Что кум Путина рассказывал российскому изданию. Фактчек Медведчука

13 лютого російська "Новая газета" опублікувала інтерв’ю з Віктором Медведчуком. Останній ніколи не приховував проросійських настроїв і цього разу теж робив багато реверансів у бік Кремля та критикував Україну.

VoxCheck вибрав найбільш серйозні заяви Медведчука, які підлягали перевірці.

Про негативні наслідки підписання зони вільної торгівлі з ЄС

МАНІПУЛЯЦІЯ

Что касается выгод от сотрудничества с РФ, надо понимать: в России – наши рынки сбыта, там наши партнеры, налаженная кооперация.

Сейчас после разрыва отношений с Россией и подписания – как я часто говорю, и это соответствует действительности – кабального договора о создании ЗСТ с ЕС, мы видим падение экономики Украины.

Обвалилась национальная валюта, упали социальные выплаты, растет безработица и преступность, просто катастрофическое положение в гуманитарной сфере, потеряны хозяйственные связи с неконтролируемыми территориями Донбасса вследствие экономической блокады.

Только восстановив торгово-экономическое сотрудничество с РФ, мы сможем поднять экономику, а значит – обеспечить реальный фундамент собственной независимости.

Твердження, що економіка України впала через підписання угоди про Зону вільної торгівлі з ЄС, а Росія має знову стати нашим основним торговельним партнером через наявність "налагодженої кооперації", – це суцільна маніпуляція.

Економічне падіння України 2014-2015 років не має жодного стосунку до створення зони вільної торгівлі з ЄС. Занепад економіки мав зовсім інші причини:

– Перш за все, це анексія Криму та втрата територій на Донбасі, внаслідок чого Україна втратила приблизно 20% економіки, а багато підприємств – бізнес-зв’язки. Більш того, українські санкції проти РФ як країни-агресора і зупинка торгівлі товарами подвійного призначення призвели до падіння експорту та промислового виробництва;

– Накопичені роками дисбаланси в державному секторі, тарифоутворенні, зовнішній торгівлі, на валютному ринку, банківському секторі та інших сферах.

А про втрату економічних зв’язків з неконтрольованою територією Медведчук каже так, ніби вона сталася виключно через економічну блокаду Україною Донбасу – ніби трьох років війни до цього просто не було.

Хоча стан показників, які перераховує Медведчук, частково правильний:

– прожитковий мінімум за ПКС (паритет купівельної спроможності) зменшився з 315 доларів у 2013 році до 224 доларів у 2018 році. Водночас мінімальна заробітна плата зросла з 326 до 450 доларів;

– безробіття справді зросло з 2013 по 2017 рік: з 7,3% до 9,4%;

– злочинність зменшилася з 2013 по 2017 рік на 7% : з 563 тисяч до 523 тисяч правопорушень.

Але це той самий випадок, коли більш-менш правильні дані вписано у відверто маніпулятивний контекст.

Є й інше питання: чи справді ЗВТ з ЄС принесла Україні негативні наслідки?

"ЗВТ майже повністю лібералізує торгівлю товарами між Україною та ЄС, але зі значною асиметрією: ЄС проводить тарифну лібералізацію в повному обсязі й негайно для більшості товарів, у той час як Україна проведе тарифну лібералізацію для багатьох товарів протягом трьох-семи років.

Це унікальна можливість для українських виробників збільшити свій експорт на ринок ЄС, перш ніж на внутрішньому ринку розпочнеться повноцінна конкуренція", – зазначається в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Уже зараз можна спостерігати ріст частки українського експорту до ЄС . Таке зростання означає, що навіть на фоні сукупного падіння експорту, яке відбулося у 2014-2016 роках, торгівля з ЄC скорочувалася повільніше, ніж з рештою світу.

Тоді як існування зони вільної торгівлі з Росією не заважало останній періодично вести з Україною торговельні війни, забороняючи експорт то труб, то цукру, то українського сиру.

Про кількість емігрантів до Росії у 2017 році

МАНІПУЛЯЦІЯ

Есть же официальная статистика: в прошлом году на заработки в Россию ездили около 2,7-3 миллионов граждан Украины. Это население небольшой европейской страны!

Насправді 2,7 мільйона – це кількість осіб, які виїжджали з України за І півріччя 2017 року (можливо, неодноразово). Ця цифра включає туристів, поїздки до родичів, бізнес-подорожі і, звісно, трудових мігрантів. Але скільки їздили до Росії саме на роботу – Держприкордонслужба не вказує.

