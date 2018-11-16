Как редактора "Европейской правды" нанимали работать на кремлевскую пропаганду

"Есть такая профессия – родину продавать"

Ежедневно из Киева в Москву летают "платные эксперты", которые создают иллюзию объективности федеральных каналов и дают им основания называть свою пропаганду "журналистикой". Эти "эксперты" как один отрицают, что берут деньги за участие в эфирах.

Но у нас есть доказательства, что это действительно так.

Автор данной статьи прошел весь путь отбора на эфир телеканала НТВ, включая согласование гонорарной сетки. И после этого появилось только больше вопросов к украинцам, работающим "мальчиками для битья" на российских ТВ-шоу.

Шоу любителей Украины

"Ще не вмерзла Украина? Почему страну охватили газовые бунты, как США хотят превратить Украину в европейский Техас, кого винит Порошенко и почему Тимошенко хочет забыть о Майдане?".

Это все – тезисы из анонса всего лишь одного выпуска телешоу "Место встречи" с Андреем Норкиным, вышедшего в эфир во вторник 13 ноября. Почти трехчасовая передача на телеканале НТВ выходит в прямом эфире каждый будний день, в обеденное время. Чаще всего ее темой становится Украина, и без гостей из нашей страны здесь никак.

И когда на канале в очередной раз испытывают нехватку "экспертов", то возобновляют активный поиск.

В начале этой недели нескольким украинским журналистам, в том числе двум сотрудникам "Европейской правды", в facebook-messenger поступило идентичное приглашение от некой Юлианы Хан: та представилась "работницей российского телевидения" и предложила участие в эфире.

"Как правило, темами для обсуждения нашей программы являются взаимоотношения России с другими странами, такими как: Украина, США, Франция, Германия, Польша и другие", – пояснила она.

Подобные приглашения к автору этих строк поступают не впервые, но на этот раз пришло в голову, что просто отказаться – неинтересно. Интереснее выяснить, на каких условиях приглашают гостей в Москву.

Так начался эксперимент.

Я общался с Юлианой, сотрудницей НТВ, и одновременно публиковал скриншоты в фейсбук-ветке, доступной для просмотра только друзьям. Телефонные переговоры записывал на диктофон, а их содержание также сразу рассказывал в этой ветке. Сейчас, когда легенда разоблачена, ветка стала публичной.

Цель эксперимента была поставлена сразу: доказать, что участие "экспертов" в программе является платным, дойти до приглашения на эфир, получить авиабилеты – и, конечно же, никуда не полететь. И эта задача оказалась крайне простой.

Да и приглашения ждать долго не пришлось, ведь украинская тема, судя по архивным видео, отнимает от трети до половины эфиров "Места встречи".

Поэтому от начала общения до авиабилета на эфир прошло только двое суток. Но – обо всем этом по порядку.

10 тысяч сребреников

Сначала о деньгах.

Юлиана сразу согласилась, что эта деятельность нуждается в оплате, хотя пришлось немного поторговаться. И поскольку у меня не было практической надобности выторговывать для себя реальный гонорар, то и об этом переговоры были недолгими.

Конечно, обеденный эфир – это не прайм-тайм, да и гость, который никогда не был на российском телевидении и неизвестно как будет вести себя в эфире, вряд ли может претендовать на топ-гонорары. И все равно подозреваю, что продешевил.

Чтобы договориться об оплате в размере 300 долларов за эфир, потребовалось два коротких телефонных разговора. Я не стал называть "желаемую" сумму заранее и предложил НТВ обозначить свои стандартные гонорары; там начали торговлю с 10 000 российских рублей.

– Мы можем вам 10 тысяч предложить. Это немного больше, чем 150 долларов.

– Да ну что вы, это несерьезно. Давайте подождем, когда вам действительно нужна будет моя экспертиза.

– Но я просила вас назвать свой гонорар, вы сказали, что оттолкнетесь от наших предложений. Пока, на сегодняшний момент, сумма такая. Может быть, в будущем сможем ее пересмотреть – мы же пока не знаем, как у нас сложатся отношения.

Как компромисс я "согласился" первый раз взять только $150 при условии, что НТВ дает обещание поднять гонорар до $300, начиная со второго эфира. Конечно, если моя "работа в эфире" им понравится. Отдельно написал в messenger, что и $300 не должно быть "потолком".

Предложение очень быстро утвердили.

"Переговорила с руководством, дали добро, что в первый раз ту сумму, что я сказала, 10 тысяч, а на последующие повышаем в два раза", – пояснила Юлиана.

К слову, в дополнение к этому телеканал тратится на авиабилет гостю (около $400, потому что покупать приходится сегодня-на-завтра), встречу в аэропорту, отель и тому подобное. Но эти расходы – другая история.

Что ж, посчитаем, исходя даже из гонорара в $300.

Эфиры свидетельствуют, что на российском ТВ ощущается нехватка украинцев. Желающих "подносить снаряды" солдатам гибридной войны, к счастью, не так уж и много, поэтому лица "экспертов из Киева" от программы к программе – одни и те же. И если хорошо жестикулировать и подпадать под ожидания сценаристов – то вполне можно посетить и 10 эфиров в месяц, то есть получать до $3000, да еще и не обложенных налогом в Украине.

Согласитесь, неплохой заработок! А если речь идет об эфире в прайм-тайм или в выходные, или если вы уже наработали на статус "эфирного украинца с опытом", то гонорары существенно возрастают, и можно или получать больше, или же "работать" меньше.

