ЖК "Подол Град Vintage": как стройка "Укрбуда" разрушает Подол

На днях мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что проблемы с незаконными застройками в Киеве не удается решить, потому что "разрешения были получены еще при царе Горохе".

Тем не менее, во многих случаях конфликтные ситуации возникают не только из-за "просроченных" разрешений, а из-за агрессивных действий застройщиков, на которые местная власть часто просто закрывает глаза.

Одним из ярких свидетельств такого положения дел является киевский Подол.

Например, прямо у входа на территорию микрорайона Воздвиженка, на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска, уже второй год строится ЖК "Подол град Vintage".

Сейчас стройка заморожена из-за ряда запрещающих предписаний ответственных госорганов и открытого уголовного производства.

Но продажи квартир в комплексе не остановлены.

Рассказываем, что это за проект и чем он опасен для жителей и культурно-архитектурного наследия киевского Подола.

Что строим?

В начале 2018 года на участке, расположенном на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска, в торце Верхнего вала, начались строительные работы.

В ноябре 2017 года застройщик объявил о начале продажи квартир. На тот момент соседняя Воздвиженка как раз активно застраивалась с массой нарушений плотно стоящими девятиэтажками. Местные жители уже были "на взводе".

Возможное появление еще одного крупного объекта прямо под склонами холмов вызвало недовольство, возмущение и немедленную протестную реакцию.

ЖК "Подол Град Vintage" – 11-этажный 6-секционный дом бизнес-класса на 258 квартир с подземным паркингом на 161 машину.

Заявленные застройщиком адреса стройки – Вознесенский спуск, 28-30/Кожемяцкая, 10-Ж Скрин с сайта ЖК "Подол Град Vintage"

Застройщиком числится компания Edelburg Development. Скрин с сайта ЖК "Подол Град Vintage"

Что не так с проектом "Подол Град Vintage"?

Начнем с земли. Участок по адресу Кожемяцкая, 10-Ж – полная загадка. Из всей разрешительной документации на этот участок есть только историко-градостроительные ограничения (ИМО) от Минкульта, выданные, по данным ведомства, ООО "Будгруппроектинвест-2" в октябре 2018 года.

Сам застройщик ссылается на разрешительные документы, выданные на очень абстрактные адреса.

Первый документ – разрешение на проведение строительных работ на улицах Воздвиженской, Гончарной, Кожемяцкой и Дегтярной, выданное киевским ГАСКом в 2010 году тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего", который застраивал Воздвиженку и потом начинал рядом воплощать проект, превратившийся в скандальный ЖК "Подол Град".

Второй документ – письмо киевского ГАСКа, написанное в 2013 году тому же тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего", в котором подтверждается разрешение на строительство на тех же улицах и без указания конкретных адресов.

Третий документ – разрешение на строительство по адресу: Вознесенский спуск 28-30, датированное 5 апреля 2019 года. Мистика состоит в том, что получить разрешение на строительство без градостроительных условий невозможно.

В ответе Департамента градостроительства и архитектуры КГГА от 22 апреля 2019 года чётко написано, что градостроительные условия были отменены инспектором ГАСКа после проверки 22 мая 2018 года. Новые на момент ответа не получались.

ДепМістобуд 22 04 19 (PDF)

ДепМістобуд 22 04 19 (Text) ​

Чтобы было совсем понятно: нынешний застройщик Edelburg Development на сайте ЖК "Подол Град Vintage" ссылается на разрешительную документацию, выданную тресту "Киевгорстрой-1 им. Загороднего" (который, кстати, вообще признан банкротом).

Других документов, касающихся участка по ул. Кожемяцкой, 10-Ж, у нынешнего застройщика нет.

Основной участок застройки находится на Вознесенском спуске. В 2004 году два участка – площадью 0,07 га и 0,29 га – решением Киевсовета были переданы в краткосрочную аренду на 5 лет Киевскому учебно-производственному предприятию №3 Украинского общества слепых (УТОС) для строительства жилого комплекса.