Є альтернативні дані. За найсвіжішим опитуванням Держстату, протягом 2015-2017 років в Україні було 1,3 мільйона трудових мігрантів. Із них до Росії виїжджали на заробітки 26,3% або 342 тисячі осіб.

Порівняно з опитуванням 2010-2012 років, загальна кількість трудових мігрантів дещо скоротилася (тоді їх було 1,5 мільйона осіб), але частка мігрантів, які працюють у Росії, скоротилася майже вдвічі – з 45% до 26%.

Не виключено, що велика частка осіб, які виїжджають до РФ, за даними Держприкордонслужби – тобто згадані в цитаті 2,7 мільйона осіб, – таким чином добираються до окупованих територій.

Про закон про деокупацію Донбасу

НЕПРАВДА

А потому принятие "закона о деоккупации", в котором Россия названа агрессором и в котором содержится фантастический по своей бредовости, абсолютно нереализуемый набор мечтаний "партии войны" о насильственном возвращении территорий, создает серьезные, практически непреодолимые барьеры на пути решения конфликта дипломатическим путем.

Законопроект про деокупацію справді визначає Росію як агресора (стаття 1), і було би дивно, якби цього не сталося. Адже, згідно з визначенням ООН, анексія чужої території підпадає під військову агресію.

Відповідно до закону про деокупацію, повернення територій планується політико-дипломатичними, санкційними та іншими заходами (стаття 5, частина 3).

"Інші заходи" можуть включати військові дії, але вони не є основними. Тож те, що Україна буде в насильницький спосіб повертати Донбас, – думка Медведчука.

Про закон про деокупацію Донбасу

НЕПРАВДА

В "законе о деоккупации" прямо говорится об уголовной ответственности этих, как вы называете, оккупационных властей. То есть люди, которые сегодня в ОРДО и ОРЛО работают в органах управления, госучреждениях, все они подлежат уголовной ответственности.

Згідно з законопроектом про деокупацію Донбасу(стаття 2), кримінальну відповідальність будуть нести лише ті працівники "окупаційних адміністрацій", які вчиняють "діяння, що порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного права".

Про кількість етнічних росіян в Україні

ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ

Нужно оставить в покое русский язык, перестать спекулировать на эту тему. У нас ведь около 8 миллионов этнических русских, являющихся гражданами Украины, это 17% страны! Русскоязычные – это отдельная категория, их намного больше.

Медведчук наводить дані перепису населення 2001 року. Свіжіших даних немає. Станом на сьогодні кількість росіян в Україні могла зменшитися через загальне зменшення кількості населення з 48,5 мільйонів у 2001 році до 45,4 мільйонів у 2013-му.

При цьому слід зазначити, що половина росіян у 2001 році мешкали в Донецькій, Луганській областях та АР Крим. З огляду на те, що саме ці території зараз окуповані РФ і перебувають у зоні конфлікту, певна частина росіян могла емігрувати.

Про вплив Джо Байдена на українську політику

МАНІПУЛЯЦІЯ

Я обеими руками за то, чтобы бороться с коррупцией. Но то, что нам предлагают, – это не борьба с коррупцией, а сдача суверенитета. Бывший вице-президент США Джо Байден под одобрительные смешки в Совете по международным отношениям США рассказывает, как дал шесть часов на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина и получил желаемое.

Джо Байден справді таке говорив, але контекст був інший. Йдеться про надання кредитних гарантій Україні від США на суму 1 мільярд доларів. Однією з умов надання гарантій було звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, який так і не розпочав боротьбу з корупцією.

Його відставки вимагали не тільки США, а й багато українських медіа, громадських активістів та депутатів Верховної Ради.

Зі слів Байдена, він їздив до Києва 12-13 разів на перемовини з представниками влади щодо кредиту і таки отримав згоду звільнити Шокіна. Але цього не відбулося.

Врешті-решт, колишній віце-президент США повідомив, що кредитні гарантії не нададуть, якщо протягом шести годин генпрокурор не буде звільнений. Шокіна звільнили, а США надали Україні кредитні гарантії на 1 мільярд доларів.

Це й справді здача суверенітету – якщо країна має боротися з корупцією "з-під палиці".

Олексій Крименюк, Олена Шкарпова, VoxCheck, для УП