, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Україна" ЄДРПОУ 25201366, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Впровадження" ЄДРПОУ 35426082, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Місто" ЄДРПОУ 35426077, м. Київ, вул. Леніна, буд. 42

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Захід" ЄДРПОУ 33917431, м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд. 44

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Прикарпаття" ЄДРПОУ 35022945, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, буд. 22

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Тернопіль" ЄДРПОУ 35883106, м. Київ, вул. Медова, буд. 2, оф. 3Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні)

"Парус-Дніпро" ЄДРПОУ 37989033, м. Дніпро, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 15а

Дочірнє підприємство (представництво в Україні) "Парус-Донбас" "Спільного українсько-російського підприємства "Парус-Україна" ЄДРПОУ 31586795, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 112, кімн. 30

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Донбас" ЄДРПОУ 36062522, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уральська, буд. 12, оф. 319

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Запоріжжя" ЄДРПОУ 38025257, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, буд. 7

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Харків" ЄДРПОУ 23464191, 61024, м. Харків, вул. Студентська, буд. 20

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "ЦИТ "Парус-Плюс" ЄДРПОУ 33598970, м. Херсон, вул. Суворова, буд. 43, кв. 10

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-1" ЄДРПОУ 32624903, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Маяковського, буд. 1

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Десна" ЄДРПОУ 40352662, м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 1б, оф. 206

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Житомир" ЄДРПОУ 40349873, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 16а, кв. 5

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Рівне" ЄДРПОУ 40350052, м. Рівне, вул. Поштова, буд. 11, оф. 408

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Центр інформаційних технологій "Парус-Единение" ЄДРПОУ 31613602, м. Миколаїв, вул. Чигрина, буд. 242, кв. 22

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Донбас-Бюджет" ЄДРПОУ 35610390, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уральська, буд. 12, оф. 319

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Кіровоград" ЄДРПОУ 33797321, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, буд. 82/40

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Южний Парус" ЄДРПОУ 38017335, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, кв. 38

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Парус-Таврія" ЄДРПОУ 31637953, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд. 63а

Товариство з обмеженою відповідальністю (представництво в Україні) "Харків-Бюджет" ЄДРПОУ 33898278, Харківська обл., м. Харків, вул. Студентська, буд. 20