В 2007 году ЖК превратился в "жилой дом с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом". В 2011 году Киевсовет решил не сдавать участок в аренду УТОСу, а "предоставить его в постоянное пользование".

В 2012 году УПП №3 УТОСа получило государственный акт на право постоянного пользования земельным участком на Вознесенском спуске, 28-30, площадью почти 0,57 га.

В том же году ГУ градостроительства и архитектуры КГГА выдало УТОСу градостроительные условия и ограничения застройки участка по Вознесенскому спуску, 28-30 – на 185 квартир, а не на 258, о которых сегодня говорит застройщик.

Зачем УТОСу нужна была земля?

Как объясняет замглавы центрального правления УТОСа Михаил Новосецкий, в свое время предприятие получило от КГГА земельный участок для строительства жилого дома для работников УПП-3, которые стоят на учете для улучшения жилищных условий. Иными словами, предполагалось, что на этой земле УТОС построит жилье для членов общества.

Но собственных ресурсов и мощностей у УТОСа не было. Поэтому был реализован традиционный для украинского рынка сценарий: землевладелец начал поиски партнера, который бы построил дом и с которым они бы поделили квартиры.

Однако в этом случае идея была изначально утопической: даже если бы УТОС смог найти такого партнера, квартиры в будущем доме, расположенном на таком "вкусном" участке в центре города, были бы слишком дорогим товаром для того, чтобы справедливо разделить его с УТОСом.

Тем не менее, как сообщает Михаил Новосецкий, отыскать партнера им все же удалось.

"УПП №3 УТОСа самостоятельно нашло строительную компанию, которая, получив земельный участок, строит жилой дом с последующим распределением жилой площади между УПП и застройщиком", – сообщал он.

Кто строит?

Получилось все не так оптимистично, как того желали представители УТОСа. Их первым партнером стал "ОЛ. ТРЕЙД", выступивший генподрядчиком по строительству объекта на Вознесенском спуске, 28-30.

В 2014 году ГАСИ выдала разрешение на выполнение строительных работ этому заказчику и подрядчику.

К строительным работам компания "ОЛ. ТРЕЙД" так и не приступила. Зато зимой 2017-2018 года строить на участке начал другой подрядчик – ООО "Северо-украинский строительный Альянс".

Основанием для замены генподрядчика стало заявление заказчика от 16 декабря 2018 года, о чем были внесены изменения в разрешение ГАСИ от 2014 года.

Теперь самое время выяснить, кто же строит ЖК "Подол Град Vintage", используя землю УТОСа и эту организацию в качестве "морального прикрытия".

Застройщик проекта – компания Edelburg Development.

"Компания была основана в 2007 году с участием инжиниринговой компании WBA Immo GmbH с привлечением иностранных инвестиций и является представителем международной девелоперской группы на украинском рынке первичной недвижимости", – говорится на сайте застройщика.

Несмотря на то, что компания позиционируется как немецкая, ничего немецкого в ней нет. Учредителями и бенефициарами ООО "Эдельбург Девелопмент" числятся два физлица, а также ООО "Киевская строительная универсальная" и COMELIA HOLDINGS LTD, зарегистрированная на Кипре.

Среди учредителей и бенефициаров ООО "Киевская строительная универсальная" – исключительно физлица (в их числе – один бенефициарный собственник и один подписант "Эдельбург Девелопмент"), все украинцы.

На сайте застройщика сообщается, что в 2016 году Edelburg Development начал строить свой первый проект в Киеве – ЖК Edelweiss House. Партнером и генподрядчиком проекта стала украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд", объединяющая более 200 организаций и предприятий различных форм собственности, расположенных в основных городах Украины.

Впрочем, связь между "немецкой" Edelburg Development и корпорацией "Укрбуд" в реальности гораздо более тесная.

Вернемся к участку по Кожемяцкой улице, по которому Минкульт выдавал ИМО компании "Будгруппроектинвест-2".

