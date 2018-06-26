Руслан Марцинкив: Почему бегать голым и петь песни можно, а посвятить лифт – плохо?

Ще не будучи міським головою Івано-Франківська, тоді 35-річний народний депутат від "Свободи" Руслан Марцінків став об’єктом жартів через його побожність. Тоді за його "сприяння" був освячений ліфт у багатоповерховому житловому будинку.

Вже на посаді мера Марцінків продовжив працювати в тому ж дусі. Зараз в Івано-Франківську освячують майже все, що ремонтується, відновлюється та відкривається за участі міської ради. Починаючи від дитячих гойдалок, закінчуючи оглядовим майданчиком на Ратуші на висоті пташиного польоту.

Руслан Марцінків відкрив оглядовий майданчик на Ратуші, який одразу ж було освячено Фото: Богдан Досюк

Якщо для немісцевих це може здатися дивним, то для мешканців Галичини участь священиків у різноманітних заходах та освячення всього, що серцю миле, є звичним і традиційним. У тому числі для Марцінківа, який є вихідцем з організації "Пласт", основне гасло якої – "Бути вірним Богові і Україні".

Проте релігійний консерватизм Марцінківа, який критики порівнюють з "духовними скрєпами", не завадив йому в 2017 році ввійти в 20-ку найпрогресивніших мерів. У минулому році Івано-Франківській міській раді дісталося перше місце в рейтингу публічності серед міст України та перемога в конкурсі від Мінрегіонбуду "Кращі практики місцевого самоврядування".

Марцінківу вдалося відкрити 5 нових комунальних дитячих садків і сміттєсортувальну лінію та біогазову установку на полігоні ТПВ, відновити занедбаний історичний Фортечний провулок, розвинути велоінфраструктуру.

Водночас, отримавши у квітні 2018 року перемогу для Івано-Франківська у щорічній премії ПАРЄ Europe Prize за "найактивніше просування європейських ідей", Марцінків сповідує не популярні в Євросоюзі ідеї націоналізму.

Яскравий приклад суперечності його поглядів з сучасними європейськими цінностями – заява Марцінківа про те, що "гей не може бути патріотом".

Ще один приклад: у квітні мер навідався з інспекцією на місцевий ринок і серед іншого попросив директора насамперед надавати торгові місця українцям, мовляв, їм бракує місць через торгівців іншої національності.

Але найбільше резонансу викликала реакція Марцінківа з бажанням освятити місце виступу сумського гурту "Хамерман знищує віруси" . Місцеві організатори фестивалю навіть порівняли міську раду з "інквізицією".

15 червня в рамках щорічного фестивалю Porto Franko соліст ХЗВ виступав оголеним, сховавши статевий орган у шкарпетку. Гурт відомий тим, що для своїх виступів щоразу вигадує чудернацькі костюми, частково оголюючись, а в їхніх піснях чимало нецензурної лексики.

"Українська правда" розпитала мера Івано-Франківська про його розуміння європейських цінностей, сучасного мистецтва, меж втручання церкви в світське життя, і чому в нього не склалися стосунки з "укропівцем" та співвласником "Буковелю" Олександром Шевченком, який на виборах був одним з його опонентів.

"Це була свідома провокація проти міста"

– Перше, що, напевно, багатьох цікавить – чи ви таки освятили палац Потоцьких після виступу ХЗВ? Чи то була більше емоційна реакція і ви передумали?

– Це було образно сказано. Я сучасна людина, але до таких речей я не був готовий, тому і відреагував емоційно. Бо виступати майже оголеними на російській мові з матами в такому місці, як палац Потоцьких, – це перебір і це недопустимо.

Якби це було в якомусь закритому нічному клубі, то я б, напевно, так не реагував.

– А чим особливий цей палац Потоцьких, що там таке не можна робити?

– По-перше, палац нещодавно був повернутий від олігарха у власність громади. По-друге, це публічне місце. І це символічне для Івано-Франківська місце, де колись жили засновники нашого міста. Тому це місце не для таких заходів.

Відтак вважаю, що організатори фестивалю ввели нас в оману. Коли вони до нас зверталися щодо забезпечення громадського порядку на цих заходах, то я звертав увагу на те, що виступи на фестивалі не мають суперечити нашим християнським цінностям. І організатори мали б провести бесіду з артистами, щоб вони виступили в межах пристойності.

