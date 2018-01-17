Who is Mr Манько. Побег от Интерпола в кресло главы Госслужбы

От главного свидетеля по делу Геннадия Корбана и разыскиваемого Интерполом за разбой – до первого человека в стране по вопросам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Такой тернистой и противоречивой дорогой идет бывший доброволец Валентин Манько. На днях он выиграл конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО.

Кто такой Манько, за что его объявляли в международный розыск, почему семейство Корбанов не может забыть ему долг в 10 тысяч долларов, и что думает о скандале вокруг назначения сам без пяти минут чиновник – разбиралась "Украинская правда".

Как проходил конкурс

О победе Манько в борьбе за высокую госдолжность 15 января сообщили в Нацагентстве по вопросам Госслужбы.

Примечательно, что на первой стадии конкурса Манько занял второе место, уступив "киборгу" Виталию Баранову, командиру 90-го отдельного аэромобильного батальона, бравшему участие в боях за Донецкий аэропорт, Пески и Авдеевку.

Как объяснили УП в Госслужбе, конкурс состоял из трех этапов. На втором этапе конкурса участникам предложили ситуативные задания, с которыми Баранов не справился. Поэтому он не дошел до завершающего, третьего этапа – собеседования.

Победителем конкурса в итоге стал 37-летний Валентин Манько. Его документы направили в Кабмин, за которым теперь последнее слово в назначении на должность.

Сам Виталий Баранов в комментарии УП заявил, что на втором этапе члены комиссии попросту продвинули нужного кандидата.

"Вся система (конкурса – УП) построена так, что тебя обманывают, но сделать ты ничего не можешь, – считает он. – Ситуативные задания специально так устроены, чтобы отсеять "лишних". Тебе предлагают разные ситуации, и ты их должен решить, написать такое себе "сочинение на вольную тему".

Если хотя бы один член комиссии поставил 0,5 баллов и ниже (из максимальных двух – УП), ты не проходишь. Просто ставят перед фактом, без всяких объяснений".

Смысла оспаривать решение конкурсной комиссии Виталий Баранов не видит.

"Формально все происходило без нарушения законодательства. Ни к чему не подкопаешься. Думаю, все было решено еще до конкурса", – говорит он.

Свою безуспешную попытку возглавить Госслужбу по делам ветеранов Баранов объясняет так:

"Есть много законов, которые написаны для ветеранов АТО, но они не работают. На этой теме постоянно кто-то наживается. Все эти программы помощи по психологической реабилитации, тренинги и так далее – пустой звук".

Доброволец. Беглец. Свидетель

Валентин Манько родился 29 января 1980 года в селе Григорьевка Днепропетровской области. У него есть дипломы Днепропетровской государственной финакадемии и регионального института госуправления. Он женат и воспитывает сына.

В настоящий момент Манько руководит общественной организацией "Единый союз патриотов Украины", является советником директора госпредприятия "Коневодство Украины".

Если верить декларации за 2016 год, у Валентина Манько было семь земельных участков в двух селах Васильковского района Днепропетровщины, 200 тысяч гривен налички и джип Mitsubishi Pajero 2006 года. На момент заполнения декларации в 2016-м он владел 65% акций фирмы "Лада-Пласт".

Манько служил добровольцем в АТО, был доверенным лицом кандидата в президенты Дмитрия Яроша в 2014 году. Дважды в качестве самовыдвиженца баллотировался в депутаты Верховной Рады – в 2014 году и в 2016-м, на промежуточных выборах в парламент.

Но по-настоящему известной его фамилия стала три года назад в связи с делом Геннадия Корбана, экс-главы партии "УКРОП" и зама бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

3 декабря 2015-го член политсовета "УКРОПа" Андрей Денисенко на пресс-конференции обнародовал скрины и видео якобы переписки Игоря Кононенко, первого зампредседателя "Блока Петра Порошенко", с Валентином Манько.

Опубликованная соратником Корбана якобы переписка Валентина Манько и нардепа Игоря Кононенко

Если верить датам, озвученным на пресс-конференции, во время переписки Манько находился за пределами Украины. В это время украинские следователи как раз пытались доказать его вину в разбое.

11 мая 2015 года Интерпол объявил Валентина Манько в розыск, показав ему так называемую "красную карточку".

По словам Денисенко, Манько получил гарантии, что сможет вернуться на родину, его исключат из всеукраинского и международного розысков. Взамен он должен был дать "нужные" СБУ и Генпрокуратуре показания против Геннадия Корбана.

Как бы там ни было, Манько вскоре действительно вернулся в Украину и стал главным свидетелем в деле экс-главы "УКРОПа".

Пазл окончательно сложился: его данные исчезли из базы Интерпола 12 ноября 2015 года, а украинское следствие и обвинения в разбое в итоге закончились ничем.