Учредителями и конечными бенефициарами ООО "Будгруппроектинвест-2" являются два юрлица и два физлица: ООО "Эдельбург Девелопмент", ООО "Укрбуд Девелопмент", гражданин Кипра Неофиту Атинулла и украинка Яна Левенец, которая, по стечению обстоятельств, выступает бенефициаром корпорации "Украинская строительная корпорация "Укрбуд".

Есть и другая связь: подрядчиком на проекте числился ООО "Северо-украинский строительный альянс" – именно эта компания выиграла тендер на проведение реконструкции Шулявского путепровода.

Во время спора "Северо-украинского строительного альянса" с Антимонопольным комитетом именно представители "Укрбуда" распространяли пресс-релизы от имени "Северо-украинского строительного альянса".

По данным Минюста, ее единственным учредителем и бенефициарным собственником является Андрей Якусевич – бывший помощник и до сих пор соратник и компаньон Максима Микитася.

Сейчас Микитась занимает депутатские кресло в Верховной Раде, но на момент избрания он официально находился на должности президента "Украинской государственной строительной корпорации", откуда ушел в 2016 году.

Кроме того, он до сих пор пребывает в составе набсовета ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" – был утвержден постановлением Кабмина, действующим до сих пор.

В своей декларации о доходах за 2018 год, а также в прежних декларациях, Микитась указал, что является конечным бенефициарным собственником компании "Укрбуд Девелопмент". В общем, когда речь идет о названии "Укрбуд" в любой его вариации, это эквивалентно имени Максим Микитась.

"Укрбуд" в разных вариациях и "Северо-украинский строительный альянс" выступают партнерами в ряде строительных проектов, например, по скандальному ЖК "Покрова", по которому было аннулировано разрешение на строительство.

У упомянутого выше Андрея Якусевича есть брат Сергей. До недавнего времени он работал замглавы правления ГПАО "Строительная компания "Укрбуд".

Согласно постановлению Кабмина о ее создании, компания разместилась в Киеве на ул. М. Расковой, 23. По тому же адресу находится "Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" и офис продаж "Укрбуда".

Кроме того, Андрей Якусевич в своей декларации о доходах указал, что четыре компании, в которых он выступает бенефициарным собственником, расположены по адресу г. Киев, ул. Драгомирова, 2-А. По этому же адресу, по данным Минюста, находится корпорация "Украинская строительная корпорация "Укрбуд". В общем, все дороги ведут к "Укрбуду" и Максиму Микитасю.

Интересно, что согласно разрешению на строительство от 5 апреля 2019 года проектирующей компанией является ООО "Эдельбург Архитекст". Ее основателем является ООО "Эдельбург Девелопмент". Можно с уверенностью сказать, что застройщик просто совершил перестановку кадров путём создания новых предприятий для получения нового разрешения.

Почему стройка вызывает протесты?

Хотя стройка ЖК "Подол Град Vintage" чуть более года, он постоянно сопровождается массовыми протестами со стороны местных жителей.

Основаниями для протестов являются не только личные вкусы людей и их неприязнь к "Укрбуду" из-за застройки Воздвиженки. У проекта "Подол Град Vintage" изначально было слишком много нарушений, основным из которых является начало строительных работ и старт продаж квартир без наличия необходимых разрешений.

Відділ продажу

Вполне возможно, что никакого проекта пока не существует, и потенциальным инвесторам продают просто "веселые картинки".

На сайте проекта тоже нет никакой конкретной, особенно технической, информации. Нынешний застройщик, будь то "Эдельбург Девелопмент" или "Укрбуд", не получали градостроительные условия и ограничения.

Также у него нет разрешения Минкультуры на проведение земельных работ. Наоборот, есть разрешение на проведение консервационных работ на участке.

