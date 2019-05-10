Железное сердце Украины. Как добывают руду в карьерах Кривбасса

Кривой Рог известен не только как малая родина шестого президента Украины Владимира Зеленского. Город славится металлургией, шахтами, рудниками и горно-обогатительными комбинатами.

Ложки, вилки, мосты, автомобили или зубная коронка во рту вашего дедушки – все, что создано из металла, берет свой путь в глубинах железорудных карьеров.

Карьер ЮГОКа ("Южного горно-обогатительного комбината") был первым среди аналогичных промышленных объектов Кривого Рога.

Проектное задание по ЮГОКу утвердили в 1952 году, а в 1955-м стартовало производство.

Прорывным его открытие стало благодаря тому, что впервые в бывшем СССР освоили технологию обогащения так называемых "бедных" руд. Раньше их считали бесперспективными из-за низкого содержания железа – меньше 40%.

Сегодня ЮГОК контролирует группа "Метинвест" и компания Lanebrook, которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр). В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.

Репортеры "Украинской правды" спустились на дно Южного карьера, чтобы узнать, как добывают руду.

Взрывоопасное сердце



Если посмотреть карты Google, контуры Южного карьера Кривого Рога замысловатым образом приняли форму сердца.

Это сердце огромно: три километра в ширину и 2,6 километров в длину. Глубина – минус 315 метров от уровня моря.

Южный карьер – один из самых больших в Украине. Его глубина превышает высоту десяти 9-этажек, "поставленных" одна на другую

С обзорной площадки, находящейся вверху, куда привозят на экскурсии туристов, великаны-самосвалы и экскаваторы выглядят муравьями.

Нужно иметь хорошее зрение, чтобы понять: там, в чреве этого рукотворного кратера, не прекращаясь ни на минуту, кипит работа.

Когда сюда приезжают американские туристы, то часто восклицают: "О, Гранд-Каньон! Гранд-Каньон!".

В карьере работает многотонная и многомиллионная техника, представляющая торжество инженерной мысли

Многие жители Кривого Рога, не говоря уж об остальных украинцах, не имеют представления, что происходит в карьере. Официально туристов пускают только на смотровую площадку.

Счастье спуститься на дно выпало не многим.

Карьер расширяется в трех направлениях. Главная движущая сила тектонических сдвигов – взрывчатое вещество с патриотичным названием "украинит", разработка отечественных ученых. Не содержащая тротила, приносящая меньше вреда экологии.

Индустриальные и "марсианские" виды карьера привлекают туристов не только из Украины

Массовые взрывы происходят раз в две недели. Тонны украинита завозят в так называемых "зарядных автомобилях".

Поставщики доставляют взрывчатку спецтранспортом с цистернами, в которых находится вещество в горячем состоянии с температурой 70 градусов. При застывании оно становится похожим по консистенции на мазут.

В недрах Южного карьера есть своя железная дорога

Отдельно везут окислитель. Во время зарядки "горючее" и окислитель смешивают. Получается взрывчатка, не теряющая свои свойства в течение всего лишь двух недель.

Марс на Земле

Спуск на дно карьера – дорога в 8 километров, которая занимает на авто 15-20 минут.

По пути немного закладывает уши.

Обычных туристов в "кратер" карьера не пускают, чтобы соблюсти технику безопасности и не мешать технологическому процессу

Многое вокруг напоминает марсианские пейзажи.

По огромным бокам карьера можно заметить небольшие "водопады" – на поверхность выходят подземные воды. Зимой они застывают, радуя глаз. Но в теплое время года стекают на дно, откуда воду выкачивают насосами на поверхность.

Чем ниже нулевая точка карьера, тем теплее. Каждые сто метров дают примерно +1°. Поэтому зимой тут на три градуса теплее, чем на поверхности, а летом – на три градуса жарче.

Без борьбы с пылью на карьерах Кривой Рог превратится в город, непригодный для жизни

С пылью борются несколько так называемых гидромониторов – больших оросительных машин. Они занимаются пылеподавлением не только на дорогах и внутренней поверхности Южного карьера, но и в близлежащих жилых массивах.