А то, что такая "работа" означает участие в гибридной войне против собственного государства, – это, к сожалению, не всех останавливает…

Кого ищут в телевизор?

Признаюсь, во время "торговли" с НТВшниками искренне удивился: в facebook-дискуссиях ходили слухи, что там сходу предлагают еще более высокие гонорары. В конце концов, они же знали, что пытаются завербовать редактора ведущего украинского сайта по тематике международной политики!

Но общение показало: экспертные знания или профессиональная дискуссия им просто не нужны. Это, на самом деле, не удивительно. Ведь российские каналы не ставят целью разобраться, найти правду. Их сценарий предполагает, что "правда" уже известна.

Но не стоит думать, что для участия в эфире НТВ ищут только "ватников" или же пророссийских украинцев. Как раз с этими проще всего, их немало в запасе у российских телевизионщиков.

К примеру, 15 ноября в эфире программы "Место встречи" были бывший пресс-секретарь Януковича, а ныне чиновник так называемой "ЛНР" Родион Мирошник, бывший нардеп-коммунист Спиридон Килинкаров, сотрудник сайта Украина.ру (в составе госхолдинга "Россия сегодня") Василий Темный и прочие персонажи.

Но для имитации баланса этого недостаточно. Российскому ТВ крайне нужны "бандеровские голоса", которые будут в меньшинстве и гарантированно проиграют в споре в прямом эфире. Именно на такую роль меня звали в Москву, и Юлиана это не особо скрывала. Собственно, именно с этого она начала нашу первую беседу.

– Прежде всего, нам важно узнать вашу позицию о том, что происходит между Россией и Украиной. Что сейчас между нашими странами?

– Конечно же, это война, Россия – агрессор. Было бы странно ожидать от меня другого ответа.

– Ага, значит, и Крым аннексирован незаконно, а российские войска есть на Донбассе.

– Естественно.

– Я вас поняла. Тогда давайте обсудим детали...

Желание найти именно проукраинского участника легко объяснить. Их на НТВ откровенно не хватает.

Роль "известных проукраинских экспертов" выполняют люди, о которых в Киеве вообще мало кто слышал. К примеру, знаете ли вы о Вячеславе Ковтуне, директоре Центра исследований общественных процессов "Эксперт"? А он на росТВ – один из самых популярных гостей.

Ковтун всегда поддерживает украинскую власть, защищает президента и премьера и делает это достаточно потешно, за что снискал популярность у гостевых редакторов федеральных каналов. Даже российские СМИ называют его одним из самых "доходных" украинских экспертов с заработком около $10 000 в месяц.

Но вернусь к утверждению о том, что российским СМИ не нужен профессионализм "мальчиков для битья". История моего "найма для НТВ" это очень четко показывает.

В общении с телеканалом я несколько раз подчеркнул, что не являюсь экспертом во всем на свете, а потому нужно сначала проговорить тему эфира – интересна ли мне она. Но тщетно.

Согласовав со мной гонорар, Москва спросила паспортные данные для авиаперелета, а после этого сразу направила билет на самолет Киев-Минск-Москва и в том же письме – темы, запланированные для эфира (их я, конечно, сразу, еще накануне эфира, опубликовал в facebook; кто желает – может сверить с теми, что фактически были в эфире).

Ни одна из этих тем не близка к моему профессиональному профилю, ни одна не касается деятельности "Европейской правды". Но какая разница! Как "бандеровец, который не знает, о чем говорит" я бы каналу идеально подошел.

Билет в один конец

Завершилась история довольно прозаично. Конечно же, я не пришел на самолет и не появился в эфире.

Утром мне на WhatsApp написал сотрудник НТВ, который ждал в аэропорту Домодедово; пришлось напомнить ему, что Россия – государство-агрессор, и ездить на эфир в Москву с моей стороны было бы по меньшей мере недостойно. "Но я только водитель", – ответил тот.

Юлиана "ответила" молчанием на аналогичное сообщение в Messenger. Есть все основания предполагать, что я стал не первым, кто доставил им хлопот, заставил потратиться на билеты, но не приехал. И, наверняка, буду не последним.

Хотя это не помешало провести эфир НТВ под названием "Житие несвятого Петра". Ведущий Андрей Норкин отметил, что речь идет именно о президенте Украины. "И я, конечно же, вспоминаю фразу из фильма – какое житие твое, пес смердячий?", – открыл он эфир. Зал взорвался смехом, а "проукраинские" эксперты сделали вид, будто ничего предосудительного не прозвучало, и живо подключились к обсуждению Томоса...

Кадр из эфира "Места встречи"

Это все – не удивительно. Странно было бы ждать иного от федерального канала, который уже давно совершенно не имеет отношения к журналистике.

Но мне до сих пор не дают покоя несколько вопросов.

Во-первых, почему телеканал прислал мне билет только в Москву, то есть в одну сторону? Да, они пообещали, что обратный билет дадут позже. Но почему?

И во-вторых – интересно, зачем им понадобились данные, совершенно не нужные для заказа авиабилета – к примеру, мое отчество, дата и город рождения? Признаюсь, эти данные я им передал "левые", а скан паспорта, о котором они просили, так и не прислал.

Хотя какая разница – в РФ я точно не поеду. И никому не советую. Как минимум до тех пор, пока Москва не вернет Украине Крым и не уйдет из Донбасса.