А якщо вже проводити такий виступ, тоді він мав би бути в закритому приватному приміщенні за запрошеннями з обмеженим доступом.

Концерт "Хамерман знищує віруси" в Івано-Франківську

– Але організатори наголошують, що це було фактично вночі, вхід був платний і було обмеження по віку.

– Обмеження по віку не було – у мене є програмка, і там не вказано "21+". Це центр міста, де ходить багато людей, які чули музику, і фактично будь-хто міг купити квиток за 50 гривень і зайти всередину.

Так, вхід не був вільний, але і не було обмеження. Кажуть, що і на відео-, фотозйомку було обмеження, але насправді будь-хто міг зняти цей виступ на мобільний телефон і виставити потім в Інтернет.

До речі, в рамках фестивалю була ще одна подія, де виступали повністю голі актори австрійського театру, але це все було в закритому приміщенні.

Я переглянув виступи цієї групи (ХЗВ – УП), і ніде вони раніше не виступали зі шкарпеткою, а в трусах. А це вперше виступали в такому вигляді. Тому, думаю, це була свідома провокація проти міста, і очікувана була негативна реакція частини франківців.

– Чия провокація? Ви в своєму дописі-обуренні наголосили, що фестиваль фінансувався Олександром Шевченком, який є вашим політичним опонентом. Підозрюєте, що він вам таке підсунув?

– Я нічому не здивуюся. Але не думаю, він сам був зацікавлений на 100% у такій подачі. Я думаю, це організатори неправильно і його проінформували. Незважаючи на те, що ми на виборах були опонентами, я не думаю, що це свідомо було саме ним це запропоновано.

(Олександр Шевченко згодом прокоментував ситуацію з виступом ХЗВ і висловився за певні табу на наступних фестивалях)

– Ви кажете, що ви сучасна людина, а як ви загалом ставитеся до сучасного мистецтва? У Франківську два роки тому з’явився доволі неординарний мурал польського художника. З вашого коментаря, виглядало, що ви були дещо заскочені таким баченням художника. Замалювати мурал не виникало бажання?

– Ну, він уже два роки висить, то хай висить (сміється – УП).

Мурал в Івано-Франківську "Свіжа фарба" авторства польського художника Славоміра Чайковського на тему трансформації українського суспільства

– А що думаєте про сам фестиваль Porto Franko, який пропагує сучасне і концептуальне мистецтво? Такий фестиваль корисний для міста?

– Є багато видів сучасного мистецтва. Тому ніхто сучасне мистецтво не обмежує, але без цього виступу (ХЗВ – УП) в Івано-Франківську можна було обійтися.

Сам фестиваль оригінальний, має своє обличчя і має право на існування. Я не митець, щоб оцінювати, але багато локацій на фестивалі було достойних, і було багато креативних цікавих людей.

Але якщо наступного року організатори звернуться до мене, то міська рада не допустить таких виступів, принаймні, у комунальних приміщеннях. Бо ми маємо право як влада розглядати і ставити певні межі пристойності.

– А хто буде тим цензором, яке управління міської ради компетентне такі речі визначати? Організатори фестивалю жартують, що це має бути якийсь "кабінет інквізиції". Уже колись в Україні була комісія з етики і моралі, але її ліквідували, бо надто багато було критики.

– У нас для цього є управління культури. І вважаю, що така комісія (з питань етики і моралі – УП) мала б існувати на рівні держави, щоб були прописані якісь моменти, що допустимо, а що ні. Хоча тут ніхто не дасть 100% гарантії, що це не буде цензура.

– Можливо, несподіване питання, а як ви ставитеся до творчості Дзідзьо? Його тексти пісень доволі відвертого змісту, та й матюки проскакують, а батьки при цьому водять на концерти цього артиста своїх дітей. Тобто можна дозволяти йому виступати в публічних місцях Івано-Франківська і дітей туди пускати?

– Я не бачу в Дзідзьо нічого такого, його виступи в межах пристойності. Та і виступ згаданої групи (ХЗВ – УП) міг би сприйняти, якщо він був би в нічному клубі.

