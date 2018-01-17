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Гонтареву і Пасенюка можуть допитати про гроші "сім'ї" Януковича – Луценко

Середа, 17 січня 2018, 16:55
Гонтареву і Пасенюка можуть допитати про гроші сім'ї Януковича – Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко припускає, що голову Нацбанку Валерію Гонтареву та радника президента Петра Порошенка, співвласника компанії ICU Макара Пасенюка можуть допитати у справі про розкрадання 1,5 млрд. доларів ОЗУ Януковича.

Про це він сказав по завершенні засідання комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня.

На запитання журналістів, чи були допитані у цій справі Гонтарева і Пасенюк, Луценко сказав:

"Конкретно ні Гонтарева, ні Пасенюк не є брокерами".

Водночас він додав, що наразі участь компанії ICU у злочинному угрупуванні Януковича ще вивчається.

"Якщо дії брокера будуть визнані (експертизою – ред.) незаконними, тоді очевидно будемо вивчати, чи цей брокер приймав рішення самостійно, чи в змові з іншими особами", - сказав Луценко.

Він нагадав, що наразі у ГПУ є відповідь комісії, що дії брокера законні, але ці результати ще перевіряє одна з "обласних експертних установ".

"Після надходження відповіді, якщо дії брокера будуть визнані експертом як незаконні, то безумовно, будуть допитані посадові особи, у тому числі, можливо, і згадані вами (Гонтарева і Пасенюк – ред.)", - сказав Луценко.

Як відомо, звітуючи на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня, Луценко заявив, що участь брокера ІСU у схемі відмивання коштів злочинним угрупуванням Януковича перевірялася раніше і перевіряється зараз.

Раніше в ГПУ заявили, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані 1,5 мільярда гривень колишнього президента України Віктора Януковича.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.

Також в опублікованій таємній постанові Краматорського суду йдеться про те що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як  "фінансиста Порошенка".

Детальніше читайте в матеріалі: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГонтареваспецконфіскація
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