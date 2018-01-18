Конфискованные миллиарды Януковича. Версия Луценко

17 січня в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони було незвично людно.

"Стільки людей не було навіть тоді, коли Надю Савченко вперше привели на засідання після звільнення з російської тюрми", – жартує один з членів комітету Іван Вінник.

За кілька хвилин з'явилась і сама Савченко, яка теж була шокована кількістю камер і журналістів у залі засідань та коридорі.

"Твою мать. Я в цьому цирку не хочу працювати", – тихо обурювалася Савченко, пробиваючись на своє місце за столом у залі засідань комітету.

Причиною таких "незручностей" став візит до депутатів генерального прокурора Юрія Луценка.

Після виходу гучного розслідування арабського каналу Al Jazeera та матеріалу "Української правди", у суспільства назбиралося дуже багато запитань до однієї з найгучніших справ минулого року – спецконфіскації півтора мільярда доларів "грошей Януковича".

Чиї це насправді гроші, де вони взялися, чому за них відповідав директор фіктивної фірми, чому рішення про їхню конфіскацію зробили державною таємницею, чому у справі не допитували керівників інвесткомпанії ICU Валерію Гонтареву та Макара Пасенюка тощо, тощо?

Відповісти на всі ці питання Луценко вирішив у комфортній атмосфері комітету з нацбезпеки, яким керує давній партнер секретаря РНБО Олександра Турчинова – Сергій Пашинський.

А, власне ж, саме з Турчиновим Луценко і прийшов вранці 28 квітня 2017 року до головного офісу "Ощадбанку" списувати згадані "гроші Януковича" на рахунки казначейства.

Після коротких ритуальних привітань і висловлень поваги Луценку надали слово, і він виклав свою версію подій.

"Українська правда" вибрала найголовніші меседжі і заяви, які озвучив генеральний прокурор.

Як швидко відбулася конфіскація?

– У 2014 році за матеріалами Держфінмоніторингу Генеральною прокуратурою було накладено арешт на активи загальною вартістю приблизно півтора мільярди доларів США. З тих пір було порушено низку проваджень, які мали за мету повернути ці кошти Україні.

Тому теза про те, що це було якесь "місячне", "фейкове" провадження Кулика, є повністю брехливою. Слідство тривало майже три роки.

За словами Луценка, після свого приходу на посаду генпрокурора він дізнався, що магістральною лінією слідства є звинувачення колишнього глави НБУ та в. о. прем'єра Сергія Арбузова у перевищені службових повноважень.

– Аналіз доказової бази привів мене до думки, що суд може легко змінити кваліфікацію з особливої тяжкої статті на менш тяжку "Службове недбальство" і повернути гроші Януковичу… З тих пір справу було передано до міжнародного управління, а керівником групи прокурорів став Костянтин Кулик.

У результаті мозкового штурму ми визначилися з правильним напрямком, і результатом цього стали 30 вироків українських судів, за якими засуджено 30 осіб-учасників злочинного угруповання Януковича, котрі були причетні до розкрадання і відмивання грошей. Від керівників маленьких підприємств, які вимивали кошти, до заступника міністра економіки.

– Хто ці люди? 29 з них – власники або бенефіціари компаній, які були задіяні у схемах ОЗУ Януковича. Тридцятий – заступник міністра економіки.

Чиї гроші?

– Згаданими 30 рішеннями судів усі ці люди засуджені і визнані учасниками злочинного угруповання на чолі з Януковичем. Судами встановлено понад 500 суб'єктів господарювання, які брали участь у відмиванні і розкраданні коштів для ОЗУ Януковича.

Захист намагається постійно довести, що гроші – не персонально Януковича. Ні, це гроші організованого злочинного угруповання Януковича.

Де взялися гроші?

– Рішеннями судів встановлено 500 підприємств, які крали кошти тут і відмивали їх на території азійських країн, Кіпру, Латвії. Потім ці гроші заводили в українські банки, де під тиском членів ОЗУ їм видавались облігації внутрішньої державної позики, котрі приносили 9% річних доходів у валюті і вже чистими, відмитими мали повертатися до членів ОЗУ.

Яка роль ICU?

– ICU нічого не оформляла по виводу коштів, вони навіть не оформляли жодних угод по введенню коштів (в українські банки – УП). ICU оформляла тільки угоди по купівлі за кошти, розміщені на рахунках в "Ощадбанку", емітованих Україною цінних паперів. За це вона отримала встановлену законом маржу.

Ми вивчали роль ICU та банківських працівників за брудні кошти цінних паперів. Ще до виходу матеріалів Al Jazeera, тим більше до публікації "Української правди", слідство допитало працівників Нацбанку, "Ощадбанку" та ICU.

Ще весною минулого року ми замовили перевірку дій ICU у Державній комісії з цінних паперів. Цю перевірку було проведено, і ми отримали висновок, де йдеться, що в діях брокера немає порушення чинного законодавства.

