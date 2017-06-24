"У нас война!" – так выглядит главный украинский аргумент последних лет. Он поистине универсален. Он актуален всегда, о чем бы ни заходила речь: о журналистских стандартах и цензуре, о языковой политике и визовом режиме с РФ, о блокировании соцсетей и квотах на ТВ, о декоммунизации и проспекте Шухевича.

Чем больше споров вызывает то или иное решение, тем громче звучит решающий довод о военной необходимости.

Нередко приходится слышать, что война заставляет украинцев выйти из зоны комфорта – привычного жизненного пространства, в котором мы чувствуем себя уверенно и защищенно. Психологи знают, что зона комфорта сковывает человека и препятствует дальнейшему развитию. А гибридный конфликт с Россией вынуждает нас меняться, отказываться от знакомого и удобного, делать над собой усилия – и, следовательно, расти.

С этой точки зрения любые перемены, порожденные войной, выглядят благом для украинского общества. А любая критика происходящего – проявлением слабости и нежеланием жертвовать личным ради общего.

Увы, есть один принципиальный нюанс: война тоже может стать психологической зоной комфорта. Особенно если мы имеем дело с вялотекущим гибридным противостоянием, и большая часть населения избавлена от крови, грязи, голода, обстрелов и бомбежек.

За три с лишним года в Украине привыкли связывать любой спорный и неоднозначный шаг с войной. Но при этом у нас не научились различать две совершенно разные ситуации: когда война заставляет делать то, чего ты не хочешь; и когда война позволяет делать то, чего тебе всегда хотелось, но ранее не представлялось возможным.

Приведем простой пример. Как известно, война часто вынуждает прибегать к карточному нормированию продовольствия. Несознательный обыватель в подобных случаях злится и жалуется. Сознательный патриот понимает, что так надо, и принимает эту необходимую меру стойко.

Однако трудно представить, чтобы кто-то встречал введение карточек с бурным ликованием: "Ура! Наконец-то! Давно пора!" Еще труднее вообразить следующую реакцию: "Конечно, хлеб, мясо и жиры по карточкам – это хорошо, но почему из свободной продажи до сих пор не исчезли сахар и соль?! Мы воюем или нет?!!"

Между тем многие из нас реагируют на якобы вынужденные военные меры именно так – ликуя и требуя продолжения банкета. Ибо на самом деле речь идет не о жертвах ради победы над Путиным, не о добровольном самоограничении, а о вещах, приносящих радость.

Суровые запреты и жесткие квоты, строгие предписания и громкие переименования не сопряжены с дискомфортом для тех, кто их горячо поддерживает, – совсем наоборот. Это не "война заставляет", а скорее "война позволяет".

В теории украинское общество должно выйти из зоны комфорта, чтобы выстоять в схватке с внешним противником. Но на практике мы все чаще наблюдаем иную тенденцию: одна часть общества должна пожертвовать своими ценностями, чтобы другая часть общества обрела собственную зону комфорта.

В этой зоне комфорта чувство защищенности и уверенности в себе связано с легитимным насилием над окружающими. С возможностью диктовать другим свою волю; не обременять себя вынужденной толерантностью; отметать любую критику как вражескую пропаганду; запрещать и ограничивать все то, что тебе неприятно.

На фоне войны с РФ такая удобная позиция выглядит вполне оправданной.

Фактически война стала для Украины распахнутым настежь окном Овертона. Рамки обсуждаемого и допустимого резко расширились, позволив приблизить действительное к желаемому. И, требуя перемен, многие радикальные патриоты не собираются меняться сами – они стараются подогнать окружающий мир под собственное давно сложившееся мировоззрение.

Будем говорить откровенно: не существует скромного историка Владимира Вятровича, мечтавшего о чистой академической науке, но вынужденного пожертвовать любимым делом из-за войны и, превозмогая себя, взяться за необходимую Родине декоммунизацию.

Нет, все ровно наоборот: благодаря войне директор УИНП делает именно то, к чему всегда стремился, о чем всегда мечтал, но не мог в полной мере реализовать в довоенную эпоху.

Из этого не следует, что декоммунизация в Украине не нужна. Из этого следует лишь одно: российская агрессия подарила нашим декоммунизаторам новую реальность, в которой они чувствуют себя по-настоящему комфортно. И чтобы этот психологический комфорт сохранялся, роль истории как инструмента гибридной войны не должна ослабевать.

"Кому война, а кому мать родна", – в действительности эта банальная истина касается не только ловких дельцов, но и абсолютно бескорыстных людей. Гибридное противостояние с РФ позволило одним популяризировать свои идеи, другим – почувствовать собственную значимость, третьим – потешить давние комплексы, четвертым – выплеснуть наружу природную агрессию.

Все это способно постепенно оттеснить на задний план чужие страдания, слезы и боль. Так война входит в привычку наряду с другими жизненными удовольствиями. А поиски внутренних врагов и призывы к закручиванию гаек становятся таким же приятным и бодрящим ритуалом, как утренняя чашка кофе или обеденный аперитив.

Но парадокс в том, что зона комфорта, порожденная гибридным противостоянием, не предполагает настоящей победы.

Гипотетический крах путинского режима, возвращение Крыма, деоккупация Донбасса – на практике это обернулось бы для многих активных украинцев нешуточным стрессом.

Как только российская угроза будет нейтрализована, привычное и удобное жизненное пространство рухнет.

Обосновывать собственные желания и хотения, ссылаясь на войну, больше нельзя! Оправдывать войной любые акты насилия больше не получится! Объявить любого оппонента замаскированным кремлевским агентом больше не удастся! Пропагандистский трэш, сочиняемый и цитируемый с таким удовольствием, больше не актуален!..

Выход из ура-патриотической зоны комфорта окажется не менее болезненным, чем вынужденное прощание пророссийских обывателей с "русским миром". И, видимо, каждому из нас пора честно спросить у самого себя: а действительно ли ты хочешь победы и внутренне готов к ней? Или в глубине души тебе хотелось бы, чтобы гибридная война с Москвой не закончилась никогда?

Михаил Дубинянский, для УП

Фото Евгения Котенко, rian.com.ua