Лидер, Богатырь и Гетьман Сагайдачный.

В одну смену на Южном карьере работают до 150 человек. Средний возраст работника – 41 год, Есть и совсем молодые, 18-летние. Всего на ЮГОКе трудятся 6 тысяч 600 человек.

Орудия тех, кто добывает руду, – огромные машины, каждая из которых стоит миллионы.

Самая затратная часть в себестоимости добычи руды – дизтопливо для машин и электричество для электровозов

Здесь, в частности, есть 15 большегрузных БелАЗзов по 110-130 тонн. Буровые станки, бульдозеры Caterpillar. 24 электровоза с "думпкарами" – специальными вагонами, которые при разгрузке опрокидывают железную руду.

На нижних горизонтах руду перевозят и разгружают исключительно БелАЗы.

Один такой огромный промышленный монстр родом из Беларуси "съедает" до 900 литров дизельного топлива в сутки.

С 1955 года на комбинате добыли больше 1,5 миллиарда тонн руды

У каждой машины есть свое имя, написанное на борту: Бригантина, Дружба, Лидер, Богатырь, Горняк, Гетьман Сагайдачный.

Машина стоит примерно 20 миллионов гривен. Комплект шин, которых хватает на год работы, стоит от 500 тысяч до одного миллиона гривен.

За 12-часовую смену гигант преодолевает около 100 километров. В год – около 60 тысяч.

БелАЗы в разобранном виде доставляют по железной дороге покупателю. Потом их собирают в цехах ЮГОКа

Экономически целесообразней, чтобы БелАЗы поднимались не выше горизонта 210 метров. Дальше в дело вступает железнодорожный транспорт на электротяге. Общая протяженность контактной сети ЮГОКа – 260 километров.

Хватит на полвека

Процесс добычи руды многоступенчатый.

Вначале бульдозерами выравнивают площадку, на которую затем заезжают буровые станки. Они делают скважины глубиной 19 метров.

Запасов руды в Южном карьере хватит еще на полвека активной добычи

В одном пробуренном блоке бывает разное количество скважин – от 50 до 400. В них закладывают взрывчатку.

Согласно городской экологической программе Кривого Рога, в один день позволяют проводить взрывы 700 тонн украинита.

После массового взрыва в работу вступают гусеничные экскаваторы, которые загружают взорванную породу в авто- и железнодорожный транспорт.

Конечная цель производства ЮГОКа – концентрат и агломерат, которые используют в металлургии

Породу везут на промышленные дробилки, расположенные в карьере. Там большие куски превращаются в мелкие. Из бункера их на конвейерной ленте поднимают наверх – на "дневную поверхность", как ее называют рудодобытчики.

Конечная продукция ЮГОКа – железорудный концентрат и агломерат, которые используют в металлургии.

Общая протяженность конвейерных лент ЮГОКа – больше четырех километров

Концентрат – порошок черного цвета, похожий на муку. Агломерат – куски спеченного концентрата, похожие то ли на попкорн, то ли на пористый шоколад. Их продают на внутреннем рынке, а также в Европу, Китай и с недавних пор в Японию.

В одну смену на Южном карьере работают до 150 человек

С 1955 года на комбинате добыли больше 1,5 миллиарда тонн руды. Сейчас в год выдают 26 миллионов породы. Из которых выходят 12,2 миллиона тонн концентрата и 1,7 миллиона тонн агломерата.

По оценкам геологов, в Южном карьере остались запасы еще 1 миллиарда тонн руды. При нынешних темпах выработки ее хватит на ближайшие полвека.

ЮГОК остается одним из основных производителей железорудного сырья в Украине

Что будет потом с сердцем Кривбасса? Скорее всего, оно превратится в озеро, сидя на берегу которого, будет сложно представить, какие титанические процессы проходили на его глубине.

Но память о тысячах рудокопов останется в миллионах металлических предметов, окружающих людей в повседневной жизни.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП