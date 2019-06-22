Пленники Цукерберга

По итогам парламентских выборов Украина может впервые в своей истории получить однопартийное большинство. У президента Зеленского есть шанс сформировать правительство, опираясь исключительно на собственные штыки.

Монопольная власть подразумевает монопольную ответственность. И теоретически это означает, что команда Зе будет аккумулировать любой общественный негатив.

Все претензии – только к ней. Все замечания – только на ее счет. Вся критика – только в ее адрес.

Но это в теории. А как на практике?

По состоянию на сегодня победившему Зеленскому достается не больше критики, чем проигравшему Порошенко. Обличение экс-президента и его сторонников по-прежнему востребовано и популярно.

Разумеется, это можно объяснить простой инерцией.

Владимир Александрович президентствует чуть больше месяца, и к нему еще не привыкли. Петр Алексеевич президентствовал пять лет, и от него еще не отвыкли. К тому же выборы в Верховную Раду пока не состоялись, а у нас как-никак парламентско-президентская республика.

Но есть и другое немаловажное обстоятельство. Обстоятельство, благодаря которому Порошенко и Ко продолжают восприниматься как квази-власть, заслуживающая нападок и насмешек. Обстоятельство, которое не исчезнет ни через месяц, ни через полгода, ни через год.

Главной дискуссионной площадкой страны остается Фейсбук. Именно там бурлят общественные страсти. Именно там собрались политизированные интеллектуалы всех мастей.

Пленники мистера Цукерберга, формирующие украинскую публичную повестку, но при этом запертые в собственном информационном пузыре. И фиаско Петра Алексеевича на прошедших выборах почти не изменило расстановку сил внутри этого пузыря.

Оказавшись проигравшим меньшинством в масштабах Украины, сторонники экс-президента остались относительным большинством в виртуальном мире. Это большинство все так же категорично и агрессивно.

Оно следует привычным курсом, провоцируя ответную реакцию и мобилизуя своих традиционных оппонентов, критиковавших Банковую на протяжении последних лет.

Любая активность новой власти становится фоном для старых сетевых разборок.

"Вам не нравился президент Порошенко? А теперь посмотрите, что творит Зеленский! Довольны?!" – "Нападаете на Зеленского по малейшему поводу и без повода? А кто высмеивал "зрадофилию" и призывал к спокойствию? Кто твердил, что в воюющей стране нельзя раскачивать лодку?"

После 20 мая прежний дискурс "порохоботы против зрадофилов" не исчерпал себя: он продолжает жить своей собственной жизнью.

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В то же время третья сторона – многочисленные избиратели президента Зе – представлена в Фейсбуке непропорционально скромно, и это оттесняет ее на второй план.

Триумф "Слуги народа" на предстоящих выборах вряд ли кардинально изменит ситуацию.

Нашу картину мира формируют не абсолютные показатели, а показатели, окружающие наше жизненное пространство. Католицизм исповедуют 1200 миллионов человек. Мормонизм – только 15 миллионов. Но если вы проживаете в Солт-Лейк-Сити, то в ваших глазах этого колоссального разрыва не будет.

Власть товарища Сталина безгранична. Власть дворового хулигана ничтожна. Но если вы советский мальчишка, подрастающий в этом самом дворе, то для вас разница между двумя волевыми лидерами не так очевидна.

Рейтинг "Слуги народа", приближающийся к 50%, шокирующе высок. Рейтинг "Европейской солидарности", стремящийся к проходному барьеру, до обидного мал.

Но если ваша интеллектуальная жизнь проходит в Фейсбуке, где партия экс-президента непропорционально сильна и конкурирует лишь с "Голосом", то это многое меняет. В вашем восприятии команда Зе и команда По останутся равнозначными величинами.

Допустим, "Евросолидарность" все же пройдет в новую Раду, а "Слуга народа" все же сформирует однопартийное большинство. Тогда мы рискуем оказаться в парадоксальной ситуации.

С одной стороны – беспрецедентно монолитный парламент с беспрецедентно слабой оппозицией. А с другой – Фейсбук, где будут живо обсуждать Петра Порошенко, Ирину Геращенко и других оппозиционеров из бывшей властной обоймы.

Агрессивный пиар "Евросолидарности" на просторах ФБ будет сопровождаться ее же поношением, воспринимаемым как интеллектуальная фронда. По привычке перемывая косточки Петру и компании, сетевые вольнодумцы не будут считать, что подыгрывают новому президенту. Хотя фактически в выигрыше останется именно Зе.

Новая власть заинтересована в том, чтобы за Порошенко и условными "порохоботами" годами сохранялся ореол вчерашней власти. И это вполне достижимо.

В конце концов, у нас перед глазами есть показательный пример из жизни северного соседа. Более 19 лет назад завершилось президентство непопулярного Бориса Николаевича. Более 19 лет страной рулит "всенародно любимый" Владимир Владимирович.

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Условные либералы, ассоциирующиеся с эпохой Ельцина, давно маргинализированы, получают мизерные проценты на выборах в Госдуму, с легкостью пакуются ОМОНом в автозаки и не имеют никакого влияния на политику современной России.

Однако в виртуальном пространстве либеральная интеллигенция представлена несоразмерно широко, и это превращает ее в удобнейший жупел.

С точки зрения официальной пропаганды, в РФ продолжается смертельная битва между патриотами-государственниками и зловещими либералами, готовыми хоть завтра вернуть страну в лихие девяностые. Тот факт, что в реальности этой битвы нет, никого особенно не смущает.

Безусловно, Украина – не Россия, а воинственные фанаты Петра Алексеевича – далеко не либералы. Тем не менее, они уже убеждаются, что уровень критики коррелирует не с полномочиями, а с присутствием в публичном пространстве.

ПАП и его сторонники приложили массу стараний, завоевывая виртуальную дискуссионную площадку №1, и сейчас эти старания начинают выходить боком.

Еще несколько лет назад считалось, что Фейсбук приносит власть, а ненависть становится побочным эффектом полученной власти. Но теперь пора привыкать к новой действительности. К миру, где детище Цукерберга приносит ненависть, не принося реальной власти.

Михаил Дубинянский