От чего бежал Манько

Согласно материалам досудебного расследования, правоохранители Донецкой области пытались доказать вину Валентина Манько по статье Криминального кодекса "Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах".

Документы, касающиеся дела Манько

Так, по данным следствия, в 9 утра 23 июля 2014 года Манько с группой вооруженных людей приехал на территорию ООО "Кронос-Дон" в селе Евгеновка Великоновоселковского района.

"Незаконно завладели имуществом, а именно: 556.280 килограмм озимой пшеницы стоимостью 0,81 гривны за килограмм на общую сумму 450.586.80 гривен. После этого распорядились похищенным имуществом на собственное усмотрение, чем нанесли ООО "Кронос-Дон" ущерб на общую сумму 450.586.80 гривен", – говорится в материалах досудебного расследования.

В этих же документах значится еще один эпизод: в августе 2014 года Манько с вооруженной группой напал на частный дом в селе Великая Новоселка и завладел имуществом на общую сумму 807.650 гривен.

Израильский счет

Новость о победе Валентина Манько в конкурсе взбудоражила соцсети. 17 января активисты даже огласили сборы в Киевском городском дворце ветеранов, чтобы высказать свое отношение к назначению Манько на высокую должность.

Интимных подробностей в шквал критики добавила Виктория Корбан, сестра Геннадия Корбана, проживающая в Тель-Авиве. Она обвинила Манько в том, что тот занял у нее и не вернул 10 тысяч долларов. В ее версии деньги были потрачены на "силиконовую грудь для жены".

"Он (Манько – УП) уехал в Египет по турпоездке скрываться от украинского правосудия. Тогда мой брат помогал всем добровольцам, и Манько обратился к нему за помощью", - сообщила Корбан в комментарии УП.

По ее словам, Манько рассказал ее брату, что его дело – "политическое преследование".

"Брат отозвался, – рассказала она. – Позвонил мне с просьбой оказать какую-то помощь. Манько приехал из Египта в Израиль на туристическом автобусе. Я помогала ему с жильем, с решением бытовых вопросов, с деньгами.

Он неоднократно одалживал, жил, ел, лечился за счет нашей семьи, рассказывал о своих "геройствах", а потом, сидя в Израиле, начал давать показания против моего брата".

Как утверждает Виктория Корбан, Манько улетал из Израиля в сопровождении сотрудников украинских спецслужб.

"Мой муж увидел его в аэропорту Тель-Авива. Они приехали забрать его как важного лжесвидетеля в деле моего брата", – уверяет Корбан.

Что дальше

Чем может быть ценна Госслужба по делам ветеранов, и почему так много споров вокруг должности ее главы?

Службу создали при Кабмине Арсения Яценюка в 2014 году. Среди ее основных задач, в частности, – психологическая реабилитация, санаторно-курортное лечение, помощь техническими средствами реабилитации, обеспечение жильем ветеранов войны.

"Три года служба фактически не работала. Полгода не было главы. Распорядитель средств и, соответственно, плательщик – Минсоцполитики. Напрямую. У самой службы нет денег", – рассказал УП собеседник в парламентском комитете по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.

Впрочем, допускает источник, место для коррупции все равно остается: "Деньги выделяют целевые, но тендеры проводит служба".

Интересно, что в кулуарах Верховной Рады продолжают обсуждать идею создания на базе Госслужбы по делам ветеранов отдельного профильного министерства. Год назад группа депутатов выступила с инициативой создания такого ведомства.

На собеседовании с конкурсной комиссией свое желание возглавить службу сам Валентин Манько объяснил тем, что уже имеет подобный опыт работы – на посту главы "Единого союза патриотов Украины".

Манько вкратце озвучил основные пункты своей программы: наладить систему помощи участникам АТО, создать реально работающие реабилитационные центры и единый электронный реестр ветеранов.

"Я полностью понимаю, как работает сейчас служба, какие могут дальше стоять передо мной задания и преграды. Я готов к этому. Готов идти вперед, не просто биться головой о стенку, а достигать цели, которую я запланировал для себя", – заявил он членам комиссии.

Тем временем глава МВД Арсен Аваков на заседании правительства выступил категорически против назначения Манько. Он настаивает на новом конкурсе, потому что в предыдущем "есть ошибки".

Сам Валентин Манько в эти дни был не очень словоохотлив.

На ряд вопросов УП, в частности, касающихся обвинений в разбое, переписке с Кононенко и долге семье Корбан, он коротко ответил: "Бред".

На просьбу уточнить, что именно, добавил: "Вообще все".

По мнению Манько, негативную информацию о нем распространяет "Кремль и политические силы, те, кто боится потерять политвес".

"Поговорим после назначения. У меня много чего есть рассказать. Думаю, пару дней, как закончится бардак, и все поймут, что я совсем не бандит, и сколько сделал для нашей страны. А там – будь, как будет", – резюмировал Валентин Манько с определенной ноткой фатализма.

Евгений Руденко, УП