Мінкульт 04 02 2019 (PDF)

Мінкульт 04 02 2019 (Text) ​

По данным департамента культуры КГГА, земельный участок по Вознесенскому спуску, 28-30, располагается в государственном историко-архитектурном заповеднике "Древний Киев". Более того, стройка ведется на территории памятника истории местного значения "Культурный слой Копырева конца, ХІ-ХІІ вв.Копырева конца, XI-XII вв"

"Археологическая и ценность земельного участка не определена и требует дополнительного изучения", – подчеркивает замдиректора департамента культуры Александр Никоряк. То есть, никакие исследовательско-археологические работы на участке не велись, хотя там до сих пор находят исторические артефакты.

Кроме того, по информации департамента, начиная с 2012 года, разрешения на выполнение строительных работ по указанному адресу не предоставлялись. Также в департаменте не регистрировалось разрешение Минкульта на проведение земляных работ и археологических исследований.

Согласно информации Минкульта, по состоянию на январь 2018 года, т.е. на период начала строительных работ на площадке, было установлено, что согласований историко-градостроительных обоснований, проектов строительства, реконструкции, разрешений на выполнение работ по указанному адресу министерство не предоставляло.

На основании этих и других нарушений ГАСИ Украины в марте 2018 года аннулировала разрешение на строительство от 2014 года и исключила его из своего реестра разрешительных документов.

Наказ ДАБІ 03 2018 (PDF)

Наказ ДАБІ 03 2018 (Text) ​

После этого запрета никакие работы на объекте тем более не могли проводиться.

Застройщика такой ход событий не устроил, и он обжаловал решение ГАСИ в суде. В мае 2018 года Окружной админсуд Киева удовлетворил жалобу застройщика.

Но в сентябре того же года Апелляционный Киевский админсуд отменил определение суда первой инстанции и оставил запретительное решение ГАСИ, тем самым подтвердив незаконность строительства.

В ноябре 2018 года инспектор ГАСИ провел повторную проверку объекта, и 21 декабря 2018 года ГАСИ выдала решение и приказ об аннуляции разрешения от 2014 года и об исключении его из единого реестра разрешительных документов.

Наказ ДАБИ 12 2018 (PDF)

Наказ ДАБИ 12 2018 (Text) ​

Конечно же, застройщик снова подал в суд.

В январе 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО "Северо-украинский строительный альянс" к ГАСИ об отмене вышеуказанных решения и приказа.

И снова суд отказал истцу в удовлетворении иска, о чем принял определение 29 января 2019 года. Таким образом, стройка дважды признавалась незаконной ГАСИ и судом.

Но и это не все. Несмотря на отсутствие разрешений и наличие запретов, застройщик не только строил объект (сейчас стройка замерла на уровне пары этажей), но и активно вел работу по их продаже.

Насколько можно установить, по состоянию на апрель ему не удалось продать ни одной квартиры, но на различных профильных сайтах объявления о продаже активно распространяются, подкрепленные массовой рекламой в интернете.

Именно поэтому сейчас в производстве находится сразу несколько уголовных дел против должностных лиц ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал", через которую, собственно, проходят финансовые средства.

По данным Нацполиции, подозреваемые попытались завладеть средствами физлица под предлогом продажи квартиры, побуждая его заключить договор с ООО "Будгруппроектинвест-2". На данный момент стройплощадка и объект незавершенного строительства признаны доказательством в рамках уголовного производства и на них наложен арест.

Наверняка застройщик будет еще не раз предпринимать попытки отменить запретительные решения, судиться с госорганами и возобновить стройку. Причем свежая попытка застройщика незаконно, вопреки решениям госорганов, завезти на опечатанную площадку стройтехнику увенчалась успехом.

Но активисты, которые в январе 2019 года начали бессрочную акцию протеста у входа на стройку, уверены, что таким абсолютно незаконным объектам не место на Подоле и в Киеве вообще.

Даже несмотря на прямые попытки физической расправы с ними, они обещают отстаивать интересы общественности до победного конца.

Татьяна Максименко, Сергей Лещенко