Ніхто ніколи у Франківську не обмежував нічиїх виступів, просто ми не були готові до такої провокації, де змішалося все – і російська мова, і мат, і майже оголений вигляд зі шкарпеткою на геніталіях. Все-таки більшість франківчан дотримується християнських цінностей і для нас це є неприйнятно.

Я отримав сотні дзвінків, повідомлень з питаннями, чому міська рада це допустила і не втрутилася. Хоча ми не є організаторами цього заходу. Організатором є оргкомітет і благодійний фонд Олександра Шевченка, який підтримував його фінансово, і вони мали б нести відповідальність.

– Івано-Франківська поліція вже взялася шукати, кого притягти до відповідальності, відкривши провадження за статтею "хуліганство". Ви підтримуєте такі дії поліції?

– Не думаю, що варто когось притягувати до відповідальності в такий спосіб. Це їхня (поліції – УП) власна ініціатива і позиція. Міська рада до поліції не зверталася.

"До "гей-парадів" можуть бути залучені також спецслужби Росії"

– Як ви сприймаєте критику і навіть висміювання у свій бік за деякі ваші прояви релігійності? Після історії з фестивалем раптом всі масово згадали випадок з освяченням ліфту...

– Я завжди буду захищати християнські цінності. Опитування показують, що 92% мешканців міста себе вважають християнами. Коли в нас проходить хресна дорога – це тисячі людей. Тут відбувається дуже багато духовних подій, і тому я не бачу проблеми в тому, що ми намагаємося берегти наші християнські та духовні традиції.

На Галичині такі речі як освятити квартиру, машину чи якесь нове приміщення сприймаються як норма. А освятити ліфт – це було бажання самих мешканців під’їзду, вони навіть ікону поставили в цьому ліфті. Для них це була подія, і вони до нас звернулися, що хочуть запросити отця й освятити. Це право людей.

Ліфт в Івано-Франківській багатоповерхівці Фото: Мар’яна П’єцух

Ну от чому бігати голим і співати якихось пісень людина має право, а коли мешканці хочуть посвятити свій ліфт – то є погано? Це теж право людей.

Франківськ – це християнське і духовне місто. І, очевидно, це комусь не подобається, тому постійно йде якесь нагнітання проти християнства.

Особливо за останній рік чомусь надто багато на цьому акцентують. Наприклад, випадок з прощею, яка відбувається 23 роки поспіль. Але цього року раптом звернули увагу на розпорядження міського голови про організацію транспорту для випускників шкіл (у квітні Руслан Марцінків видав розпорядження про участь у прощі 11-класників).

Такі прощі завжди були добровільними, батьки самі зголошувалися на поїздку. Свого часу молодь пішки йшла на них. Тому це навіть наш обов’язок – забезпечити право християн на прощу і молитву, особливо перед майбутніми екзаменами.

Проща на Івано-Франківщині за участі випускників 11 класів Фото: ugcc.if.ua

– А чия це була ініціатива організувати в одному з комунальних дитячих садків Франківська капличку і запровадити традицію молитов за столом перед споживанням їжі?

– Самі батьки вирішують. Ми тільки сприяємо в межах чинного законодавства, але нікому нічого не нав’язуємо.

– Але чи це не є певною дискримінацією дітей, які не належать до тих 92% християн Івано-Франківська?

– Я не бачу тут дискримінації. Віруюча людина, чи це мусульманин, чи протестант, з розумінням ставиться до віри іншої людини. Інше питання, коли людина ні в що не вірить – ще гірше.

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"Засыпаешь – все равно пища снится". Что чувствует голодающий в одиночной камере Так, низький рівень злочинності на фоні багатьох міст України – це наслідок того, що ми християнське релігійне місто.

У нас у місті є 52 храми (приблизно така ж кількість у Тернополі – УП). Це якщо не рахувати окремо ще протестантські церкви та інші. І відповідно до рейтингів (журналу Фокус – УП), ми займаємо перше місце за можливостями духовно розвиватися і сповідувати свою віру. У нас поліконфесійність, і можна обрати близьку людині віру.

