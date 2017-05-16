Полный список компаний, к которым будут применены санкции

Телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства " Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія " (телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), ідентифікаційний номер платника податків – 7714072839

Некомерційна організація " Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном " (некоммерческая организация "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом"), ідентифікаційний номер платника податків – 7704278982, місцезнаходження юридичної особи – Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 55/32, кабінети 308–324

70 . Федеральне державне унітарне авіаційне підприємство Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), поштова адреса – 140181, Російська Федерація, Московська область, м. Жуковський-1, а/с 352, юридична адреса – 140180, Російська Федерація, Московська область, м. Жуковський, аеродром "Раменське"

Товариство з обмеженою відповідальністю " Авіакомпанія "Центр-Юг " (общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Центр-Юг"), основний державний реєстраційний номер – 1023101457367, дата реєстрації – 24 грудня 2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 309070, Російська Федерація, Белгородська область, Яковлєвський район, м. Строїтель, вул. Октябрська, 14 обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Один рік

Козача спільнота "Братина" (казачье сообщество "Братина"), основний державний реєстраційний номер – 1107711000022, дата реєстрації – 20 травня 2013 р., ідентифікаційний номер платника податків – 5032999070, місцезнаходження юридичної особи – 143006, Російська Федерація, Московська область, м. Одінцово, вул. Верхньо- Пролетарська, 1, кв. 42, місцезнаходження офісу – Російська Федерація, м. Москва, вул. Молодогвардійська, 46, корпус 3 (розміщується в одній будівлі разом з військовим козачим товариством "Центральне козаче військо"), засновник та керівник – Зибін Олексій Сергійович

Міжрегіональна громадська організація із сприяння та збереження традицій і культурної спадщини "Віче" (межрегиональная общественная организация содействия сохранению традиций и культурного наследия "Вече"), основний державний реєстраційний номер – 1097799028348, дата реєстрації –26 квітня 2009 р., ідентифікаційний номер платника податків – 7719288461, місцезнаходження юридичної особи – 105187, Російська Федерація, м. Москва, Ізмайлівське шосе, 71, корпус 4 Г-Д, приміщення VI-ГД, кімната 9, у структуру організації входять регіональні відділення у мм. Москві, Санкт- Петербурзі та Новосибірську, а також представництва в Україні (м. Миколаїв, голова – Богачов Віталій Олександрович), засновник та керівник – Михайлов Дмитро Петрович