Тим не менше, ми відправили матеріали цієї перевірки ще й в експертну установу, яка під кримінальну відповідальність експерта має дати нам остаточний висновок, чи було в діях брокерів чи працівників банків порушення законодавства.

Зараз ми чекаємо рішення експертизи. За її результатами буде ухвалено рішення або про закриття провадження щодо дій брокерів ICU, або про притягнення їх до відповідальності.

Чому не допитували керівників ICU?

– Конкретно ні Гонтарева, ні Пасенюк не є брокерами. Якщо дії брокера будуть визнані (експертизою – УП) незаконними, тоді, очевидно, будемо вивчати, чи цей брокер ухвалював рішення самостійно, чи в змові з іншими особами.

Якщо дії брокера будуть визнані експертом як незаконні, то, безумовно, будуть допитані посадові особи, у тому числі, можливо, і згадані вами (Гонтарева і Пасенюк – УП).

Чи передали державі конфісковані гроші?

– У мене є відповідь Державного казначейства, а це скарбниця держави, від 15.01 поточного, 2018 року. Вона говорить головні слова у відповідь усім активним членам "Клубу любителів Януковича":

"28 квітня 2017 року на валютний рахунок, відкритий на ім'я Казначейства України в АТ "Ощадбанк" зараховано кошти в сумі 1 мільярд 117 мільйонів 273 тисячі 659 доларів 73 центи з призначенням платежу "Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського суду у справі такій-то, що у гривневому еквіваленті становить 29665239064,45 гривні".

29,6 мільярда на другий день після того, як рішення Краматорського суду набуло чинності, прийшло на рахунки держави.

Крім грошей у доларовому та гривневому еквіваленті, державі було повернуто майже 200 мільйонів доларів в облігаціях. Вони негайно пішли в Національний банк, і на цю суму було зменшено наш зовнішній борг.

– У серпні рішенням Соснівського суду Черкаської області було конфісковано інші активи цієї ж ОЗУ Януковича на загальну суму 220 мільйонів доларів.

З них 88 мільйонів доларів та 577 мільйонів гривень у грошовій формі, 65 мільйонів доларів – майно футбольного клубу "Металіст" (належав Сергію Курченку – УП), 1,5 мільйона гривень ОВДП, на які зменшується державний борг.

1,1 мільярда (грошима – УП) плюс 200 (мільйонів в облігаціях у квітні – УП) плюс 220 (мільйонів у серпні – УП) і дають у сумі півтора мільярда доларів.

Чи можуть колишні власники відсудити гроші назад?

– Чинним законодавством передбачено, що розгляд питання про затвердження угод члена злочинної організації, який дає покази на вищепоставлених членів ОЗУ, визнає свою вину і сплачує певну компенсацію, відбувається у складі прокурора, того, хто визнає свою вину, та його адвоката.

Спроби представників офшорних компаній, які співпрацювали з ОЗУ Януковича чи зараз змінили власників і намагаються стати "невинними овечками", натикаються на український закон, який унеможливлює їхню участь у скасуванні таких угод.

– Теза про те, що забрали не в ОЗУ Януковича, а в нових власників, добросовісних набувачів – глибоко брехлива. Арешт на ці активи накладено у 2014 році, зміна власників деяких офшорів відбулася після цього. Вони вступили у власність офшорів, активи яких уже були обтяжені.

Кожен, хто хоч раз стикався з обтяженим майном, знає, що після обтяження зміна власника ні до чого не приводить. Якщо буде рішення суду про конфіскацію, то майно буде конфісковано.

Для чого засекретили рішення Краматорського суду?

– У ГПУ триває розслідування ще по десятках справ щодо ОЗУ Януковича. У рішенні Краматорського суду перераховано сотні суб'єктів господарювання, через які проводилися злочинні операції.

Розсекречення цієї інформації дуже ускладнить проведення слідчої, оперативно-розшукової, у тому числі таємної, роботи щодо бенефіціарів цих структур.

Якщо, наприклад, якийсь Сидоренко співпрацював з Януковичем і буде знати, що його підприємство є в переліку, то, звичайно, він буде оберігатися від прослуховування, від зняття його телекомунікацій набагато більше, ніж якщо б він про це не знав.

І, перепрошую, я як відповідальна особа ухвалив рішення не допомагати учасникам злочинних схем ховатися від слідства в інших провадженнях.

Більше того, ми зараз отримуємо дані про загрозу життю особам, які пішли на угоди з нами.

До мене прийшло півтора десятки запитів від дуже "антикорупційних" ЗМІ із запитанням, чи "порушили ви кримінальну справу проти "Української правди" за розголошення державної таємниці?", "чи порушили ви справу проти Al Jazeera за шпіонаж?"

Знаєте, для чого? Щоб той документ, який вони називають рішенням суду, легалізувати.

Ні, не порушив. Рішення Краматорського суду перебуває в секретній кімнаті ГПУ. Крапка.

Роман Романюк, УП