При цьому християни нікому не нав’язують свою релігію, на відміну від тих людей, які хочуть жорстко нав’язувати свої погляди. І ми це нав’язування збоку бачимо. Той самий "гей-парад". Ці люди чомусь вважають, що вони мають більше прав, ніж християни.

І це небезпечна тенденція для України, коли людей пробують ділити за ідейними переконаннями. Так, одна з католицьких країн Іспанія вже проходила такі речі, і в результаті відбувся поділ між релігійними людьми і лібералами, що призвело до громадянської війни.

Тому ця проблема набагато глибша, ніж її сприймає більшість, коли хтось вкидає зовні такі речі.

– Хто вкидає? У нас існує зараз поширена думка, що за будь-якими поділами українського суспільства стоїть "рука Кремля". Так що, ЛГБТ-марші – це теж "рука Кремля"?

– Цілком можливо, що окрім грантових коштів, які певні середовища віддають під такі речі, можуть бути залучені й спецслужби Російської держави. Вони намагаються збурити суспільство через проведення гей-парадів чи заходів такого характеру.

Адже це не є нормально, коли зараз через сумнівних науковців у підручники для перших класів пробують видати за норму, що немає мами і тата, а є лише рідні. Чи що є більше статей, ніж чоловік та жінка. На мою думку, це свідома провокація.

– Ви допускаєте, що в Івано-Франківську теж хтось захоче провести марш за права ЛГБТ-спільноти?

– До цих подій (виступу ХЗВ – УП) я б ніколи не подумав, що у Франківську можливий такий марш. Але зараз ми бачимо наступ так званих неоліберальних сил.

Моя позиція принципова – ми проти проведення подібних заходів. Ми не втручаємося в особисте життя, але коли це переходить на пропаганду, коли це політична акція, а по факту це політична акція, то вона має мати відповідну реакцію.

– І яка буде реакція міської ради на заявку про такий захід? Будете пробувати заборонити?

– Свого часу, коли комуністи ходили з червоними прапорами, ми зверталися в суд і через судове рішення забороняли їм проводити акції. Ми будемо діяти в межах закону. Але якщо запитають особисто мою думку, то я буду проти.

– Повертаючись до вашої старої заяви про те, що гей не може бути патріотом. Захисники гей-спільноти натомість наводять приклади, що серед захисників на сході є і люди з гомосексуальною орієнтацією. Що таке тоді патріотизм, якщо людина готова зі зброєю захищати свою землю?

– Наведіть мені хоча б кілька підтверджених фактів, що такі люди справді захищають нашу країну зі зброєю в руках. Це перше. Друге – моя позиція як християнина, що гей не може бути патріотом.

І ця думка була озвучена мною в ефірі телеканалу "1+1". І своїми голосами виборці міста дали оцінку цій моїй позиції. Вони підтримали мене разом з цією тезою, віддавши свій голос на мою користь.

І по-третє. Мова не про те, що хтось втручається в особисте життя. Йдеться про пропаганду таких речей. Мені б дуже не хотілося, щоб у нашій Українській державі, яку я вважаю християнською, піднімалося питання пропаганди такого явища. У тому числі й через інтерв’ю й подібні запитання на телеканалі "1+1" та "Українській правді".

"Це великі міфи про децентралізацію"

– Ще одна з ваших останніх неординарних заяв стосується вказівки надавати торгові місця на місцевому ринку, в першу чергу, українцям. Як взагалі такі питання можна регулювати, якщо Конституція України гарантує рівні права всім національностям?

– При бажанні все можна регулювати. Зокрема, першочергово давати торгові місця нашим людям з міста та області.

– А в чому взагалі проблема? На ринку критично бракує місць?

– Так. Зважаючи на те, що там зараз триває реконструкція.

– Але за такі заяви ви нариваєтеся на звинувачення в порушеннях прав людей та дискримінації за національною ознакою.

– Я нікого не дискриміную, я просто захищаю наших людей, жителів області й міста. Чому в інших країнах пріоритет завжди за громадянами своєї держави?

– А ці люди іншої національності, може, вони теж громадяни України?

– Мене це менше цікавить. Мене цікавить, щоб бабуся з села могла торгувати молоком і сиром у нормальних умовах. І якщо я допоможу цим людям, то мене підтримає більшість.

– Весною 2017 року ви звинуватили місцевий "УКРОП", що вони запустили сценарій вашої дострокової відставки. Тоді місяцем раніше до вас завітало УБЕЗ через відсутність заяви в НАЗК про зміну матеріального становища. Йшлося про купівлю вами в кредит автомобіля "Шкода". Потім ще одна історія про випуск дисків і створення муралу, підряди на які отримали громадські організації, близькі до вашої родини. Тобто йшлося про конфлікт інтересів.

Так це були переслідування чи реакція на порушення антикорупційного законодавства?

– Це була політична атака, яку завдяки грамотним юристам вдалося відбити. Є рішення суду і справа вже закрита.

(У міській раді після інциденту зі "Шкодою", яку, за словами Марцінківа, він взяв у кредит після продажу "Ланоса", заявляли, що міський голова вчасно подав інформацію в НАЗК, але, можливо, відбувся технічний збій).

– Ви завели традицію так званих "чорних п’ятниць" – кожну п’ятницю виїжджаєте по місту і перевіряєте роботу комунальних служб. Погано працюють?

– Вважаю, що наші комунальні служби працюють на "4 з мінусом". Так, можна працювати набагато краще. Але ми маємо проблеми з браком фінансування на вирішення тих чи інших проблем у комунальній сфері, і з браком кадрів, коли ти не можеш вимагати, якщо не можеш фінансово оцінити цю працю належно. Тому я можу лише подякувати більшості комунальників за те, що вони взагалі працюють.

– Але відбулася децентралізація, на міста передбачено більше коштів. Зрештою, вам якось вдалося побудувати нові садки, велодоріжки, ремонтувати дороги і навіть реконструювати історичні місця.

– Це великі міфи про децентралізацію і кошти. Ми зараз відчуваємо брак коштів, цей рік надзвичайно важкий. Через децентралізацію заробітні плати вчителів і лікарів лягли на міський бюджет, і ми вимушені навіть не платити якісь податки, щоб забезпечити людей зарплатами. Фактично, місцеві органи влади цього року виживають.

– Попри це брак коштів не завадив вам нещодавно озвучити плани про намір будувати сміттєпереробний завод. На фоні вже майже трагікомічного серіалу з будівництвом заводу у Львові, коли є проблеми з виділенням землі через протести громади, з коштами через затримки з кредитами, ця заява сприймається дещо популістично. Зрештою, ще жодному меру в Україні не вдалося збудувати сміттєперобний завод.

– Раніше на нашому полігоні нічого не робилося. Але за останній час ми вже відкрили біогазову лінію вартістю понад 1 мільйон євро, відкрили сортувальну лінію, де працює 45 осіб.

Третім кроком є відведення землі під завод. Звісно, що це не буде так і одразу. Ми ведемо переговори з Міноборони про передачу землі їхнього полігону місту, попередня згода від них є. Коли буде земля, оголосимо інвестиційний конкурс.

Найближчим від полігону є село Рибне. Там люди в курсі, вони мають угоду з містом про соціально-економічний розвиток, і ми постійно виділяємо їм кошти. Тобто проблем не має бути. Хіба якщо втрутиться якийсь політичний чинник.

Тобто ми працюємо системно крок за кроком. Але в нас немає зараз такої критичної проблеми, як у Львові. Наш полігон ще може приймати сміття найближчі 10-15 років, він має ще 30% ресурсу.

– Ви згадали про політичний чинник. І зауважили, що ваш полігон має ще чималі ресурси. Чому Івано-Франківськ не взявся приймати львівське сміття, коли Андрій Садовий обурювався, що ніхто з мерів не хоче йому допомогти і натякав на те, що йому влаштували сміттєву блокаду?

– Так, він до нас звертався. Але було рішення міської ради про недоцільність приймати сміття зі Львова і що треба залишити на полігоні ресурс для міста й області, бо ми приймаємо сміття і з області.

– Але чи не було це політичним рішенням, зважаючи, що "Самопоміч" Садового не представлена в більшості міської ради Франківська, де є "Свобода", БПП і "Батьківщина"?

– Я не можу зараз це рішення коментувати. Але вважаю, що на той час це рішення було правильним.

Розмовляла Мар’яна П’єцух